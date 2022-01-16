Çiftçilerimize yazıktır, günahtır, ayıptır beyler!

Ekonomik kriz devem ederken…

Fiyatlar peş peşe artarken…

Her kesim inim inim inliyor...

Doğal olarak çiftçiler de zor durumdan nasibini alıyor…

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Kocaeli Ziraat Odaları Başkanları, önceki gün Derince Ziraat Odası’nda toplandı…

Toplantıda 2021 yılı değerlendirdi…

Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı, toplantıyla ilgili gazetemize mail attı…

2021 yılının bir değerlendirmesini yaptı.

Çanakçı şu açıklamada bulundu;

GÜBREDE FİYAT ARTIŞI % 400

“2021 yılının son aylarında dövizde yaşanan dalgalanmalar gübre, ilaç, yem ve mazot fiyatlarının tavan yapmasına sebep oldu. Gübrede fiyat artışı % 400’leri, Zirai ilaçlarda artış % 250’leri, yem fiyatlarındaki artış % 200’leri ve mazot fiyatlarındaki artış ise % 85’leri buldu. Çiftçilerimiz ekim yapamaz hale geldi. Ekim yapabilen çiftçilerimiz ise yeterli gübreyi kullanamadıkları için, bu durum gelecek zamanlarda üretim azlığına sebep olacaktır. 2022 yılı üretim için tehlikeli bir sezon olacaktır.

YETKİLİLERİ UYARDI

Biz oda başkanları olarak yetkilileri şimdiden uyarıyoruz; “Çiftçilerimize, üreticilerimize şimdiden sahip çıkın.” Yeni destek paketleri hazırlayın, füze gibi yükselen gübre ve yem fiyatlarını makul seviyeye düşürün.

Bayiler her gün ekonomik koşulları bahane ederek fiyat yükseltiyorlar fakat fiyat indirmeye gelince kimse eylemde bulunmadı. Hayırdır Beyler! Meydanı boş mu buldunuz ki, kafanıza göre iş yapıyorsunuz?

ÇİFTÇİNİN MORALİ BOZUK

Dolar 18’den 13,5’e düştü. Maalesef gübre ve yem fabrikalarında ciddi bir indirim görmedik. Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı lütfen bu durumu denetlesin ve fahiş fiyat uygulamaları son bulsun. Çiftçimiz zor durumda, morali bozuk, ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Bahçede, tarlada, sattığı ürünün fiyatını markette pazarda 4 veya 5 katını görüyor. Duruma bir anlam veremiyor. Kazanan hep aracılar oluyor. Bu konuya çok acil bir çözüm bekliyoruz.

Tarım Bağkur fiyatları % 44 arttı ve ödenmesi imkânsız bir hale geldi. Bu fiyat artışı derhal durdurulmalı, aksi durumda Tarım Bağkur’lu kimse kalmayacak.

ELEKTRİĞE ZAM GELDİ

2022 Yılında elektriğe % 100 zam geldi. Bu durum çiftçilerimizin yeterli sulama yapamamalarına ve bu durumda da üretim düşüklüğünün meydana gelmesine sebep olacak. Bizden söylemesi, sulamada kullanılan elektrik fiyat artışı derhal durdurulmalı. Tarım Bakanlığı tarafından basınçlı sulama sistemi özendirilmeli ve çiftçiler bu konuda desteklenmelidir.

Tarım kanununda belirtildiği gibi, milli hasılanın % 1’i çiftçilere destek olarak verilmelidir, denilmesine rağmen bu oran 0,35’den yukarı çıkmamıştır.

Çiftçilerimize yazıktır, günahtır, ayıptır beyler!

Bu olumsuz uygulamalara rağmen, biz üretmeye devam edeceğiz. Çünkü ülkemizi seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz.”

ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLMİYOR

Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı’nın açıklamasını yukarıda okudunuz…

Çiftçilerin ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne seriyor…

Türkiye, tarım ülkesi…

Ama devlet, tarım üreticisine yeterince destek vermiyor…

Çiftçiye mazot daha ucuza verilmeli…

Çiftçiye gübre daha ucuza verilmeli…

Ama nerdeeeeeee?

DERS KİTAPLARINDA KALDI

Devlet, çiftçiye destek vereceğine, tarım üretimine destek vereceğini, çiftçiyi kaderiyle baş başa bıraktı.

