Sandık merkezli siyasetten ne bekliyoruz?

Dikkat ediyor musunuz, “sandık”, son günlerde muhalefet partisi yöneticilerinin dilinden düşmüyor.

“Sandık merkezli siyaset” yapıyorlar.

Yatıp kalkıp iktidara “sandık çağırısında” bulunuyorlar.

“Sandığı ortaya koy, seçim yapalım…”

Tamam da, “sandık” çözüm mü?

Türkiye, çok partili demokrasiye geçtiği 1946’dan bugüne hiç “sandıksız” kalmadı ki!

Normal seçim, ara seçim, baskın seçim…

Defalarca “sandığa” gittik.

A partisi gitti, B partisi geldi, sorunlar ve sıkıntılar devam etti.

O halde “sandık”, tek başına çözüm değil.

Çözüm, devrimde!

Zihniyet (anlayış ve düşünce), devriminde…

İlke ve ülkü, devriminde…

Hedefler, devriminde…

Cahillik ve yoksullukla yönetmek

Türkiye, onlarca yıldır “cahillik” ve “yoksullukla” yönetiliyor.

Halk bilinçli olarak cahil ve yoksul bırakıldı, siyasi partiler “halkın bu cahilliğini ve yoksulluğunu satın alarak” ülkeyi yönetiyorlar.

Satın alabilmek için de görüyorsunuz bol keseden dağıtıyorlar.

Biri üç veriyor, öbürü beş!

Hiç “çalışmaktan, üretmekten, artı değer yaratmaktan” söz eden yok.

İktidardaki zaten dağıta dağıta bugünlere geldi, ne yapsınlar muhalefettekiler de “daha fazla dağıtmayı” vaat ediyorlar.

Çünkü sistem böyle.

Cahil ve yoksul bırakılan halkın oyunu almanın başka yöntemi yok.

Devletin servetini sata sata bitirdiler, elde avuçta bir şey kalmadı, aldıkları borç paraları da yediler, hâlâ “dağıtarak” iktidarda kalma, “dağıtarak” seçim kazanma peşindeler.

Artık deniz bitti, bunu görmüyorlar.

Gerçeklerimizle ne zaman yüzleşeceğiz, çok geç kalmadık mı?

Osmanlı’dan hiç mi ders almadık

Herhalde irsi olsa gerek, Osmanlı da 624 yıl boyunca “cahillik” ve “yoksullukla” yönetildi.

Padişah ülkenin tek sahibi, vatandaş da “padişahın kulu” idi.

“Padişah” ne kadar verirse, “kul” onunla yetinirdi.

Cahildi ve yoksuldu, “daha fazlasına hakkı olduğunu” bilmezdi.

Sadece bürokrat ve askerlerin en tepesindekiler iyi eğitim alır, halk tarikatların elinde iyice bağnazlaştırılırdı.

Bütün bunlar bilinçli olarak yapılırdı.

Oysa aynı dönemlerde Avrupa’da çoktan “aydınlanma” başlamıştı, halkın eğitimine ve bilinçlendirilmesine büyük önem veriliyordu.

Bilimsel atılımlar başlamıştı.

Bir örnek…

1800’lerde İngiltere’de yetişkin nüfusta okuryazarlık kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 60 idi.

Aynı dönem bu oran Osmanlı’da yüzde 2-3’ü geçmezdi.

Yine…

Matbaa, Avrupa’da 1450 yılında bulundu ve kullanılmaya başlandı, Osmanlı’ya ise 1727’de geldi.

Tam 277 yıl sonra.

Sebebi, tarikatların uydurduğu dini gerekçeler.

Asıl nedeni ise belliydi; bilgiler matbaa sayesinde çoğaltılıp dağıtılırsa halk uyanır, halkı uyutarak saltanat sürenlerin sonu gelirdi.

Avrupa ülkeleri yarattıkları teknolojilerle sanayileşmeye başlamışlardı, ama Osmanlı’nın ekonomik kalkınması ne yazık ki yine “din referans gösterilerek” sürekli engelleniyordu.

İşin acı tarafı, Osmanlı’da 1800’lerde “emperyalizmin ayak izleri” iyice artmış, “tam bağımlılık” süreci başlamıştı.

Artık sistem tamamen “emperyalist ülkelerin isteği doğrultusunda” yürüyordu.

İthalattan yüzde 5, ihracattan yüzde 12 vergi alınıyor, bu yöntemle ülke içindeki üretim baltalanıyor, ithalat teşvik ediliyordu.

Emperyalizmin yerli işbirlikçileri arasında “dini taassup”, yani “dine yön verenler” ağırlıktaydı.

Birlikte “Osmanlı’nın sonunu” getirdiler.

Cumhuriyet döneminde yine aynı hatalar

1923-1938 Atatürk dönemini çıkın.

Bazı hatalar yapılmış olmasına rağmen, 1938-1950 dönemini de çıkın.

Türkiye, 1950’den buyana tam 71 yıldır ağırlıklı olarak “sağ iktidarlar” tarafından yönetiliyor.

Sağ iktidarların tamamı da aynı “hatalı yöntemi” kullandı, kullanmaya devam ediyor.

Emperyalizm ve dinsel güçlerin telkiniyle bilimsel eğitimden uzaklaşıldı, dini okullara ağırlık verildi, çalışmaya ve üretmeye yönlendirilmeyen halk cahil ve yoksul bırakıldı, şimdi siyasi partiler “halkın cahilliğini ve yoksulluğunu satın alabilmek için” yarışıyorlar.

İklim, yine Osmanlı’nın son dönemi iklimi…

Bilimden çok, yine “dini kurallar” önde.

Yine tarikatların sözü dinleniyor.

Yine emperyalist devletlerin telkin ve yaptırımları söz konusu.

Söylemek istediğim şu.

Sandık, tamam sandık ortaya konsun da, Türkiye’nin sorunları bir “seçim yapmanın” ötesinde, çok ama çok derin.

Yapısal bir sorun.

Bu sorunu çözemediğimiz sürece, ne kadar seçim yaparsak yapalım, düzlüğe çıkamayız.

İktidara hazırlananların, bu yapısal sorunları çözmeleri şart.

Eğer bu konuda bir hazırlıkları yoksa, eğer Türkiye’yi değiştirip dönüştürmek için iktidara gelmiyorlarsa, eğer ülkemiz yine aynı hastalıklı yapı içinde çırpınıp duracaksa, sandık, “kurtuluş” olamaz.

Ben yaşadığımız olaylara bu pencereden bakıyorum.