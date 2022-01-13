Dost acı söyler: Hepinize benden en acılı Adana…

İkinci yarı yarın gece adeta yeniden başlayacak.

Birkaç gündür yazıyoruz. Yarınki maçta Ankaragücü’ne karşı farklı bir kadro sahaya çıkacak. Başkent'e sürprizler var. Önce Ankaragücü, sonra diğerleri, hiç de beklemediği bir Kocaelispor bulacak karşısında.

Ümraniye maçında, Kocaelispor'un puan ya da puanlar alacağını, bu ligde bunlara alışık olmamız gerektiğini yazmıştı. Nitekim Kocaelispor, son dakikalarda yediği şanssız penaltı golüyle puansız kaldı. Yoksa, bir, hatta üç puan alması işten bile değildi. Kocaelispor Diop ve Pereira ile golleri atsa, hakem penaltıyı yaratmasa, lideri deviren Kocaelispor, dikkatleri üzerine çekecekti. Zaten Körfez, her zaman ciddi bir rakiptir. Doksanlı yıllarda kazandığı kredisini kullanıyor. Çünkü o devirde, öylesine büyük ölçüde başarı sağladı ki, otuz yıldır cepten yiyoruz, bitmiyor. Ama bu artık böyle gitmez. Kredi bitmek üzere. Eskişehir gibi, Bursa gibi marka takımların durumu ortada. Bizim de BAL’da süründüğümüz unutulmamalı. Ama saçzma sapan sonuçlar almaya devam edersek, sonumuz böyle olacak. BAL’ı bile özler hale geleceğiz.

ARTIK BU İŞİN ŞAKASI YOK

O yüzden bu sezonki alacağımız sonuçlar, çok önemli. Şunun şurasında 17 maç kaldı. Zaman çabuk geçiyor. Alacağımız her sonuz, gelecek yıllar için büyük önem arz etmektedir. Kimsenin şımarma kaos yaratma, ego gösterme lüksü yoktur. İşte yarın akşam, Kocaeli Stadı’nda oynanacak Ankaragücü maçı da böyle bir öneme sahip. Zirveye oynayan Ankaragücü de, bir zamanlar Kocaelispor gibi asansör olmuş bir takımdı. Ancak 2.Lig’den aşağıya hiç düşmedi. Biz amatörü bile gördük hem de 50.yılımızda. Bu utanç bu kente ağır geliyor.

MANSURLU ANKARAGÜCÜ KAOS İÇİNDE GELİYOR

Yerel seçimleri öncesi ve sonrasında Mansur Yavaş'ın desteklediği takım, Süper Lig yaşadı, ama sonra küme düştü. Bir başka Ankaralı Gençlerbirliği küme düştü, Osmanlıspor ortada yok. Ankara futbolu büyük bir çöküş içerisinde bulunuyor. Bu nedenle de, ülkücü kökenli CHP’li Mansur Yavaş’ın son kalesi Ankaragücü olacak.

Yarınki maç öncesi, iki takımda da kaos var. Ankara’nın Gecekondu Grubu ile teknik direktör Mustafa Dalcı arasında gerginlik var. Geçen haftaki Tuzla maçında, son ana kadar da protestolar sürdü.Yine teknik direktör Dalcı istifaya davet edildi. Düşünün, daha ikinci yarının ilk maçında bunu yaşadılar.

Kocaelispor cephesindeki teknik adam Mustafa Reşit Akçay, daha böyle bir şey görmedi. Hem de takım düşme hattına yaklaşmışken. Bebek gül bebek, bir kaç tepkiyle işi geçiştirdi. Zirveye oynayan Ankaragücü'nde böylesi tepik oluyorsa, Kocaelispor’da tamamen huzur var demektir. Kimsenin naz yapmaya hakkı yok. Oynadığınız oyunun adı futboldur, komedi değil.

KAOSU KULLANMALISINIZ…

Yarın gece Ankaragücü maçı öncesinde, Mustafa Dalcı tedirgin olacaktır. Futbolcular onu pek de ciddiye almayacaktır. Çünkü taraftar ile iç içe olan kulüplerde, her zaman bu kaos yaşanır. Taraftarın ilemediği hocayı, futbolcu hiç iplemez. Çünkü futbolcu-taraftar iç içedir. Ankaragücü gibi köklü camialarda bu taraftar krizleri hep yaşanır. Büyük başın büyük derdi misali…

Dolayısıyla yarın geceki maç her türlü kaosa açıktır.