Okullarda der kitaplarında; ”Türkiye kendi kendine yeten 7 devletten biridir” deniyordu…

Ama maalesef bu söylem, sadece ders kitaplarında kaldı…

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2021’de en çok konutu İRANLILAR aldı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yabancılara olan konut satışıyla ilgili verileri paylaştı. İran vatandaşları, 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 56 konut satın aldı. İran'ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Bu arada Türkiye'de 2021 yılında kadınlar 506 bin 495, erkekler 819 bin 730 konut satın aldı

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Türkiye’de işçilerin yüzde 14’ü sendikalı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz 2021 istatistiklerine göre 20 farklı işkolunda çalışan 15 milyon 27 bin 910 işçi bulunuyor. Bu işçilerin 2 milyon 123 bin 685’i sendikalı. Bu oran çalışan işçilerin yüzde 14’ünün sendikalı olduğu anlamına geliyor. Yani sendikasız olma, işverenin işine yarıyor… Birçok yerde başlatılan sendikal hareket sonunda, işveren işçiyi kapının önüne koydu.

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SP’li Zafer Mutlu soruyor; Bu gidişat nereye böyle?

Son dönemlerde ilimizde ve ülke genelinde art arda intiharlar meydana geliyor… Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, sosyal medya hesabında artan intihar vakalarına dikkat çekerek, “İlimizde son bir ayda gerçekleşen intihar olayları kimi ekonomik kimi sosyal sıkıntılar ancak maalesef toplumda büyük bir sancı olduğu gerçek.. Bu gidişat nereye diye sormadan edemiyoruz. Rabbim vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin” paylaşımında bulundu… Ekonomik kriz insanların psikolojisini bozuyor, iradesine hakim olamayanlar, maalesef canına kıyıyor…

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CHP İl Örgütü ve Kocaeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 22 yıldır giderilmeyen mağduriyet için önceki gün alana çıktı. Dernek Başkanı Hakan Çağlayan, muhalefeti iktidar yapacak güçte olduklarını ifade ederek, “Yanımda olanın yanındayız” dedi… Türkiye’de EYT’liler ve emekliler, muhalefete oy verse, AKP 19 yıldır iktidar olmazdı... Bu da madalyonun diğer yüzü…

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Aktarda fiyatlar ikiye katlandı

Vatandaş geleneksel yollardan önlem almak için aktarlara gidiyordu… Ama son üç ayda, fiyatlara peş peşe zamlar geldi… Aktarlarda fiyatı en çok artan ürünlerin başında, nane, kahve, tarçın, zencefil, karabiber ve limon tuzu geliyor. 35 liraya satılan nane, 50 liraya, 15 liraya satılan limon tuzu 80 liraya, 40 liraya satılan çörek otu, 85 liraya, 60 liraya satılan susam, 80 liraya çıktı… En çok artışı yaşayan ürünlerin başında ise Türk kahvesi geliyor. Geçen sene 50 lira olan kahvenin kilosu 200 liraya yükseldi… Yani anlayacağınız, aktarlardan alışveriş yapmak da lüks sınıfına girdi…

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İzmit'te gökten "Tarikat yurtları kapatılsın” yağdı

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat ve tarikat yurtlarının durumunu yeniden gündeme getirdi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7.katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu anlatmıştı. Enes’in intiharı ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. İntihar vakası sonrası çeşitli illerde “Tarikat yurtları kapatılsın” konulu eylemler yapıldı.

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En ilginç eylemlerden biri de önceki akşam saatlerinde İzmit’te yapıldı. İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan bir apartmandan üzerinde bir takım yazılar bulunan kağıtlar fırlattı. Gökyüzünden süzülen kağıtlar ilk görenlerde merak uyandırdı. Kağıtlarda “Fırat Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara kaldığı tarikat/cemaat yurdundaki baskılar sonucu intihar etti. Bu bir intihar değil cinayettir. Tarikat yurtları kapatılsın” yazıldığı görüldü. Söz konusu eylemin görüntüleri Kocaeli Özgür Öğrenci İnisiyatifinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Enes’in intiharı ne kadar acı ise, babasının cemaati kollaması da bir a kadar acı…