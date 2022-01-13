EYT çıkar mı?

Günümüzün en önemli konularından biri Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT…

EYT sorunu, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

İşte bu yaş şartı emeklilik hayali kuran pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Anayasaya göre emekliler ile SGK’lı çalışanlar arasında bir orantı var. Bu orantının bozulması ya da sekteye uğramasının sistemi felç edebileceği düşünülüyor. BU yüzdendir ki oy kaybına rağmen hükümet EYT konusunda temkinli açıklamalarda bulunuyor. Artısını ve eksisini düşünüyor.

Son süreçte herkesin ağzında EYT söylentisi var.

Kimine göre EYT hiçbir zaman çıkmayacak, kimine göre seçim öncesi EYT sorunu çözülecek. Bir diğer kanı ise EYT probleminin kısmi çözüleceği yönünde.

Biliyorsunuz emekli olabilmek için önce sigorta prim sayısını, sonra erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıllık çalışma süresini tamamlamanız gerekiyor. Bütün bunları tamamladıktan sonra emekli olabiliyorsunuz. Ama maaş alıp “Ben artık tam bir emekliyim” diyebilmeniz için size öngörülen yaşta olmanız gerekiyor. Akse halde emekli olsanız da aylık alamıyorsunuz.

Şu anki havayı kokladığımızda EYT sorunu hükümet tarafından da çözülmek isteniliyor. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığı, formüllerin arandığını duyuyoruz. Sistemin sürekliliği için konuyu enine boyuna düşünen hükümet bence seçim öncesi EYT’ye el atacak. Ancak ne kadar kişiyi ne derece de kapsayacak, bunu kestirmek zor.

Olması gereken ise 15 yılını tamamlamış ve primini dolu dolu ödemiş olan herkesin bu kapsam içerisinde tutulması gerekiyor. Sosyal devlet olmak bunu gerektirir. İnsanlar en azından ömürlerinin yarısını çalışarak yarısını da yaşayarak geçirmeli. Emekli olacak kişilerin yerinin yeni çalışanlarla doldurulacağını düşündüğümüzde ve SGK prim borçlarının katı kurallarla tahsil edildiğini düşündüğümüzde, EYT’nin beklenilen oranda devlete yük olmayacağını tahmin ediyorum.

Hizmet yılını dolduran, primini tamamlayan ancak maaş alamayacağı için emekli olamayan herkes, alın terinin karşılığını almalı.

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İşten çıkartılan işçiyle ilgili ÇİMTAŞ’tan açıklama geldi

2020 yılında Çimtaş firmasında işe başlayan Sami Sert, geçtiğimiz aralık ayında haksız bir şekilde işten çıkartıldığını ve malul olarak işsiz kaldığını söyleyerek firmayı suçlamış ve dava açacağını söylemişti. Konuyla ilgili ÇİMTAŞ firmasından yazılı bir açıklama yapıldı. ÇİMTAŞ suçlamaları reddederek Sami Sert isimli çalışanlarının sözleşme süresinin bittiğini ve yeni sözleşme imzalanmadığını, haksız bir işten çıkartmanın söz konusu olmadığını söyledi. Yapılan yazılı açıklamadı; Yürütülen ticari faaliyetler kapsamında, sıfır kaza hedefini düstur edinerek, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli tüm hassasiyeti gösteren, özellikle iş kazası bildirimi konusunda oldukça titiz davranan, bu alanda işçilerinin maruz kalabilecekleri tüm tehlike ve risklere karşı korunmalarını sağlayan, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar kapsamında tüm önlemleri alan bir şirketiz. Bu sebeple çalışan tüm personel yetenek, kariyer ve en önemlisi sağlık durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaktadır. Personelinin şirket ile olan belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesi nedeniyle müvekkil şirket ile bağı kopmuştur” cümlelerine yer verildi.

Cedi Osman Körfez’de spor okulu açtı

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, basketbol adına ülkemizin gurur kaynağı oldu. Bilgi, birikim ve tecrübelerini yeni basketbolcular yetiştirmek adına kullanma kararı alan Cedi Osman, Körfez ilçesinde bir spor okulu açarak basketbol eğitimlerine başlıyor. 6-17 yaş grubu çocukları basketbol camiasına kazandırmayı amaçlayan Cedi Osman’ın basketbol okulunda kız ve erkek öğrenciler için sınıflar açıldı. Çalışmalarına Körfez ilçesinde bulunan Uğur Okulları’nın basketbol sahasında başlayan Cedi Osman’a ilgi ise beklenenin üzerinde.

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Tülin Keçeci Güngör, muhasebecilere başkan adayı olabilir

Kocaeli Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası olağan genel kurulunu önümüzdeki mayıs ayında yapılacak. Mevcut Başkan Mustafa Taşpınar’ın yeniden aday olmayacağı genel kurul için mevcut yönetim içerisinden Tülin Keçeci Göngör’ün aday çıkması bekleniyor. 1971 yılı Ardahan doğumlu olan Güngör, İzmit Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra İktisat Fakültesi’ni bitirdi. 1988 yılında Kocaeli’de mesleğe Serbest Muhasebeci olarak başladı. 2009 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ünvanını aldı. 1992 yılından bu yana aktif olarak Oda çalışma komisyonlarında görevler üstlendi. Oda meclis divanı katip üyeliği, oda meclis üyeliği, birlik delegeliği, haksız rekabet kurulu sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006-2008/2013-2016 yıllarında basın yayın komisyon başkanlığı görevini yürüttü. 2016 Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) üyesi olup, halen Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Başkanlığı’nı ve 2016-2019 döneminde Kocaeli SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve halihazırda oda sekreterliği görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesi.