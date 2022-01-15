Siyasetin gölgesindeki futbol kulüpleri…

3.Lig’de de sezonun ikinci yarısı başlıyor… Geçen hafta Kocaelispor birinci ligin ikinci yarısına başladı…

Tabii ki bu ligde ise iki takımımız Belediye Derincespor ve Darıca Gençlerbirliği de mücadeleye bugün başlıyor.

Belediye Derince takımı Edirne’yi konuk edecek. Hiç olmaması gerekirken, maddi kriz içerisinde bulunuyorlar. Kocaelispor’a sanayi kentinde Öksüz kalmak ne kadar yakışmıyorsa, Derince de bugün sanayinin en önemli merkezi olmasına rağmen, büyük bir limana sahipken, sık sık yalnız kalınca, bir o kadar garibimize gidiyor. Yani şairin dediği gibi:

Öz yurdumuzda garibiz, öz yurdumuzda parya…

Kocaeli gibi dev bir sanayi kentinde spor kulüplerimiz varlık içinde yokluk çekiyor…

Çektiriliyor…

Bugün her şeye rağmen Derince'nin de Darıca’nın da başarılı olacağına inanıyorum… Tahminim tabi ki iki takımızın da galip gelmesi şeklinde. Devre arasından dinç döndüler. Ama krizler sürüyor.

Kentte ve ilçelerde muhalefetin sahaya olumlu muhalefet olarak yansımasını bekliyorum. Her iki takım da siyasi desteklidir. İktidar patisinin desteğindeki takımlardır.

Siyaset de kulüpleri bitirmektedir, taraflı hale getirmektedir. Bunun en güzel örneği Kocaelispor'dur.

80’lyerden sonra ANAP, DYP ve CHP'nin gölgesinde kalan Kocaelispor, şu anda AK Parti ile yola devam etmektedir. Yarın Sosyalist bir partinin takımı olmayacağını kim garanti edebilir. Ülke siyaseti nereye giderse, kulüpler de onların gölgesinde oraya gitmektedir…

Maalesef Futbol Federasyonu bile artık siyasidir. Bu durumda tek umut, siyasi muhalefetin sahaya olumlu yansımasıdır.

Yani başarısızlıktan siyasi rant beklenemez… Aynı şekilde sportif başarıdan da siyasi ant beklenemez. Kulüpler tarafsız bağımsız olmalıdır, ama mevcut ekonomik şartlarda zor.

Maç öncesi son durum…

Bu yazı yazıldığında dün gece Kocaelispor, Ankaragücü karşısında mücadele edecekti…

Yani sonucunu bilmeden yazılan bir yazıdır…

Gece maçlarında tabii ki böyle bir durum mevcut…

Bizim için sizlere gazetemizi en iyi ve en hızlı şekilde ulaştırabilmek baş ilkedir. Aynı şekilde Ulusal basında da bu gece maçlarında keyifli yorumlar yapabilmek çok zordur.

Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, gece yarısında gazetenin tümünün dağıtımı için fedakarlık yapmamız gerekiyor.

Bunun için maç öncesi atmosferinden bahsetmek istedim.

Ankaragücü maçına ilgi yoğundu.

Şehir içerisinde tur attığımda, gerçekten herkes bu maçı konuşuyordu.

Bunda etkin olan şey: Rakibin Ankaragücü olmasıydı…

Tabii bir de Kocaelispor'un, lider Ümraniye karşısında, geçen hafta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda galibiyeti kaçırmış bir takım olmasıydı.

Mustafa Reşit Akçay ve talebeleri, dün geceki maçtan önce inançlı, çok güçlü ve moralliydi.

Diğer maçlar gibi, dün geceki maçta da, 6.dakikada Ankaralı Ahmet Çalık'ın genç yaşta trafik kazasında ölümünün anılması tüyleri diken diken etti.

Gennç futbolcuları da doğal olarak bir korkuları sardı.

Çünkü hepsi özel araç kullanıyor. Önceki günkü yazımda da yazdığım gibi, Türkiye'deki futbolcuların profesyonel bireysel sekreterya kurma şansı yok.

Dolayısıyla her işi kendileri halletmek zorunda kalıyor.

Bu çocuklar kampa gidiyor, deplasmanlara gidiyor.

Ömürleri yollarda geçiyor. Bunların aileleri var. Eşleri, çocukları, anaları, babaları, kardeşleri var…

Özel işleri halletmek de onlara kalıyor…

Ronaldo, İngiltere’den kalkıyor, özel uçağıyla İspanya’da 7 yıldızlı Michelin’de yemek yiyor…

Görgüsüzlüğün daniskası… Bu 1.5 milyona mal oluyor…

Adamın arkasında 150 kişilik bir sekretarya var…

Ya rahmetli Anmet Çalık.

