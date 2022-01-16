Basın Onur Günü ve Şakir Balkı’ya saygı…

İzmit, yüzyıllar öncesinden bu güne ilginç ve önemli bir yaşam merkezi olmuştur.

Son yüzyılın en önemli olaylarından biri ise, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin önderi Mustafa Kemal’in 16 Ocak 1923’de gerçekleştirdiği İzmit Basın Toplantısı’dır.

20 Kasım 1922’de başlayan Lozan Barış görüşmeleri sürmektedir. Ancak, İngiltere başta olmak üzere muhatap devletler, Osmanlı Devleti’nde elde ettikleri, Kapitülasyonlar’ ı yani “ekonomik ayrıcalıkları” yitirmemekte ısrarlıdırlar!

İşte bu nedenle Mustafa Kemal, ilk adım olarak;

16 Ocak’ta İstanbul Basınının önemli gazetecilerinin ve İleri Gazetesi İzmit Muhabiri Kılıçzade Hakkı Bey’in de katıldığı basın toplantısıyla muhataplarına önemli mesajlar vermiştir.

4 Şubat 1923’te konferans görüşmeleri kesilmiş, Mustafa Kemal ise ikinci adım olarak, 17 Şubat 1923’de İzmir İktisat Kongresi’ni düzenlemiştir.

Bu stratejik adımların sonucu, 23 Nisan 1923’te Lozan görüşmeleri yeniden başlamış ve 24 Temmuz 1923’te anlaşma sağlanarak imzalanmıştır.

Lozan, Türkiye Cumhuriyet’inin uluslar arası kabulüdür.

İzmit Basın Toplantısı, 1969 yılına kadar başta İzmitliler olmak üzere Türkiye kamuoyunca bilinmeyen bir tarihi olaydır.

İlk kez, 1969 yılında, Kocaeli Milletvekili İsmail Arar, TBMM tutanaklarından yararlanarak “Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı” adlı belgesel kitabını yayımlamıştır.

Ancak, bu tarihi basın toplantısı, kentimiz kamuoyunda yeterince ilgi ve bilgiye ulaşamamıştır.

Ta ki, Şakir Balkı büyüğümüzün bu konuyu Kocaeli Gazetesi’ndeki bir makalesinde yazmasına kadar.

Yanılmıyorsam, 1991 yılıydı.

İşte, bu makaleden sonra İzmitliler bu tarihi olayı öğrendiler.

Sonra, Gazeteciler Cemiyeti Kocaeli Şubesi, 16 Ocak gününü İzmit ve İzmit Basını için bir ONUR GÜNÜ olarak değerlendirdi.

Bir süre önce bedensel olarak yitirdiğimiz Şakir Balkı, SEKA Mekanik Atölyesi Şefiydi. Savarona’nın mekanik sorununu çözecek kadar gerçek bir ustaydı.

Öte yandan, uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde mizah yazıları yazmış bir ustaydı.

Kocaeli Gazetesi’nde de yıllar boyu köşe yazılarıyla emekleri olan bir insandı.

Ancak, bununla yetinmedi ve ard arda birçok kitap yayımladı.

İzmit’te Zaman, İzmitli Üç Yazar, İzmit Sinemaları, Nikomedia’nın Büyülü Yüzü İzmit, O Yılları Yaşamak-İzmit Sinemaları, Atatürk’ün Yaşamında İzmit İmgesi ve SEKA’nın Trajik Sonu, Agora’da Dans ve Düş ve Balkanlar trajedisini işlediği GÖÇMEN adlı romanıyla bu kentin tarihinde yüzyıllar boyu yaşayacak bir bilge insandı Şakir Balkı.

Kocaeli medyasının ve bu kentin tarihine saygılı insanların bu güzel insanı tanıması, unutmaması için bir şeyler yapması gerekir!

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ne önerim;

“Eserleri ve Anılarıyla Şakir Balkı” gibi bir anma günü düzenlemesidir.

İzmit Belediyesi’nin de bu değerli insanın adını yaşadığı evin bulunduğu caddeye vermesi çok yakışacaktır.

Bu kent, kendisine karşılıksız hizmet eden insanlarına VEFA duygusunu esirgememelidir..

Özgür kimlik ve kişilikleriyle mesleğini sürdüren ve bugün aramızda olmayan değerli meslektaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.