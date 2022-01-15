Bilgisayar başında uzun zaman geçirenler dikkat!

Birçoğumuz, bilgisayar başında çalışırız, ya da bilgisayar başında zaman geçiririz…Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır, bilgisayar başında uzun zaman geçirenler hakkında önemli bilgiler verdi. Bilgisayar başında fazla vakit geçirmek;

Boyun fıtığı, bel fıtığı, fibromiyalji, boyun düzleşmesi, bel düzleşmesi, Ulnar Tünel, Cubital Tünel ve Karpal Tünel Sendromu’nu tetikleyebiliyor…Sürekli aynı hareketlerin yapılması sonucu meydana gelen karpal tünel sendromu, günlük işlerin yapılmasını dahi zorlaştırabiliyor.

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Karpal tünel sendromu; el bileğinden geçen sinirin, geçtiği kanal içinde sıkışması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Vücuttaki en önemli organlarından biri olan elimizin en büyük siniri olan median sinir, parmaklara doğru seyri sırasında el bileği seviyesinde karpal tünel adıyla bilinen anatomik yapı içerisinde yüksek basınçlara maruz kalabilmektedir. Bu artan basınç zaman içerisinde parmakların hissinde ve başparmak hareketlerinde azalmaya ve kayba sebep olabilecek median sinir hasarına yol açabilmektedir.

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Karpal tünel avuç içinde yer alan, bileğin ön yüzünde bulunan, bilek kemiklerince çatısı oluşturulmuş, transverskarpalligament denen kalınca bir bağ ile tabanı oluşturulan, içinden tendonlar ve median sinirin geçtiği iki ucu açık tünel benzeri bir yapıdan oluşur.Tedavi edilmediği takdirde elde kalıcı hasarlar oluşturan, 20 kişiden 1'inde görülen ve 45 ile 60 yaş bayanlarda daha sık ortaya çıkan Karpal tünel sendromudur.

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Özellikle masa başı çalışanlarda oldukça sık görülür ve yine hamilelikte de oluşabilecek bir bozukluktur.Karpal Tünel Sendromu belirtileri arasında; median sinirin duyusunu alan özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının orta parmağa bakan yarısında görülen karıncalanma, uyuşma, yanma benzeri hislerdir. Nadir olarak el bileğinde ağrı ve kavrama gücünde azalma gibi şikayetlerde görülebilir.

Karpal tünel sendromu sebepleri nelerdir?

El bileğini avuca doğru devamlı tutan işler yapmak veya davranış haline getirmek, şeker hastalığı,tiroid hastalıkları, romatoidartrit, gut ve aşırı şişmanlık sebepler arasında sayılabilir.

Tanısı nasıl konulur?

Muayene ile tanı konulur ancak bazı vakalarda ultrasonografi, MR, EMG gerekiyor.

Tedavisi nedir?

Tedavide Nöralterapi, Proloterapi, steroid tedavisi, manuel terapi, kinezyolojik bantlama, egzersiz, eğitim, cuppingtherapy, stimülasyon tedavileri yapılabilir, cevap vermeyen nadir olgularda cerrahi tedavi düşünülmelidir.

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İş yerinde mutluluğu ve başarıyı engelleyen 5 hata

İş hayatımız farkında olmasak da hayattaki huzurumuzu etkileyen en önemli faktörlerden biri. Çünkü mutsuz bir iş hayatı demek her yeni güne negatif uyanmak demek. Hangimiz işe giderken ayaklarının geriye gitmesini ister ki? İş yerinde mutlu olmanın yolları hataları keşfetmek ve çözüm üretmekten geçiyor. Yaptığımız işte mutlu ve başarılı olmamızı engelleyen beş hatayı çözümleriyle beraber derledik.

1-HATA YAPMAKTAN KORKMAK

İş yerinde hata yapmaktan korkarak farkında olmadan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Hata yapma korkusu sizi deneyerek doğruyu bulmaktan alıkoyacaktır. Daha da önemlisi cesaretinizi kırarak sizi başarıya götürecek adımlar atmanızı engelleyecektir.

ÇÖZÜM: Cesur olun ve hata yapmaktan korkmayın. Unutmayın ki yaptığınız her hata sizin için başlı başına bir tecrübe olacak. Bir hata yapmak sizi daha başarılı kılacak bir doğruyu öğrenmeniz demek. Ama hata yapma korkusuyla atmaktan çekindiğiniz doğru adım sizi koşmaktan alıkoyabilir.

2-TECRÜBELERE FAZLA GÜVENMEK

İş yerinde kendine güvenmek tabii ki avantaj. Ancak geçmiş tecrübelerinize fazla güvenmek ve “ben artık oldum” demek faydadan çok zarar getirecektir. Unutmayın ki günümüzde her şey çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bu değişime ayak uydurmazsanız zamanla öz güveninizin yerini yetersizlik hissi alabilir.

ÇÖZÜM: Geçmiş tecrübelere tabii ki güvenin ama bu güvenin gelişiminize engel olmasına izin vermeyin. Sektörünüz, hızla evrimleşen hayata ayak uydururken siz de kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Sektörünüzle akalı güncel değişimleri bol bol takip edin ve bunları işinizde denemekten asla korkmayın.

3-SADECE KENDİ İŞİNLE İLGİLENMEK

Ben yapmam gerekeni yaparım gerisine karışmam demek önemli hatalardan biri. Çevrenizdekilerin neyi nasıl yaptığını bilmemek ufkunuzu kısıtlayacaktır ve çevrenize karşı ilgisiz görünmenize sebep olacaktır.

