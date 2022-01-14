Bize amatör diyen “Dİ”lber...

Günlerden hangisi olursa olsun, eğer maç varsa, o gün Kocaelispor’un günüdür. Bugün de öyle bir gün. 1.Lig’de yer alan Kocaelispor ‘efsane geri dönüyor’ sözünü yerine getirmek için, Süper Lig’e yükselmeye çaba sarf ediyor.

Anmaragücü ile Kocaeli Stadyumu’nda maça çıkacak Kocaelispor’da futbolcuları bilemem ama, tribünlerin günüdür bugün. 3-5 kuruşluk harçlığını biriktirip bu maça girmeye çalışan garibanların umudu, kocçalesipod8unm kazanacağı galibiyettir…

Genç taraftarın okul harçlığı yoktur…

Taraftar baba, eve götürecek ekmek parasını zor bulur…

Ekonomik kriz, pandemi krizi derken, işten atılan ya da yakınları hastalığa yakalanan insanlar için Kocaelispor’un maçını izlemek, en büyük ve ucuz terapidir…

Tıpkı 50 bin kişiyi 45 saniyede yitirdiğimizde, deprem korkusundan gece uyuyamayanların, ligden çekilmeyerek en önemli kararı alan Sefa Sirmen sayesinde İsmetpaşa Stadı’nı hınca hınç doldurup, toplu meditasyon yapması gibi. Pandeminin meditasyonu da bu akşam stada gelip, Kocaelispor’u izlemektir.

Bu kentin farklılığını anlayamayan teknik direktör, futbolcu, yönetici, bu yüzen başarılı olamamaktadır…

Kocaelispor sokak demektir…

Kocaelispor devrim demektir…

İşte bu yüzden Kocaelispor…

Bu bin yıllık facialar kentinin sembolü demektir…

Bunu, yönetim şımarttığı futbolcuya anlatamamaktadır…

Yüz verdiği teknik heyete hissettirememektir…

O halde boşluğu taraftar doldurmaktadır…

Çünkü Kocaelispor’un başarısızlığı demek, kentte kaos demektir…

90’lı yıllarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı tir tir titreten Kocaelispor’da, bu sezon teknik direktör “Samsunspor gizli şampiyondur, onu yenmek kolay değil” deme cesaretini gösterebilmiştir…

Aynı sözcüğü, kendi memleketi Trabzon’da söylese, başına neler gelirdi, işi biliyor…

Ama bu kenti hafife aldı…

Başkan da buna mahal verdi…

Sonuç ortada…

Düşme hattına inmeye 2 puan kaldı…

Bu akşam da Ankaragücü karşısında yenilgi gelirse, hapı yuttuk demektir…

O yüzden Ankaragücü karşısında ayağı titreyen bir usta futbolcu yerine, tekmeye kafa koyacak bir acemiyi yeğlerim…

Çünkü artık bu bir savaş…

Savaş da inanmayanlarla ve savaşmayanlarla kazanılmaz…

Kimse Kocaelispor’dan üstün değildir…

Bize ‘amatörsünüz’ diyen “Dİ”lber bile…

.………………………….

Söz başkan Malçok’un…

Çubuklu Balaspor başkanı kardeşim Abdullah Malçok yönetimi adına açıklamada bulundu. Geçen haftaki Seka Doğan maçında saldırıya uğrayan Çubuklu Balalılar öfkeli ve verilen cezaları da şöyle değerlendirdiler…

“13.01.2022 / 2022-12 Numaralı toplanan Kocaeli Futbol İl Disiplin Kurulu, 09.01.2022 Tarihinde oynanan Seka Doğanspor – Çubuklu Balaspor maçı ile alakalı ilginç kararlara imza atmıştır. Alınan kararlar sonucunda Çubuklu Balaspor tarafı olarak kamuoyu önünde bazı sorular sormak tarafımızdan zaruri hale gelmiştir. Şöyle ki;

1-Sahada disiplinsiz davranış nedeni ile ikinci sarı karttan atılan herhangi bir futbolcu kırmızı kart gördükten sonra dahi hakem ve gözlemci raporları ile alacağı cezanın daha da artması muhtemel olsa da, rakip takım taraftarlarının sahaya girip cezayı kendisi vermesi meşru mudur?

