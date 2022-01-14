Son aylarda her şeye zam geldi…

Hem de öyle böyle zam değil…

Neredeyse her zam yüzde 50’yi geçti…

Yılbaşında yüzde 25 zam verildi…

Memurlara ise yüzde 40 zam verildi…

Yani memurlar, işçilerden yüzde 5 daha fazla zam aldı…

Yani memur emeklisi, işçi emeklisinden daha kıymetli bulundu.

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Her şeye yüzde 50 ve üzeri zam gelirken, işçi emeklisine verilen yüzde 50 zamma karşı, emekliler isyan etti… Türkiye’nin dört bir yanında basın açıklaması yaparak seslerini duyurmaya çalışıyorlar…

'Artık yeter!' diyen emekliler, "Unutmayın ki; biz 13 milyon seçmeniz, zamanı gelince hayatı bize zindan eden siyasi iktidarı da onun yalan makinası TUİK’i de hesaba çekeceğiz" ifadelerini kullanıyorlar…

“Emekli maaşı ile geçinemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz, maaşlara ek zam yapılsın” ve “Artık yeter! Her şey yalan, açlık ve yoksulluk gerçek” diyorlar…

EMEKLİLERİN ORTAK AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

*Bugün 1,500 TL'den 2,500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığı sözüm ona “reform” diye sundukları bu “düzenlemelerin” sonucudur. Artık yeter! “reform” dediğiniz bütün “düzenlemeleriniz” emeklilerin cebine el atmaktan öteye geçmedi. Yıllık ulusal büyümeden emeklilere pay verilmedi.

*Yetmedi; TÜİK denen sahibinin sesi kurumunuzca, yıllık gerçek enflasyon rakamı çarpıtılarak düşük gösterildi, emekliler enflasyona ezdirildi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Aralık ayında tükettiğimiz elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130 arasında, doğalgaza da yüzde 25 zam yapıldı.

*Bu zam furyasını 1 Ocak 2022 tarihli gösterip, gerçekleşecek enflasyon oranı düşük gösterildi. Bu kurnazlıkla emekli maaşları gerçek enflasyona ezdirildi. Son bir yılda beyaz peynire yüzde 141, süte yüzde 114, yumurtaya yüzde 177, yağa yüzde 80, ekmeğe yüzde 71, bakliyata yüzde 112, mutfak tüpüne yüzde 90 zam yapıldı. Et, giyim ve kiraların fiyatları da alabildiğine arttı.

“TÜİK'İ DE HESABA ÇEKECEĞİZ”

Üretici fiyat endeksi yüzde 80… İleriki dönemlerde enflasyon daha çok yükselecek ve geçinme imkansız olacak. Bu da ülkeyi yönetenlerin hiç adil olmadığını gösteriyor. Unutmayın ki; biz 13 milyon seçmeniz, zamanı gelince hayatı bize zindan eden siyasi iktidarı da onun yalan makinası TÜİK'i de hesaba çekeceğiz. Yaşamlarımız üzerinde söz ve karar sahibi olacağız. İktidarı uyarıyoruz; emekli sendikalarından ellerinizi derhal çekin! Sendikalarımızı siyasallaşmış yargı kararlarıyla kapatarak engelleyemezsiniz.”

EMEKLİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Sendika üyeleri iktidardan taleplerini şu şekilde sıraladı:

– Zaman geçmeden emeklilerin sendikal örgütlenme hakkının önündeki anti demokratik uygulamaları kaldırın. Bunun için gerek uluslararası sözleşmelerde, gerekse de anayasada bir engel yoktur. Sendikalarımızla masaya oturun, iç hukukla ilgili düzenlemeleri yapın!

– Acilen, tüm emeklilere seyyanen bir zam yapın!

– Aylık bağlama oranlarında 2000 yılı öncesi uygulamalarına dönün!