ÇÖZÜM: Çevrenizi iyi takip edin ve iş yerinizin sistemine olabildiğince hâkim olun. Göreceksiniz ki; bu hem sizin performansınıza olumlu yansıyacak hem de iş yerinde saygınlığınızı arttıracaktır. Her konu hakkında fikri olan ve gerektiğinde çözüm sunabilen bir insan olduğunuzu düşünün. İş yerinde her şey daha farklı olmaz mıydı sizce de?

4-DEVAMLI YAKINMAK VE SUÇLU ARAMAK

Çalışma hayatında bazı şeyler yolunda gitmeyebilir, sizi huzursuz eden pek çok farklı etken olabilir. Bu sorunlardan sürekli yakınmak ve suçlu aramak size faydadan çok zarar getirecektir. Suçlu aramaktan vazgeçin.

ÇÖZÜM: Sorunlar karşında pasif kalmayın ve suçlu aramak yerine çözüm arayın. Kendinizi harekete geçmekten asla alıkoymayın. Oturduğunuz yerden sadece iyi olmasını umarak hiçbir şeyi yoluna koyamazsınız. Çözümü bulun ve harekete geçin. İş hayatınızda yapıcı ve sorunu çözen biri olmanız size her zaman artı değer katacaktır.

5-YARDIM ETMEKTEN ÇEKİNMEK

İş yerinde çevreye karşı duyarsız ve ilgisiz olmak insanlarda iletişiminizin kopuk olmasına sebep olur. Bencil ve faydasız kişilere kimse tahammül etmek istemez. Bu yapıda görünmeniz iş hayatında ilişkiler konusunda size zarar verir.

ÇÖZÜM: Yardım etmekten çekinmenizin sebebi ne olursa olsun bunun üzerine gidin. İş yerinde yardım sever biri olmak, yardıma ihtiyacınız olduğu zamanlarda insanların size özveriyle vakit ayırmasını sağlayacaktır. Ayrıca çevrenizle arkadaşlık bağlarınızı kuvvetlendirerek takım ruhunu destekler. Tabii bunu yaparken kendinizi suistimal ettirmemenizde de fayda var. (Alıntı-https://blog.eldori.com/)

Ağız kokusuna sebep olan 8 neden!

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız kokusu hakkında bilgiler verdi.

1.Uygun olmayan ağız hijyeni

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

2. Diş çürükleri

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.

3. Diş taşları

Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

4. Dilin fırçalanmaması

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.

5. Uygun olmayan protezler

Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır

6. Tütün ürünleri kullanımı

Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

7. Alkol kullanımı

Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.

8. Hastalıklar

Diyabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir.

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Kış aylarında dışarıda soğuktan korunmak için neler yapmalıyız?

1-Güçsüz ve dayanıksız bir bünyeye sahipseniz çabuk hasta olursunuz. Bu yüzden kışın da spor yaparak vücudunuzu dinç tutun.

2. Beslenmeniz, sizi sıcak tutacak aşamalardan biri. Bu mevsimde de genellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenin.

3. Hem soğuktan koruyan hem de rahat edebileceğiniz bir mont veya ayakkabı alın.

4. Düzenli uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Her gün 7-8 saat uyuyup, uykunuzu alırsanız daha az hasta olduğunuzu göreceksiniz.

5. Dışarıya çıktığınız zaman hava iyi olsa da önleminizi alın. Her zaman yanınızda ekstradan kaşkol, eldiven, atkı taşıyın.

6. Sık sık sıcak içecekler tüketmeye özen gösterin. Mesela meyve çayları ve ev yapımı dumanı üstünde tüten çorbalar büyük kurtarıcınız olabilir.

7. Yaz aylarındaki gibi dışarıya çıkmadan hemen önce duş almayın. Arada muhakkak 1-2 saat olsun. Kesinlikle ıslak saçlarla dışarıya çıkmayın.

8. Arkadaşlarınızla buluşmalarınızda kapalı mekanları tercih etmeye çalışın. Açık havada zaman geçirecekseniz de üzerinize muhakkak ekstradan şal isteyin.

9. Karlı ve buzlu havalarda dışarıda yürürken elleriniz cebinizde dolaşmamaya özen gösterin. Olası bir kayıp düşme durumuna karşı her zaman tedarikli olun.

10. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız dışarıdan hastalık kapmamak için muhakkak sonrasında ellerinizi ve yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

11. Ofis, ev gibi bulunduğunuz ortamları kısa süreliğine de olsa belirli aralıklarla havalandırın. Dışarısı soğuk gelse de yine de içeride bir hava akışı sağlayın.

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BAŞ AĞRISINI İLAÇSIZ GEÇİRMENİN YOLLARI

1-Uyku düzeni oluşturun.

2-Yeterli miktarda su için.

3-Aromatik yağlar kullanın.

4-Bitki çaylarından faydalanın.

5-Soğuk veya sıcak su torbası uygulayın.

6-Masaj yapın.

7-Nefes egzersizlerine başvurun.

8-Ilık duş alın.

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KARIN AĞRISI İÇİN NE YAPMALI?

-Bağırsak hareketlerini engellememek ve tuvalete çıkmak.

-Karın ve ayaklara sıcak su torbası yerleştirmek.

-Sıcak bir duş ve banyo yapmak.

-Karına dairesel hareketler ile masaj yapmak.

-Uyuyarak dinlenmek.

-Kolay sindirilebilir yiyecekler yemek.

-Asitli içeceklerden uzak durmak.

-Esneme hareketleri yapmak.