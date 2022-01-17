Engin Koyun süreci yönetemedi…

Yöneticilik bir yetenek işidir. Profesyonel bin iş yöneticisi, farklı parametleri önüne koyarak, önemli kararlar ve riskler alır. Kriz ortamında da en az zararla çıklası için çaba sarf eder.

İnşaatçı iş insanı Engin Koyun, iş hayatında başarılı olabilir…

Ama profesyonel kulüp yöneticiliği çok fraklıdır…

Hele hele aslında amatör olan, sadece ismi profesyonel kalan futbola sahip ülkemizde, zor ötesidir…

Koyun kulüp yönetiminde başarılı olamamaktadır…

Kulübün kriz yönetiminde liderlik yapamamıştır…

Krizde boğulmuş, arka planda kalmıştır…

AKÇAY’A FAZLA SAHİP ÇIKTI…

Geçer yıl, hastalıkla boğuşan Mustafa Reşit Akçay’ın en yakınındaki isim başkan Koyun oldu. Bunu takdir ettim. Toz kondurmadı, Mustafa Denizli-Can Ulusoy benzeri bir arkadaşlık kurdu. Zaten duygusal bir insan olan Akçay, kendisi gibi fazla duygusal Koyun ile iyi anlaştı. Onun iyi niyetini hiçbir zaman kötüye kullanmadı. Sıradan bir piyasa teknik adamı olmadı. Dino’ya yüklendiğimiz zamanda da Koyun “Bana Dino’yu hoca aldırdı, patlama yapacaktır” dedi, sahip çıktı. Dino da üç maçta gereğini yaptı. Ama dengeleri alt üst etti. O krizi de yönetemedi. Dino sürekli sorun çıkardı. Parasal dengeleri bozarken, tahsilat konusunda da sıkıntı yaşattı. Sakatlık sonrasında da fazla faydalı olamadı.

Akçay, 3 kez istifa etti, başkan Koyun üçünü de kabul etmedi. Tepkilere göğüs gerdi, Akçay’ın gözünde daha da büyüdü. Teknik heyeti kazanayım derken, tribünleri karşısına aldı. Yel değirmenlerine savaş açtı. Bu da onurlu bir şeydi ama yetersiz ve plansızdı. Zamansızdı. Sıkıntı yarattı, yaratıyor. İyi bir yönetici. Hele hele futbol sektöründeyse, uygusal davranamaz. Her türlü aylak oyunlarının döndüğü Türkiye futbolunda, böylesine duygusal ve dürüst yaklaşımlarla, sonuç almanız maalesef mümkün değil. Hedefiniz Süper Lig’e yükselmekse, iğneyle kuyu kazacaksınız. Buna gücünüz olmalı, cesaretiniz olmalı, sabrınız olmalı. “Paramı verin gideyim” şeklinde, kendinizin de pişman olduğunuz cümleleri kurma lüksünüz olamaz…

Güven kaybedersiniz…

Burası Kocaelispor kulübüdür…

Burada kimseyi zorla tutmuyorlar veya zorla göreve getirmiyorlar…

Kendi isteğinizle aldığınız görevi yaptınız diye de kimsenin başına kakamazsınız…

TRANSFER BİLMECESİ…

Ankaragücü maçı sonrasında Akçay’ın sözlerine bir göz atalım...

“Sezon başında transferde yaptığımız hataları bu dönemde yapmamak lazım. İstediğiniz oyuncuları bu dönemde alma şansınız yok. Ekonomik olarak güçlü kasanız yoksa, hiçbir oyuncuyu buraya taşıyamazsınız. Camia yönetim ve belediye işbirliği ile iyi gidiyor. Biz gideriz ne var yani. Kocaelispor uzaydan bile antrenör getirebilir. O gücü var. Niye olmasın? Önümüzdeki hafta transferlerin büyük bölümünün gerçekleşme ihtimali var”…

“Sezon başında transferde yaptığımız hataları bu dönemde yapmamak lazım” sözcüğünü kendisine mi, yoksa Engin Koyun’a mı söylüyor, cümleyi çok açmamış… Her zamanki gibi gizemli konuşmuş. Politik davranmış. Bence Ankaragücü yenilgisinin gündemini değiştirmeye çabalamış…

Çünkü Engin Koyun her platformda, transferleri hocanın yaptığını açık açık söyledi…

“Kimi istediyse aldık” dedi…

Hoca ise şimdi böyle bir cümle kuruyor…

Şaşırtıcı…

Koyun yine sus pus…

Yine bu kriz öylece bıraktı…

İki hafta önce bize “Kime, neye göre başarı” diyen soran hocaya şimdi ben soruyorum:

“Sezon başı yanlış transferleri yapan siz misiniz, Koyun mu ?..”

Her hafta yeni bir krizle bu kulübü yönetemezsiniz…

Bu takımı idare edemezsiniz…

Bunun için gereğini yapın…

Bizi daha fazla oyalamayın…

Hedef ligde kalabilmek…

Bu belli oldu…

Buna göre söylemlerde bulunun…

Camiayı toparlayın…

Haydi…

Salonda aradığınız takıma ulaşılamıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi…

UMF Yapı İzmit Belediyespor 65 - 86 OGM Orman

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Türkiye Basketbol Ligi…

Kocaeli BŞB Kağıtspor 59 - 67 Sigortam.net

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Türkiye Basketbol 2.Ligi…

Teşvikiye 95 - 72 Darıca Gençler Birliği

***

Bu hafta sonu takımlarımızın durumu bu…

İkisi yaklaşık 20, birisi 10 sayı fark yemiş…

Sonuç, yenilgiden gelen toplam 3 puan…

Koskoca kente 3 maçta 3 puan…

***

Basketbol böyle de, voleybol çok mu matah ?..

