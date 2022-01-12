Büyükşehir Belediyesi, CHP dönemini kötüleyeceğim diye kendi ayağına sıkmış!

2004’te yapılan yerel seçimlerde İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı AKP’nin adayı İbrahim Karaosmanoğlu kazanmıştı…

Sonrasında Büyükşehir Belediyesi yasası çıktı…

Büyükşehir Belediyesi, bütün Kocaeli’yi kapsadı…

Böylece İzmit Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu…

**

AKP’li İbrahim Karaosmanoğlu, 2004 yılından 2019 yılına kadar devasa bütçelerle Kocaeli’yi yönetti… Karaosmanoğlu’nun devasa bütçelerle Kocaeli’ye yeterli hizmeti vermediğini birçok kez dile getirdim. Keşke mesleği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Karaosmanoğlu’nun yerine şehir plancısı olan birisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı…

O devasa bütçelerle Kocaeli’yi Bursa’dan, Eskişehir’den daha iyi seviyeye getirirdi diye düşünüyorum.

**

Mart 2019’da yapılan seçimden sonra AKP’li Tahir Büyükakın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu… Karaosmanoğlu’ndan daha ılımlı bir başkanlık yapıyor…

Yine devasa bütçelerle Kocaeli’yi yönetmeye çalışıyor…

Körfez- Kartepe Metro Projesi’ni askıya aldı…

Bol bol belediye otobüsü alıyor…

Zaten Kocaeli’de trafik sorunu var, aldığı otobüslerle trafiği daha da sorunlu hale getiriyor…

**

Dün gazetemiz muhabiri Serhat Güneş, bir haber yaptı…

Okudum, “Büyükşehir Belediyesi nasıl bir hata yapar?” dedim..

Haberi birlikte okuyalım;

**

“ CHP dönemini kötülemek amacı ile “20 yıl önce Kocaeli” paylaşımları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi döneminde yaşanan felaketleri paylaştı

İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkan seçilmesi ile birlikte 2004 yılından beri AKP tarafından yönetilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi dönemleri öncesi ile sonrasında Kocaeli’de yaşanan dönüşümü yansıtmak amacı ile resmi sosyal medyada hesaplarında bir takım görseller paylaştı. “90’larda Kocaeli ve Bir zamanlar Kocaeli” etiketi ile paylaşılan fotoğraflarda SHP ve CHP dönemi kötülenerek dönemin altyapısı ve çevre kirliliğine vurgu yapılmak istendi. Ancak Büyükşehir Belediyesi hedeflediği algıyı eline yüzüne bulaştırdı.

2007 YILINDAN SU BASKINI

Belediyenin resmi hesaplarında “20 yıl öncesini sormuşsunuz” yorumu ile yapılan paylaşımlarda AKP döneminde yaşanan çevre ve altyapı felaketleri paylaşıldı. Belediyenin resmi Twitter hesabında paylaştığı su baskını fotoğraflarının birinde AKP afişi dikkatlerden kaçmadı. 2007 genel seçimlerini kazandıktan sonra AKP tarafından hazırlanan “Teşekkürler Türkiye, nice ak yıllara” yazılı afiş paylaşılan fotoğrafların birinde yer alıyordu. Yaptıkları hatayı fark eden belediye kısa süre içerisinde görseli kaldırarak yerine başka bir görsel paylaştı.

KULE AKP DÖNEMİNDE SEL BASKINI İSE CHP!

20 yıl öncesi diyerek paylaşılan bir başka fotoğrafta ise yine büyük bir hataya imza atıldı. Kendi dönemlerinde yaşanan bir başka su baskınını paylaşan büyükşehir belediyesi, söz konusu fotoğraftaki yanlışlarını henüz fark etmedi. Doğukışla Parkı yakınlarındaki su baskınına tepki göstermek için bot ile yüzen vatandaşın yer aldığı görselin arka planında 2004 model aracın bulunması dikkatlerden kaçmadı. Yine aynı görselde AKP döneminde 2008 yılında tamamlanan Doğukışla Gençlik Parkı’nın kulelerinin inşaatının yer alması da dikkat çekti.”

**

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, CHP diye kendi dönemlerindeki rezaleti paylaşmış…

Yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, CHP dönemini kötüleyeceğim diye kendi ayağına sıkmış…

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, yıllık izindeki adamı toplantılara çağıracağına, kendi yandaş gazetelere bir gün önceden haber servisi yapacağına, önce kendi işini doğru yapmalı…

Ayrıca, aradan 20 yıl geçmiş, geçmişi kurcalamanın ne anlamı var ki?