Tabii bu durum maalesef sadece Ankaragücü için geçerli değil, Büyük Kocaelispor için de geçerlidir. Bu nedenle, biz öncelikle

kulübü düşünmeliyiz. Dışarıdan gelen baskılar, futbolcuyu teknik heyeti tedirgin etmektedir. Yönetimi strese sokmaktadır.

Karanlık güçler, kulüp üzerinden ranta devam etmek için, Kocaelispor'un başarılı olmamasını isteyecektir. Bu çakallara karşı, iyi dans etmeliyiz ve doksan dakika boyunca gerçek Kocaelisporlu olarak destek vermeliyiz. Bu olgu nettir.

Şu futbolcunun yancısı, bu futbolcunun düşmanı değil, Kocaelisporlu olma zamanıdır. Gerçek taraftar, Kocaelispor bir daha 1.Lig’de yer alamazsa, kulübün kapanacağının bilincine varmalıdır. BAL’dan bugünlere gelmek için ne bedeller ödediğimiz ortadadır. Dost acı söyler…

Hepinize benden bol acılı Adana…

GÜNÜN TARİHİ:

OLİMPİYAT ŞAMPİYONUUMUZ GAZANFER BİLGE OKUL YAPTIRIYOR

Olimpiyat Şampiyonu Milli güreşçimiz Gazanfer Bilge, Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde Spor Yüksekokulu yaptırıyor. Bin 500 öğrenci kapasiteli olacak olan Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu inşaatının temel atma töreni ilçeye bağlı Dereköy Beldesi'nde gerçekleştirildi. Temel atma törenine Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın yanısıra Kocaeli Valisi Erdal Ata, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı Sadettin Özalay ile çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, şampiyon güreşçi Gazanfer Bilge'ye eğitime katkısından dolayı teşekkür ederek, "Gururumuz olan Gazanfer Bilge, Türkiye'nin adını dünyaya duyurmuştur. Ülkemize kazandırılan 48 olimpiyat şampiyonluğunun 33 tanesi güreş sporuyla elde edilmiştir. Başarılı spor hayatının yanısıra, eğitime de değer veren ve katkı sağlayan Gazanfer Bilge'nin bu davranışı herkese örnek olmalıdır" dedi.

Güle güle canımız ciğerimiz Kaptan Ramazan…

İlimizin amatör futbolunun çok sevilen futbolcularından, forma giydiği takımlarda kaptanlık yapan Ramazan Yalçın, pazar günü aktif futbol hayatına nokta koyacak. Derince ilçesi takımlarının ve Çınarlıspor’un efsane kaptanı Ramazan Yalçın, ilçedeki tüm takımların formasını terleterek ayrı bir başarıya imza attı. Bu davranışından dolayı da bütün taraftarların gönlünde taht kurdu. 35 yıllık meslek yaşantımızda gerçekten böyle kaptan gibi kaptanları çok yazdım. Derinceli Osman Çakır dahil. Yalçın da camiaya hizmetini yaptı ve Çınarlıspor’un başarılarında büyük pay sahibi oldu. Ramazan Yalçın’ın futbolu bırakmasının nedenlerinden birisi de yaptığı fedakarlık örneği. 2016 yılında çok yakın bir dostuna karaciğerinden parça veren Ramazan, operasyondan sonra çok sevdiği futbolu bırakmış. Çınarlıspor Kulübü de bu fedakarlığından dolayı takım otobüsünün arkasına “Efsane Kaptan” görseli yaptırarak Ramazan Yalçın'a jest yaptı. Ramazan Yalçın, pazar günü Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Derince’nin iki güzide kulübü Çınarlıspor ile Sırrıpaşa Futbol Kulübü arasında oynanacak olan maçta, Çınarlıspor formasıyla giyerek futbol kariyerine nokta koyacak. Karşılaşma 16 Ocak Pazar günü Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. Herkes bu maçta kaptanı güzel bir kablo ile uğurlamalı. En başta da Derince belediye emeklisi merhum amcamız, ağabeyimiz Pele Nevzat Elmaser için, camianın isteğine rağmen bir mesaj bile yayınlamayan belediye başkanı Zeki Aygün kaptanı yalnız bırakmamalı.

Karikatür

Günün sözü

Günün fotoğrafı:

Korcan: İsmet bendir, ben İsmet’im…

GÜNÜN FIKRASI:

Tamamı senin olsun…

Platonik aşk yaşayan kadının birinin hayalleri gerçek olur; en çok sevdiği futbol yıldızı ile karşı karşıyadır. Fırsat bu fırsat derken ünlü futbolcuya:

– Saçınızdan bir tutam bana verirseniz size 100 dolar veririm!..

Yıldız:

– Hımmm, 500 dolar verirsen bütün peruk senin olsun…

……………….