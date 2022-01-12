Yine farklı bir kadro çıkacak yine bize sabır düşecek

Kocaelispor on bir yıl aradan sonra döndüğü 1.Lig’deki ilk yarı boyunca, heyecanlı maçlara çıktı, ancak istediği sonuçları alamadı.

Üç hafta üst üste içeride oynamanın avantajını iyi kullanan ve 9 puan alan yeşil siyahlılar, bir de deplasman galibiyet ekleyince, doğal olarak bir anda Süper Lig kapısını çalan takım hüviyetine büründü.

Ancak ardından cezalılar, sakatlıklar ve özellikle de milli maçlara giden oyuncuların eksik ve yorgun dönmesi, takımın başarısını olumsuz yönde etkiledi. Bu da doğal olarak beklenen bir şeydir.

Hatta sezonun ikinci yarısına başlarken, Ümraniye karşısında Cisse’yi oynatamadı Mustafa Reşit Akçay.

Çünkü Gine’li, sözleşmesinde yer alan evlilik iznini kullandığı ülkesinde, dünya evine girdi.

Profesyonel bir futbolcunun sezon başında ya da ortasında evlenmesi, çok bilinen bir durum değildir.

Gerçek profesyonel futbolcular, genelde evliliklerini sezon öncesi tatilinde yapar.

Nitekim de taze bir acı olan Ahmet Çalık olayı ortada. Gencecik beyefendi bir çocuk, trafik kazasında vefat etti. Konya’dan Ankara’ya nikah işlemleri için gelirken, aşırı hızlı yaptığı için ölen Ahmet Çalık dünya futbolunu sarstı.

BUNA ÇOK ŞAHİT OLDUM

Bu meslek yaşantısında birçok futbolcunun aracıyla yolculuk yaptım.

Büyük oranda çoğunun, lüks araçlarıyla çok hızlı araç kullandığını fark ettim.

Hızlı kullanıyorlar çünkü, bizim profesyonel futbolcularımızın profesyonel bir kişisel ekibi yok.

Yani profesyonel futbolcu bir şirket gibidir. Onun işlerini düzenleyecek profesyonel bir sekretaryası olmalıdır.

Sosyal ilişki odaklı programını düzenleyecek destekçi sistemi, Türkiye’de hala futbolcuların kullandığı bir sistem değildir. Hepsi çok kazanıyor, Allah artırsın, ama paralarını profesyonelce kullanmıyorlar.

Dolayısıyla da bizim profesyonel dediğimiz futbolcular, dolarlar, eurolar ve milyon liralara imza atarken, bu tip bürokrasi işlerini de kendileri ve ailelerine yaptırıyorlar. Doğal olarak da kamp, idman, maç aralarındaki vakitlere sıkıştırdıkları işlere yetişmek için sürat yapıyorlar. Kendilerine vakit ayırmıyorlar ve gençliklerine güveniyor, reflekslerine yükleniyorlar. Araçlarıyla da bu şekilde yolculuk yapıyorlar. Ahmet Çalık da pırıl pırıl Türk genci olarak yaşamını yitirdi. Doksanlı yıllarda Galatasaraylı Muhammet'in bu kaos ortamında kaza geçirip, sakat kalması, futbol hayatının bitmesi durumu aklıma geldi. Bu da öyle bir şey.

CİSSE DE BÖYLE OLDU

Konumuza dönecek olursak, Cisse de böyle profesyonellik dışı bu davranış sergiledi. Sözleşmesinde yer aldığı hakkını hatırlatarak, ülkesinde evlendi. Bu tuhaf ve amatörce olayda Cisse kadar, yönetim de suçlu. Anlaşmasında bunu kabul etmiş bir yönetim olarak, acemilik yaptı…

Cisse ise bu iznini kullanmayabilirdi, o da acemilik yaptı, işine saygı göstermedi. Sonuç, Kocaelispor Ümraniye'dan galibiyet bile alabilecek iken, yenildi. Statü gereği transferlerini oynatamayan Kocaelispor, ikinci yarıya yine mağlubiyetle başladı.

Düşme hattıyla arasındaki fark biraz daha kapandı.

