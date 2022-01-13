CHP’li Devrim Bal, Büyükşehir Belediyesi’ni fena ELEŞTİRDİ!

Dün, “Büyükşehir Belediyesi, CHP dönemini kötüleyeceğim diye kendi ayağına sıkmış!” başlıklı bir yazı yazdım… Yazının özeti şöyleydi; Büyükşehir Belediyesi, CHP dönemini kötülemek amacı ile “20 yıl önce Kocaeli” paylaşımları yaptı…

“90’larda Kocaeli ve Bir zamanlar Kocaeli” etiketi ile paylaşılan fotoğraflarda CHP dönemi kötülenerek dönemin altyapısı ve çevre kirliliğine vurgu yapılmak istendi…

Meğer paylaşılan fotoğraflar, kendi döneminde yaşanan felaketler imiş…

Yani eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu dönemindeki fotoğraflarmış…

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Milyonlarca lira bütçesi olan, 40-50 kişinin çalıştığı Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Daire Başkanlığı, baltayı taşa vurmuş…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı fena halde zor durumda bıraktılar…

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Durum böyle olunca, paylaşılan bu fotoğraflar ve algı operasyonu, ters tepti…

CHP’liler bunun peşini bırakır mı?

İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu hatayı ve algı operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

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“Aslında, bu kadar yoğunluğun arasında, uğraşılacak işler değil ama bizim de eğlenmeye hakkımız yok mu?

Büyük silahşörümüzün talimatıyla, Büyükşehir Belediyemizin silahşörleri resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşım da Cumhuriyet Halk Partisi dönemini eleştirmek istemişler…

?Ama gel gelelim Allah'ın sopası yok ki. Paylaştıkları fotoğrafların kendi dönemlerine ait fotoğraflar olduğu ortaya çıktı.. ?

?Ahh Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ah.. İftira atmak kötü bir şeydir bunu çok iyi biliyorsunuz. Size hiç yakışıyor mu peki?

?Sayın Büyükakın, önceki dönem AKP'li Belediye başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nu rezil etmek için sanırım böyle bir paylaşım yaptı. Çünkü fotoğraflar kendi dönemlerine ait. . ?

Kızım sana söylüyorum Gelinim sen anla misali..

?Sayın Büyükakın.. Kendi kirli işlerinize CHP'yi ortak etmeyin lütfen .. Sonra böyle rezil olursunuz..

✅Cumhuriyet Halk Partisinin adını ağzına almak istiyorsan önce o dönemdeki gibi başarılar elde et..!

İllaki paylaşmak istersen,

✅Türkiye'nin ilk buz pateni sahasını

✅Türkiye'nin ilk geri dönüşüm fabrikasını

✅Türkiye'nin o dönemde ki en modern kültür merkezini

✅Fransızlara sattığınız İzgaz’ı

✅Yuvacık Barajını

✅Yuvam Akarca gibi sosyal konutları

✅17 yıl sonra nihayet aklınıza gelen Yürüyüş Yolunu

✅Avrupa Kenti Bayrağımızı

✅Sahillerimizi

✅Otogar, İtfaiye, Outlet Center..

Gibi projelerini hayata geçiren Cumhuriyet Halk Partisini çık anlat.. Ama sadece anlatma örnek de al..”

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İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal’ın değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Anlaşılan Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye karşı yaptığı bu algı operasyonu, daha çok konuşulacak…

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Kahveye gitmek artık lüks!

Kocaeli Kahveciler Odası, zam talebinde bulundu… Zam onaylanırsa 15 Ocak’tan itibaren kahvehanelerde 2 lire olan çay 3 liraya, 4.5 lira olan kahve 9 lira olacak… Yani anlayacağınız bundan sonra kahvehaneye gitmek, oyun oynamak da lüks sınıfına girdi.

