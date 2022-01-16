Bizi ‘Araf’ta bıraktınız: 2-2-2-2-2

Kocaelispor bir garip…

2.yarıda…

2.hafta geride kalırken…

2 yenilgimiz var…

2.Lig yolcusuyuz…

2’lemdeyiz…

Ankaragücü maçında da canımız sıkıldı. Biz de böyle kelime oyunlarıyla avunuyoruz…

Araf’tayız…

Kafamız karışık…

Hani, canı sıkılan adamın, önündeki kağıda gelişi-güzel bir şeyler karalaması modundayız…

FİKSTÜR ORTADAYDI… UYARDIM… UYARIYORUM…

Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Macellan, Americo Vespucci, Vasco de Gama olacak halimiz yok. Bu fikstür herkesin önünde var. Takımın durumu da ortada, neye şaşırıyoruz ki. Devre arasında “Play-Off” diyenlere ben “Küme düşmeyelim de” diye yazıyla yanıt verdim. Tek akıllı ben miyim ?..

“Milleti kandırmayın, gerçek hedefe kilitlenin. Hedef ligde kalmaktır” dediğimde, inadına çıkıp da “Play-Off kovalarız” diyen aptal zihniyetli insanlar, benden daha çok mu Kocaelisporlular ?..

Tabii ki hayır…

Ben “Kral çıplak” dedim…

Gördüğümü yazdım…

Çünkü gizli bir ajandam yok…

Neyse konuyu dağıtmayayım. Araf’tayız derken, takımın aldığı sonuçlarla, sergilediği futbol arasında dağlar kadar fark var. Bunu, ikinci yarının ilk iki maçından sonraki gözlemlerim olarak yazıyorum. Kesin olan şu ki, sezonun ilk yarısındaki uyuşuk ve izleyeni uyuz eden takımdan eser yok.

Kondisyon olarak güçlenmişler…

Savaşmaya başlamışlar…

Futbolculara bir haller olmuş…

Bu güzel…

Öyle bir basamakta bulunuyorlar ki, maç kazansalar zirveyi zorlayacaklar, kaybetseler küme düşecekler. Ama sergilenen futbol, daha çok üstlere yakışan bir futbol. Tempo da öyle.

Bizi Araf’ta bırakan da bu…

Takım iyi…

Sonuç kötü…

Hangisini tercih edersiniz ?..

İyi oynayıp, 2.Lig’e mi düşelim ?..

Kötü oynayıp, Süper Lig’e mi yükselelim ?..

Haydi bakalım skor-severler…

Kararınızı verin !..

Gerçek bir spor-sever, tabii ki iyi oynamamızı, geleceğe umutla bakmamızı ister…

Ama 2.Lig’e düşmeyi kimse istemez…

Çünkü, bu lige geri dönerken, kentin ödediği bedeller öyle devede kulak falan değil…

Öz be öz bu kentin değerleridir harcanan materyaller…

Tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır…

Bunu başkan Büyükakın da açık açık söylemiştir:

“Benim Kocaelispor’a verecek şahsi bir 50 milyonum yok ki “..

Bu dürüstlüğü de her başkan göstermez…

Başkan Büyükakın, açıkça söylüyor…

“Be-nim pa-ram değ-iiiiiilllll…”

O halde kimin parası ?..

Ciddi ciddi bunun yanıtını arayanlar var mı bu kentte ?..

Taraftar görüntüsüyle başkanın çevresinde bulunan bazı kişiler istiyor, adam da transfer yapıyor, paraları saçıyor…

Büyükakın’a kalsa, bu futbolcuların bir tekine, 5 kuruş bile vermez…

Parayı genç takıma harcar, onlar mükemmel tesisler yapar, bir Altınordu modeli oluşturur…

Ama o tipler, seçimi kaybetmesi için bu kent içinde elinden gelenin fazlasını yapar…

Çünkü, transferde rant büyük…

DÜŞER MİYİZ, KALIR MIYIZ ?..

Neyse yine konudan konuya atlamayayım, ana fikri dağıtmayalım…

Bu yazının ana fikri-baba fikri aynı…

Yani…

İkinci yarı fikstürü son derece kötü…

İkinci yarı ilk iki maçta gelen yenilgilerle dibe yaklaştık…

Ama birincisi Ümraniye, yani liderdi…

İkincisi Ankaragücü, sayemizde yeni lider ortağı oldu…

Ama iki maçta da Kocaelispor belki onlardan da iyi oynadı…

Çok gol kaçırdı…

1-0 yenildikleri Ümraniye deplasman maçında yenildiğimiz gol penaltıdan geldi, penaltı öncesini hakem yarattı…

Ankaragücü maçında ise iki golde de savunmaya çarpan top, kaleci İsmet’i yanılttı…

Lige yeniden başlayacağız ama, cuma günü “Bizzat bu takımın hocasının gizli şampiyon dediği” Samsun ile oynayacağız…

