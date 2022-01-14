SEKA ile ilgili bir “ihanet bilgisi” daha

Yılın ilk günlerinde “İktidarın ‘kâğıt’ oyunu” başlıklı bir yazı yazmış, SEKA’nın AKP iktidarı döneminde “özelleştirme” adı altında nasıl “yok” edildiğini ve Türk kâğıt piyasasının nasıl emperyalizme peşkeş çekildiğini anlatmıştım.

Çok ses getirdi.

Değişik kentlerden onlarca mesaj aldım.

Ses verenlerden biri de İstanbul’dan değerli arkadaşım İsmail Tamer Altılar idi.

Tanırsınız, yaşamının büyük bölümünü İzmit’te geçirmiş, kentimizin sosyal yaşamında bulunmuş, adı SEKA ve KARTONSAN’la bütünleşmişti.

Bugün İsmail Tamer Altılar’ın gönderdiği o yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ben “İktidarın kâğıt oyunu” başlıklı o makalemde SEKA ile ilgili bir “ihanet”i anlatmıştım, sevgili arkadaşım da mesajında bir başka “ihanet bilgisi”ni bizlere aktarıyor.

Okuyalım!

“Sevgili Tanzer,

SEKA ile ilgili köşe yazını dikkatle okudum. Eline sağlık güzel olmuş. Ama dahası var. İzin verirsen bazı anılarımı ve bilgilerimi paylaşmak isterim.

Bildiğin gibi 1967-1974 yılları arasında SEKA İzmit Müessesesinde 3.Kâğıt ve 4. Kâğıt fabrikalarında işletme şeflikleri yaptım. Gri kartondan 1. Hamur ve gazete kâğıdına kadar birçok üretimin içinde oldum.1974-1975 arasındaki bir yıllık Norveç Trondheim Teknik Üniversitesi’ndeki burslu eğitimim sonrasında 5 yıl SEKA Dalaman Müessesesi Müdürlüğü yaptım. 1980-2001 arasında özel sektör olan Kartonsan’ da fabrika müdürlüğünden başlayıp genel müdürlüğe uzanan 20 yıllık bir profesyonel çalışma hayatım oldu. Yani 1967 ile 2001 arasında doğrudan ve dolaylı olarak 34 yıl İzmit ile yakın ilişkim oldu. Yurt içinde ve dışında yaptığım projeler sonrasında danışmanlığa devam ediyorum.

Bu girişi, paylaşacağım anı ve bilgilerimin daha iyi anlaşılması için yaptım.

SEKA’nın özelleştirilmesi ve SEKA İzmit’in kapatılması safhasında bazı girişimlerim oldu. Özelleştirmenin gerekliliğine, ama “gereği şekildeki bir özelleştirmenin gerekliliğine” inanmıştım. SEKA Dalaman’daki 5 yılım içinde mahalli politikacıların 2.200 kişinin çalıştığı bu tesis üzerinde politik çıkarları için nasıl nüfuz mücadelesi verdiklerine doğrudan şahit oldum. Örnekleri ile anlatabilirim ama konumuz bu değil. SEKA ve diğer KİT’lerin bağımsız akıllı bir özel sektör gibi ülke çıkarlarını göz ardı etmeyen verimli bir kuruluş olarak çalıştırılması gerekliliğine inanıyordum. Hatta uluslararası bir yayın olan PPI ( Pulp and Paper Intarnational) dergisine verdiğim “ Rasyonel yönetim için yerel politikacılara SEKA dışında başka çıkar kapıları bulmak zorundayız” şeklindeki mesajımı başlık olarak kullanmışlardı.

Özelleştirmede, sizin verdiğiniz SEKA AKSU-Giresun’un da, Japon Mitsubishi firmasından geçici kabulünü yapan ekibin başında 2 ay vardiya tuttum. Yazık oldu.

Silifke’de bulunan SEKA AKDENİZ’ n özelleştirilmesinin de ayrı bir hikâyesi var. Özelleştirme idaresi 60 milyon USD bedelle açık artırmaya çıktı. Salona iki iştirakçi Cemil Bey(AKSA) ve Sayın Ciner kol kola girdiğinde, özelleştirme komisyonu iki kişinin aralarında anlaşmış olabileceğini düşünmüştü. Ancak kıyasıya bir mücadele sonrasında AKSA yaklaşık 107 milyon USD’de kaldı ve Ciner Grubu da yine yaklaşık 110 milyona USD’ye çıkarak açık artırmayı kazandı. Ve yine kol kola salondan çıktılar. Ancak komisyon SEKA limanının dahil olmadığında ısrar etmesi üzerine (bir başkasına söz verildiği söyleniyordu) Ciner Grubu yaklaşık bir milyon USD’yi yakarak çekildi. Aynı şekilde AKSA Grubu da teminatını yakarak çekildi.

Sonra ne oldu, özelleştirme ilkinde 60 milyon, sonrasında 40 milyon USD bedelle tekrar özelleştirme ihalesi açtı. Kimse iştirak etmedi. Sonrasında o güzelim tesisi parça parça keserek hurda olarak satılmasına karar verdiler ve hurda olarak sattılar.

SEKA İZMİT’e gelince…

SEKA İZMİT’in kapatılması haberleri çıktığında sendika başta olmak üzere tüm Kocaeli’nin karşı çıkmasına karşın tüm tesis Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi aşamasında eski bir SEKA’lı olarak sizin gazetenizde yayınlanan bir makale yazarak önerilerimi sıralamıştım.

Önerilerim özetle şöyleydi:

SEKA İZMİT içindeki 1932-1960 yılları arasındaki teknolojiyi canlı olarak gösteren tesislerin bakımının yapılarak muhafaza edilmesi ve bir açık hava müzesi haline getirilmesi.

En yeni tesis olan 4.Kâğıt Fabrikası’nın çalışır halde tutulması ve uluslararası sertifikalı hale getirilecek mevcut laboratuvarlar ile birlikte Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı kurulacak “Selüloz ve Kâğıt Teknolojisi Enstitüsü” ne devredilmesi.

4.Kâğıt Fabrikası’nın, tüketim merkezi olan İstanbul’a yakınlığı nedeniyle, 1. hamur ve gazete kâğıdı üretimi yaparken enstitü için pratik çalışma alanı olarak kullanılması ve döner sermaye olarak işletilecek tesisin gelirinin de enstitüye verilmesi.

Müze olarak kullanılan diğer fabrikaların etrafındaki alanlarında yeşil alan haline getirilip İzmit halkının kullanımına açılması.

Bu önerilerimden yalnızca iki tanesi kısmen yapıldı. Saman ve odun stoklama alanı SEKA parkı olarak düzenlendi. Ayrıca 1. Kâğıt Makinasını içine alan bir müze yapıldı. Fena da olmadı. Ama tesislerin içeride kalan kısımları ve lojmanlar maalesef mezbelelik olarak kalmaya devam ediyor.

Büyümekte olan özel sektör içinde, kâğıt ve selüloz eğitimi veren bir kuruluş kalmadı. Mühendislik eğitimi görmüş gençler tesislerde pratik olarak eğitim görerek eğitilmeye çalışılıyor. Sektördeki önemli yöneticilerin, halen SEKA Çırak Okulu’ndan ve SEKA’nın yurtdışında eğitime gönderdiği mühendisler olduğunu görüyoruz. Yani sektör, hâlâ SEKA’nın ekmeğini yiyor.

Selam ve sevgiler…”