Nikah işlemleri için Ankara’ya giderken trafik kazasında ölüyor…

Türkiye'de en çok kazanan bir futbolcunun arkasında bırak 150’şi 3 kişilik bir ekip bile olamaz… Bu işleri babalar, kardeşler halleder…

Dün geceki maçlarda da anılan Ahmet Çalık, acı bir gerçeği yeniden gün yüzüne çıkardı.

İnşallah bu örnek son olur…

Gerginiz, tıpkı Gölcüklü Ajda gibi…

Bugün amatör maçlarda yine kritik maçlar var.

Süper amatör ile 1.Kümenin 3 grubunda hayli kritik müsabakalar oynanacak.

Geçen haftaki Çubuklu Bala-Seka Doğan maçındaki olaylar, gerçekten ürpertici ve moral bozucuydu.

İnsanlar pandeminin ve bunun sonucunda gelen ekonomik krizin sonucu, artık hoşgörülü davranamıyor.

En geniş adam bile birden sinir krizi geçirebiliyor. Ben bunu gözümle görmüş biriyim. İnsanlık bir sınavdan geçiyor.

Ne demiş şair:

Yaşamak görevdir yangın yerinde…

Yaşamak insan kalarak…

Olgun insanda böyle günlerde ortaya çıkar.

Nietczche, acılarla pişileceğini söyler ve herkesin bu acılardan enerji alması gerektiğini savunmuştur.

Bunun içinde herkesin kolay kolay söyleyemeyeceği bir şey söyleyerek “Tanrı öldü” demiştir…

Bu hala tartışılan bir şeydir ama tabii ki onun görüşüdür ve onu bağlar.

İşte bunun için…

Ne olursa olsun, hiçbir futbol maçı, insan sağlığından daha önemli değildir.

İnsan olarak futbol oynamak insanlara yakışır…

Tersi…

Hayvanlıktır…

GÜNÜN TARİHİ

(16 Ocak 2004-Pazar)

KOCAELİSPOR'DA HALİL İBRAHİM SARAL GÜVEN TAZELEDİ

Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi takımlarından Kocaelispor'da yapılan ve tek listeyle gidilen olağanüstü genel kurulda Kulüp Başkanı Halil İbrahim Saral, güven tazeledi. Saraybahçe Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula bin 450 üyeden sadece 130'u katılarak oy kullandı. Genel kurula kulübün eski başkanı Hikmet Erenkaya, eski Kocaeli milletvekillerinden İsmail Kalkandelen de katıldı. Genel kurulda konuşan Başkan Halil İbrahim Saral, kulübün borçlarının büyük bir hızla ödendiğini söyleyerek, "Göreve geldiğimizde büyük bir borç yumağı ile geceli gündüzlü uğraştık. Mevcut kadroda sadece 4 futbolcunun sözleşmesi devam ediyordu. Futbolcuların geçmiş dönemden yaklaşık 2 trilyon alacağı vardı. Biz bu futbolcular ile görüşerek, paranın 1 trilyon 800 milyarını ödedik. 13 yeni futbolcu ile sözleşme imzaladık. FIFA'da 11 ayrı dosyada 2 milyon 500 bin dolar borcumuz vardı. Dosya sayısını 4'e, borç miktarını da 400 bin dolara indirdik. Maliye borçlarını yeniden yapılandırdık. Hem zirveye oynayan bir takım oluşturduk, hem de borçlarını ödeyebilen bir Kocaelispor ortaya çıkardık. Emeği geçen yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu takım hepimizin. Elele vererek Kocaelispor'u arzuladığımız Süper Lig'e çıkartalım" dedi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde Halil İbrahim Saral, kongreye katılan 130 delegenin oyunu alarak 2. kez başkan seçildi. Saral, geçen dönemdeki 10 yöneticiyi yeni yönetime almazken, aralarında Futbol Şube eski Sorumlusu Serhan Gürkan'ın da bulunduğu 10 yeni ismi Yönetim Kurulu listesine dahil etti.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ

GÜNÜN FOTOGRAFI:

-Renkler farklı, hedef aynı…

GÜNÜN SÖZÜ:

GÜNÜN FIKRASI:

Hakemler bizde…

Bir devrin tüm as ve klas futbolcuları cennette buluşmuş. Cennetin baş meleği de futbol meraklısıymış. Şeytanı çağırtmış:

- Cennetle cehennem arasında bir maç düzenleyelim ne dersin?

- Boşuna oynamayalım, biz kazanırız, demiş şeytan.

- Olur mu en iyi futbolcular bizde, ne kadar da kötü futbolcu varsa sizde... Şeytan şeytanca gülümsemiş:

- Ama bütün hakemler de bizde...