– Açlık sınırının 4,652 TL, yoksulluk sınırının 13,598 TL olduğu bir ülkede, 2 milyondan fazla emekli 2,500 TL emekli aylığına mahkum edilmiştir. Bu nedenle en düşük emekli aylığını asgari ücretin ve açlık sınırının, ortalama emekli maaşını yoksulluk sınırının üstüne çıkarın!

– Günümüzde dini bayramlarda verilen sözde ikramiyeler, bayram harçlığına dönüşmüş durumdadır. İkramiyeleri emeklilerin refah düzeyine katkıda bulunacak şekilde düzenleyerek yılda 4 kez, birer maaş düzeyine çıkarın!

– Doğalgaz, elektrik ve şehir içi ulaşım bedellerinin emekli aylıkları içindeki payı Dünya ortalamasının çok üstündedir. Bu insafsız ve akıl dışı uygulamadan vazgeçin, zamları geri çekin!

– Doğalgaz, elektrik, su, ulaşım gibi temel ihtiyaç maddelerini emekliler için yüzde 50 indirimli yapın!

– Gerek iyi beslenememe, gerekse de yaşlanma ve pandemi koşulları, emeklilerin sağlık sorunlarını daha da arttırmış, zaten yetersiz ve kalitesiz olan sağlık hizmetlerine ulaşımı daha da zorlaştırmıştır. Üstelik hijyen ve maske gibi giderler de sağlık giderlerini arttırmıştır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinden alınan katkı paylarını kaldırın!

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Emeklilerin isteklerini yukarıda sizinle paylaştım…

Şu bir gerçek ki, alım gücü iyice düştü… Çevrenize bir bakın, insanların nasıl zorda olduğunu göreceksiniz.

Emekliler haklı, emeklilere yene haklar tanınmalı.

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Sadece memurlar

faydalanıyor!

e Bordro sorgulması e Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor ancak sadece devlet memurları hem bordro sorgulama hem de bordro doğrulama işleminden faydalanabiliyor. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar e Bordro sisteminden yararlanamıyor. e bordro maaş sorgulama sayesinde, maaş kesintisi ve ek ödemeleri görüntüleyebilirsiniz.

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Gıda alışverişinde

tane devri başladı

Ekonomik kriz arttıkça, alım gücü de düşüyor… Durum böyle olunca, olan dar gelirliye oluyor… Maalesef yeni ekonomi modeli Türkiye’yi bu hale getirdi. Dar geliriyle geçinemeyen milyonlarca vatandaş, gıda fiyatlarındaki yüksek artış sonrası taneyle, gramla, dilimle alışverişe başladı. Taneyle almak bile zorluyor: 1 adet patlıcan 4 lira 88 kuruş 1 adet çorbalık kuzu kemiği 8 lira 82 kuruş… Yani anlayacağınız, böyle giderse, kilo ile alışveriş yapma tarihe karışacak..

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İzmit'te gökten "Tarikat

yurtları kapatılsın”yağdı

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat ve tarikat yurtlarının durumunu yeniden gündeme getirdi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7.katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu anlatmıştı. Enes’in intiharı ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. İntihar vakası sonrası çeşitli illerde “Tarikat yurtları kapatılsın” konulu eylemler yapıldı.

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En ilginç eylemlerden biri de önceki akşam saatlerinde İzmit’te yapıldı. İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan bir apartmandan üzerinde bir takım yazılar bulunan kağıtlar fırlattı. Gökyüzünden süzülen kağıtlar ilk görenlerde merak uyandırdı. Kağıtlarda “Fırat Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara kaldığı tarikat/cemaat yurdundaki baskılar sonucu intihar etti. Bu bir intihar değil cinayettir. Tarikat yurtları kapatılsın” yazıldığı görüldü. Söz konusu eylemin görüntüleri Kocaeli Özgür Öğrenci İnisiyatifinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Enes’in intiharı ne kadar acı ise, babasının cemaati kollaması da bir a kadar acı…