Geçmişi kötülediğiniz dönemde, kısıtlı imkanlarla;

İZGAZ açıldı…

İZAYDAŞ yapıldı…

Yuvacık Barajı yapıldı…

**

AKP dönemindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha bir çöp fabrikası yerini bile bulamadı…

Kandıra duble yolunu yıllardır yapamadı, her yıl o yolda onlarca trafik kazası oluyor, insanlar ölüyor.

Bence geçmişi kurcalamanın kimseye faydası yok…

Geçmişi kötüleyerek değil, yaptığınız çalışmalarla övünün…

20 yıl öncesini karalayarak, gülünç duruma düşüyorsunuz…

Xxxxxxxxxxxxxxx

Derince Konak Sitesi’ndeki

yollar çamur deryasına döndü

Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Konak Sitesi’nde site içindeki yollarda büyük rezalet yaşanıyor… Site içinde altyapı çalışması tamamlandı. Borular döşendi, ama yolun üstü çamur deryası. Site içindeki yollar çamurla kaplı. Değil arabanın geçmesi, insanlar yolda yürüyemez halde. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’ni asfalt yapmış… Ama site içindeki yolları yapmamış… Durum böyle olunca, vatandaşlar çamur deryası içinde evlerine, işlerine gitmek zorunda kalıyor… Çocuklar, okula giderken çamur içindeki yollarda perişan oluyor. Site sakinleri, site içindeki yolların bir an önce yapılmasını istiyor.

Xxxxxxxxxxxxx

Böyle gitmez!

SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi) Kocaeli İl Örgütü, “Böyle Gitmez” kampanyası başlattı… Kampanya kapsamında Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Toplantı Salonunda “Ne Yapmalı?” başlıklı bir panel düzenlendi… Panelde ekonomik krize vurgu yapıldı ve gidişatın iyi olmadığı belirtildi… Gerçekten de ekonomik gidişat iyi değil, zamlar alım gücünü iyice düşürdü…

Xxxxxxxx

Küresel Riskler

Raporu açıklandı

Küresel Riskler Raporu 2022'ye göre en önemli ve uzun vadeli riskler iklim riskleri ile ilgiliyken; en önemli kısa vadeli küresel endişeler arasında ise toplumsal bölünmeler, geçim krizleri ve zihinsel sağlık durumlarında bozulmalar yer almakta. Rapordan alıntılar;

-Pandemi devam ederken, en önemli riskler arasında iklim krizi, artan toplumsal bölünmeler, siber riskler ve eşit olmayan küresel toparlanma süreci yer alıyor.

-Uzmanlarla yapılan küresel ankete göre, her 6 kişiden yalnızca 1’i iyimser ve hatta her 10 kişiden yalnızca 1’i küresel toparlanma sürecinin hızlanacağına inanıyor.

-İş birliği alanlarının daralmasına rağmen, bu sistematik sorunların çözümü için, küresel liderler koordine halinde çok paydaşlı bir yanıt benimsemelidirler. (Lobby İletişim)

Xxxxxxxxxx

Basın sektörü eriyor!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı… Basının içinde bulunduğu durumu özetledi. Birlikte okuyalım; Özellikle yerel basın kuruluşları ekonomik sorunlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. 2013 yılında 7.158 olan toplam gazete ve dergi sayısı 2020 yılında 4 bin 746 düştü ve 2021 yılında ekonomik buhran derinleşmesi, yerel basını belirli günlerde çıkmaya ya da yeni kapanmalara yol açtı.

**

Yerel ve ulusal basında ciddi ekonomik sorunlar devam ediyor. Gazetelerde el değiştirmeler, kapanmalar ,gazete sayısı azaltarak ayakta durmaya çalışma ve sonuçta çalışanları işten çıkarmak zorunda kalmalar devam ediyor. Süreçte artan yerel ve görsel basında binlerce gazeteciyi işinden ediyor. Ülkemizde yayınlanan gazetelerin yüzde 91,1'i yerel, yüzde 6,5'i yaygın (ulusal),yüzde 2,4'ü ise bölgesel yayından oluşuyor. Buna karşın toplam tirajının yüzde 82,4'ünü yaygın (ulusal), yüzde 16,9'unu yerel ve yüzde 0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilere ait. Gazetelerde önemli traktör kayıpları da yaşanıyor. TGS’nin SGK’dan edindiği verilere göre ülkemizde 23.306 gazetecinin önemli bölümü zor şartlarda görevini yapıyor. Ya da işsiz. Gazetecilik mezunlarında işsizlik oranı genel işsizlik oranının iki katından fazla duruma erdi.”

Gürer’in tespitleri yerinde. Özellikle yerel basın kesinlikle desteklenmeli. Yerel basın ne kadar zayıflarsa, basın sektörünün çöküşü daha hızlı olur.