Hem de deplasmanda…

Ancak, sergilenen tempolu futbol ve rahat gol pozisyonuna girmeyi devam ettirip, golü atamama hastalığını yenerse, bu takım Samsun’u da, Bolu’yu da yener…

Zaten yenmek zorunda…

Çünkü sonra art arda üç deplasman var…

Balıkesir belki son şansını kullanacak…

Sonra da İstanbul deplasmanlarında Tuzla ve İstanbulspor karşısına çıkılacak…

Üç maçta alınacak 3 puan bile yetmez…

5’in altına düşmemeli bu takım…

Aksi halde, bir ay sonra, yani kara kışın şubatında…

Ligin dibini boylarız…

Hoca gidip de, yeni hoca geldiğinde de takım gol atmaya başlarsa…

Bunda da kasıt ararım…

O halde kasıtlı olanlar da cehennemin dibini boylasın…

Hakem oyunları, açlık oyunları, akıl oyunları: Kim İnanır ?..

Ümraniye’de yaratılan penaltı…

Ankaragücü maçında Cisse’nin atılması…

Aynı Ümraniye’nin İstanbul’a yenilmesi (Tam beklediğim gibi)…

Ankaragücü’nün zirveye yüksel(til)mesi…

Süper Lig’e yükselmeyi ayarlama enstitüsü iş başında !..

Bu yazdıklarıma kim inanır ?..

Kadir İnanır demeyin şimdi…

Bayat espri yapmayın…

Durum gerçek…

Türkiye yönetimini her tünlü ayarlayanlar, sunî gündemler yaratanlar, futbola mı ayar veremeyecekler ?..

Ülkücü kökenli Mansur Yavaş’ın CHP’den Ankara Büyükşehir belediye başkanı olduğu gerçeği kadar…

Seçimler öncesinde Ankaragücü’nü pompalaması gerçeği kadar…

İktidarla arası iyi olmayan Ali Koç bile, dünyanın en zenginlerinden biri olmasına rağmen Fenerbahçe’de bu kadar başarılı olamaması da bir Türkiye futbolu gerçeğidir…

Şimdi Ankaragücü lobisi etkindir…

Takım da zirvededir…

İstanbul’da hemen hemen her mahallede bir Süper Lig takımı olmasına rağmen, Ümraniye’nin de, İstanbul’un da bu lige çıkışını engellemek isteyenler, akıl oyunlarına başladılar bile…

Ümraniye’yi İstanbul’a kırdırdılar…

Sıra Eyüp’te…

Sonra Erzurum lobisi var…

Bandırma lobisi var…

Bursa lobisi her zaman var (TFF bölge oraya bağlı)…

Samsun ona kezâ…

Altınordu’nun lobisi değil, rakipler üzerinde fobisi var…

Pekala Kocaeispor’un nesi var ?..

Sefa Sirmen’den sonra Kocaelispor hiç lobi bulabildi mi ?..

Tahir Büyükakın, bu tür lobilere, açlık oyunlarına araç olacak bir insan değildir…

O halde bu Kocaelispor küme de düşer…

Kilit de vurulur…

Nasılsa İzmit dışında AK Parti sürekli tulum çıkarıyor bu kentte…

O halde iktidar neden endişe duysun ki ?..

Millette lobi…

Kocaelispor da ise siyasi fobi var…

GÜNÜN TARİHİ:

(17 OCAK PAZARTESİ 2000)

Kocaelispor kötü rekora koşuyor !

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin 16. Haftası dün oynanan maçlarla tamamlanırken, lider Galatasaray, en yakın takipçisi Gaziantepspor'un Ankaragücü ile berabere kalması ile aradaki puan farkını 12'ye çıkarttı. Teknik direktörü istifa etmiş, kongresinde göreve talip başkan ve yönetim çıkmamış olan Fenerbahçe, milenyumun ilk derbisinde Beşiktaş'ı yenerek rakibi arasındaki puan farkını kapattı. Ligin 16. haftasında 28 gol atıldı. Haftanın tek deplasman galibiyetine Denizlispor, İzmir'de Göztepe'yi mağlup ederek imza atarken, 3 maç berabere bitti. 5 takım ise evinde kazanmasını bildi. İki kırmızı kartın çıktığı haftada, hakemler penaltı noktasını göstermedi. Kocaelispor tarihinde belki de ilk defa böyle bir rekora (!) koşuyor. 7 haftadır üst üste mağlup olan ve son sıraya yerleşen Körfez ekibi, küme düşme korkusunu ciddi olarak hissetmeye başladı.

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

GÜNÜN SÖZÜ

Daha iyi olmak için başarısızlığı kabullenmek zorundasın. - LeBron James

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

GÜNÜN FIKRASI:

Maçın tam ortalarında oyunculardan biri hakemin yanına yaklaşır:

-Köpeğinizin ismi nedir?

-Benim köpeğim yok ki.

-Çok garip, hem körsünüz, hem de köpeğiniz yok!...