Buyurun okuyun…

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un maçı yoktu… 7.sırada sürünüyor…

***

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 4.Grup…

Cadence Gölcük İhsaniye 1 3 Çiftlikköy Bld.

Sonuncu İzmitspor küme düştü bile…

HHH

Türkiye Voleybol 2.Ligi 1.Grup…

Okyanus Koleji 3 0 Gebze Belediyesi Gençlik Hizmetleri

Avrupa Voleybol 2 3 Karamürsel İdman Yurdu

9.Haftada ilk galibiyet geldi…

Gebze sonuncu… Karamürsel İ.Y, sondan ikinci…

Küme düşüyorlar…

***

Kalan kısımda ne yorum yapabilirim bilemiyorum…

Kurumlara bakın…

Takımlara bakın…

Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi…

Gebze ve Karamürsel Belediyesi…

Gölcük Belediyesi…

Takımların bu durumu sizin içinize siniyorsa bir şey diyemiyorum…

Liglerde bizim kat kat üstümüzdeki mahalle takımlarına bakın, bir de bize…

Ne diyeyim…

Ne yazayım…

Yazık be, çok yazık: Kimse kuralları bilmiyor…

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelirken, hava şartları mücadelenin oynanmasına izin vermedi. Yoğun yağış altında başlayan maçta, futbolcular ağırlaşan zeminde oldukça zor anlar yaşadı. Zeminin bazı bölgeleri suyla kaplanırken, top sürmek neredeyse imkansız hale geldi.

Dakikalar 19’u gösterirken oyunu durduran hakem Zorbay Küçük oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Yağışın yavaşlamaması ve zeminin durumunu göz önüne alan yetkililer, maçı erteleme kararı aldı. Ev sahibi ekip Alanyaspor, Fatih Aksoy’un 14. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 önde götürüyordu. Fakat sağanak yağış maçın ertelenmesine sebep oldu.

Benim burada anlatmak istediğim eski bir hakem olarak şartlar müsait değil, hava buna engel, fakat bizim hakemlerimiz bir yerlerden haber almadan yani kendi inisiyatiflerini kullanma başarısını yıllardır gösteremiyorlar. Tekrar maça dönersek bazı hatırlatmalarım faydalı olacak kanaati taşımaktayım.

Alanyaspor-Sivasspor maçında yoğun bir yağmur var şartlar müsait değil ama hakem, yönetici, temsilci futbolcu, antrenör kimse ne yapacağını nasıl karar verileceğini bilmiyor spiker bile tahminler üzerine konuşuyor.

Oysa kural net şartlar el vermezse ertesi gün aynı saatte kaldığı yerden devam eder. Ertesi gün de şartlar müsait olmazsa hakem tatil eder. TFF karar verir ne zaman oynanacağına. Yazık bu milletin aklı ile alay etmeyin…

GÜNÜN TARİHİ:

(18 Ocak 2004-Pazar)

AMATÖR KÜME MAÇINDA KAVGA...

İzmit'te Amatör Küme maçında çıkan olaylarda ortalık savaş alanına döndü. İzmit'in Alikahya Stadı'nda oynanan Amatör Küme maçında, Alikahyaspor ile Derincespor karşı karşıya geldi. Maç sonunda çıkan olaylarda 2 futbolcu ile 1 yönetici yaralandı. Gergin bir havada başlayan maçta Alikahyasporlu bir oyuncunun dirsek darbesi ile başından yara alan Derincesporlu Raşit, ambulans olmaması nedeniyle takım arkadaşları tarafından kucakta taşınarak sahadan çıkarıldı. Raşit, kendisini hastaneye götürecek aracın bulunmasını beklerken, "Allah Rızası için bir ambulans bulun, çok kötüyüm" diyerek yardım istedi. Takım yöneticileri Raşit'in başına bir buz parçası tutarken, Derincesporlu oyuncu çevreden bulunan bir minibüs ile hastaneye kaldırıldı. Maçın son dakikalarında Derincespor'un attığı gol ile maçta gerilim yükselirken, iki takımın futbolcuları zaman zaman birbirlerine girdi. Hakemin bitiş düdüğü ile maç Derincespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Alikahyasporlu taraftarlar da saha içerisinde bulunan Derincesporlu futbolcuları taş yağmuruna tuttu. Jandarma ekipleri çıkan olayları önlemeye çalışırken, taraftarların attıkları taşların isabet ettiği Derincesporlu 2 futbolcu ve bir yönetici yaralandı. Derincesporlu bir yönetici, kafasına gelen taşla saha ortasına yığılıp kalırken, uzun süre yerinden kalkamadı.

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

-Haydi bakalım, marşı tersten söyle…

GÜNÜN SÖZÜ:

-Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır…

Karikatür

Günün fıkrası:

Fenerli itirafı…

Hakim adama sorar:

-Beyefendi yurtdışında kaçakçılık yapıyormuşsunuz, ne diyorsunuz bu konuda ?..

Adam şöyle bir cevap verir:

-Vallahi hakim bey. Ben Fenerbahçeliyim… Yurtdışında ne gibi bir ilişkim olabilir ki...