CAMİA SABIRLA CUMARTESİYE HAZIRLANIYOR

Cumartesi gecesi, sezonun ikinci yarısı adeta yeniden başlıyormuş gibi olacak. Ankaragücü zirveye oynayan bir takım. Liderlik de yaşadı. Ankaragücü karşısında, Kocaelispor'un Kocaeli Stadyumu'ndaki maçında sahaya çıkacağı on bir hala belirsiz. Tıpkı ilk yarıdaki gibi, birkaç hafta daha bir maçtaki kadro bir diğer maçı tutmayacak. Yeni futbolcular, yeni bir oyun anlayışı. Dolayısı ile cumartesi alışık olunmadık bir kadro sahaya çıkabilir. Son ana kadar birçok transfer işlemi yapılabilir. Bu ortamda Kocaelispor taraftarına, sabırla bu yeni takıma destek vermek görevi düşüyor.

Kalede İsmet, savunmada iyi dönen Musa Nizam, Ümraniye maçının gizli kahramanlarından biriydi. Bunları Ankaragücü maçında tekrar sergilerse, büyük kazancımız olacak. Yeni gelen oyuncular ise doğal olarak kolay adapte olamayacak. Zaman gerekecek…

İşte bu veriler sonrasında, Kocaelispor'un Ankaragücü karşısında nasıl bir on birle çıkacağını, doğrusu ben de çok merak ediyorum…

Bekleyelim göreceğiz ama, unutmayalım ki doksan dakika sabır yine bize düşüyor…

Salon sporları için acil önlem alınmalı: Erkek basketbol, kadın voleybol…

İzmit Belediyespor kadın Basketbol takımı, en üst ligde… Süper Lig’de…

Nevzat Doğan kurdu, başkan Hürriyet desteğini sürdürüyor, doğal olarak iyi para harcanıyor ama, kazanım anlamında ortada bir şey yok. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, voleybol ve basketbol takımları kurdu. Onlar da hatırı sayılır paralar harcadı. Onlar da ortada yok… Cadence İhsaniye, Venüs Sultanlar Ligi’ni zorluyor. Hem de kısıtlı bütçeyle, bunlar içerisinde en doğruyu yapan takım bu takım… Ama yine de yeterli değil…

Erkek basketbol takımları, kadın voleybol takımları her zaman tribünleri doldurur…

Bu tezin karşısında henüz bir tez çıkmadı. Kocaeli salon sporları yetkilileri olarak, hedefini tribünleri doldurmaksa, yanlış takımlara destek eriyor ve para harcıyorsunuz demektir…

Tecrübeyle sabittir…

Biz bunu 90’larda Kocaelispor voleybol, Nasaşspor basketbolla denedik ve yanılmadık…

Brisa-Kağıt kadın basketbol maçları ise istisnaydı. Çünkü büyük derbilerdi… Bir sezondaki iki maç dışında, diğer maçlar fasa fisoydu…

Yine yazıyorum:

Eğer tribünlere oynuyorsanız, kadın voleybol, erkek basketbolda Türkiye’nin zirvesini hedefleyin…

Onların başarısıyla zaten diğer branşlar da peşi sıra gelecektir…

GÜNÜN TARİHİ:

(13 OCAK 1998 SALI)

KÖRFEZ'DE TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kocaelispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arası ikinci hazırlık maçında Kocaeli 1. amatör küme ekiplerinden Belediyespor'u 8-0 yenen Kocaelispor, Trabzon maçı öncesi moral buldu. Fenerbahçe'den transfer edilen İlie'nin 4 gol attığı hazırlık maçında diğer goller Dobrowski ve Büyük Orhan'dan geldi. İzmit Sefa Sirmen tesislerinde hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlıların teknik direktörü Osieck, devre arası yapılan transferler ile takımın gücüne güç kattığını ve ikinci yarıda çok daha güçlü bir Kocaelispor izleneceğini söyledi. Deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını kazanarak ligdeki yerlerini sağlamlaştıracaklarını belirten Alman hoca, "Amacımız ligin ilk yarısından çok daha iyi bir Kocaelispor seyrettirmek. İkinci yarı için hazırlıklarımızı hem lig hem de kupa için yapıyoruz. Ligde ve kupada iddiamız sürecek" dedi.

GÜNÜN FIKRASI:

‘Cin’ gibi…

Adam lambayı ovarken içindeki cin birden dışarı fırlar:

- Dile bakalım benden bir şeyler, ama şahsi olmasın, ben toplumsal fayda cin'iyim.

- Hımmm... Yollar 8 şeritli olsun…

- Haydaa, bu imkânsız gibi, başka bir şey dile…

- Hımmm, Fenerbahçe Türkiye Kupasını kazansın.

- Yollar kaç şeritli olsun demiştin ?..

Günün sözü

Günün fotoğrafı

Karikatür