2-Ellerinde bira şişeleri ile sahaya giren onlarca taraftardan takım arkadaşını korumaya çalışmak dört maç ile sadece “elli kişi bir kişiyi nasıl dövüyorsunuz ayıp değil mi” sorusunu sormaktan başka hiçbir eylem yapmayan bir başka futbolcuya İLGİLİ MADDELERDEN iki maç ceza vermek ne kadar adildir?

3-Çubuklu Balaspor Kulübü, Seka Doğanspor deplasmanına TARAFTARSIZ gitmiştir. Sadece iki yönetici ve futbolculardan başka hiç kimse yoktur. Çubuklu Balaspor Teknik Direktörü cezalı olduğu için yöneticilerin biri yedek kulübesinde, diğeri de tribündedir. Bütün bu gerçeklere rağmen, futbolcusu sahada linç edilen tribündeki tek yönetici de yapmayın etmeyin dediği anda da kendisi de linç edilerek dövülmüştür. Deplasmana taraftarsız giden bir kulüp, çıkan olaylardan dolayı TARAFTARLARININ DAVRANIŞLARINDAN ÖTÜRÜ HANGİ MANTIK İLE İHTAR CEZASI ALIR?

Ülkemizde hem mağdur olup, dayak yiyerek hem de ceza alan ikinci bir kulüp var mıdır bilmiyoruz. Bu fiiliyat nedeni ile sadece bir maç saha kapatma cezası verilen ikinci bir karar var mı, bilmiyoruz. Onlarca taraftardan dayak yiyen, bir futbolcusu beyin sarsıntısı şüphesi ile hastaneye kaldırılan bir takıma bir hakemin nasıl bir psikoloji ile “MAÇA DEVAM EDECEKMİSİNİZ?” diye sormuş mudur, bilmiyoruz. Bu andan itibaren sahadaki futbolcuya cezayı kendisi kesmeye çalışan taraftar toplulukları hoş görülecek midir, görülmeyecek midir, onu da bilmiyoruz.

Bildiğimiz tek şey şudur ki; Hakkımızda karar veren kurulun bu kararlarını en sert ve demokratik bir şekilde kınıyor, Federasyonun bundan sonra tutunacağı tavrı da merak ediyor, takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz. Maçın hakem ve gözlemcilerinin burada isimlerini vermeden “İl hakem kurulunun bu arkadaşlar hakkında vereceği kararların” takipçisi olacağımızı da buradan ilan ediyoruz. İl Disiplin Kurulunun tarafımızı dinlemeden, ancak karşı tarafın savunmasını alarak vermiş olduğu bu haksız kararların ardından, Çubuklu Balaspor olarak ligden çekildiğimizi ve konu hakkında en kısa zamanda Federasyona gereken yazıyı vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. Saygılarımızla. Çubuklu Balaspor Yönetim Kurulu adına Başkan Abdullah Malçok.”

................................................

MUSTAFA ÇULCU STRES ATTI

FİFA kokartlı hakemlerden Mustafa Çulcu, memleketi İzmit'te stres attı. Mustafa Çulcu, başkanlığını yaptığı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin gecesinde eğlendi. İzmit'te bir restaurantta düzenlenen geceye, Mustafa Çulcu'nun yanı sıra Kocaeli Gençik Spor İl Müdürü Mehmet Sertbaş, hakem ve gözlemciler katıldı. Çulcu, Süper Lig'in ikinci yarısı başlamadan önce düzenlenen gecede çok eğlendiğini ve lige zinde girme imkanı bulduğunu söyledi.