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Servisçilerde yeni dönem

Kocaeli Servis Araçları Odası’nın genel kurulu önceki gün yapıldı… Kongrede mevcut başkan Ahmet Taşçı ve Şenol İkizek yarıştı… Seçimin favorisi Ahmet Taşçı olarak gözüküyordu… Ama favori olmak yetmedi… Üyeler, değişim dedi… Şenol İkizek, seçimi 52 oy farkla kazanarak, büyük bir sürpriz yaptı… Mazbatasını da alan İkizek, korsanla mücadeleye dikkat çekti.

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AKP’li Merdan’dan İYİ MANEVRA

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, önceki gün basın toplantısı yaptı… Merdan’a toplantıda MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un “3 Hilal Derince’ye çok yakışır” söylemi soruldu… Merdan, bu çanak soruya kendince iyi bir cevap verdi… Merdan, “3 hilal her yere yakışır tabi, AK Parti belediyeciliğinin her yere yakıştığı gibi” ifadelerini kullandı. Anlaşılan Merdan, böyle bir soruyla karşılaşacağını bildiği için iyi hazırlanmış…Bence iyi bir cevap verdi…Bu cevapla Cumhur İttifakı’nı incitmemiş oldu. Muhalefetin ağzına laf vermemiş oldu.

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Zam yağdı tüketici kartlara yüklendi

Enflasyonun tırmandığı son üç ayda kartlı harcama rekor kırdı. Geçen yıl banka kartı ve kredi kartı harcamaları toplamı yıllık % 62.3 artışla 1 trilyon 723 milyar liraya ulaştı. Vatandaş zam yağmuru yaşanan son üç ayda kartla 560.7 milyar liralık harcama yaptı. Yani anlayacağınız, zamlar geldikçe, vatandaş kredi kartına yükleniyor.

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TÜVTÜRK darphane gibi para basıyor!

2021 yılında en düşük araç muayene ücreti 189 lira, en yüksek araç muayene ücreti ise 462 lira idi. Bu ücretler bu yıl yüzde 36,2 daha artarak en düşük 258 TL, en yüksek 685 TL'ye çıktı. Araç muayene istasyonlarında, 1 Ocak 2021-28 Kasım 2021 tarihleri arasında muayene tekrarı da dahil olmak üzere toplam 12 milyon 796 bin 488 adet araç muayenesi gerçekleştirildi. TÜVTÜRK, 2021 yılının ilk 10 ayında 4 milyar 373 milyon lira gelir elde etti.

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Basın sektörü eriyor!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı… Basının içinde bulunduğu durumu özetledi. Birlikte okuyalım; Özellikle yerel basın kuruluşları ekonomik sorunlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. 2013 yılında 7.158 olan toplam gazete ve dergi sayısı 2020 yılında 4 bin 746 düştü ve 2021 yılında ekonomik buhran derinleşmesi, yerel basını belirli günlerde çıkmaya ya da yeni kapanmalara yol açtı.

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Yerel ve ulusal basında ciddi ekonomik sorunlar devam ediyor. Gazetelerde el değiştirmeler, kapanmalar ,gazete sayısı azaltarak ayakta durmaya çalışma ve sonuçta çalışanları işten çıkarmak zorunda kalmalar devam ediyor. Süreçte artan yerel ve görsel basında binlerce gazeteciyi işinden ediyor. Ülkemizde yayınlanan gazetelerin yüzde 91,1'i yerel, yüzde 6,5'i yaygın (ulusal),yüzde 2,4'ü ise bölgesel yayından oluşuyor. Buna karşın toplam tirajının yüzde 82,4'ünü yaygın (ulusal), yüzde 16,9'unu yerel ve yüzde 0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilere ait. Gazetelerde önemli traktör kayıpları da yaşanıyor. TGS’nin SGK’dan edindiği verilere göre ülkemizde 23.306 gazetecinin önemli bölümü zor şartlarda görevini yapıyor. Ya da işsiz. Gazetecilik mezunlarında işsizlik oranı genel işsizlik oranının iki katından fazla duruma erdi.”

Gürer’in tespitleri yerinde. Özellikle yerel basın kesinlikle desteklenmeli. Yerel basın ne kadar zayıflarsa, basın sektörünün çöküşü daha hızlı olur.