Ekonomik kriz ve zamlar vatandaşları stresli yaptı!

NG Araştırma şirketinin verilerini zaman zaman sizinle paylaşıyorum.

Şirket, ülke genelinde hayatımızdan mutlu olup olmadığımızın oranını araştırdı…

Çarpıcı detaylar ortayı çıktı…

NG’nin gazetemize gönderdiği verileri birlikte okuyalım;

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Hayatın dönem dönem zorlaştığı bir gerçek.

Özellikle son 2 yıldır Koronavirüsün hayatımıza girişiyle dengeler çok fazla değişti.

Peki, salgın korkusuyla ve sürekli değişen ülke gündemiyle geçen 2 yılın sonunda, hayatımızdan ne kadar memnunuz?

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NG Araştırma olarak bu soruların cevaplarını öğrenmek için 29 Aralık – 10 Ocak 2022 tarihleri arasında, benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1938 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması yaptı.

Gelin sonuçları birlikte inceleyelim!

Yapılan araştırmada katılımcıların % 52’si şu an bir işte çalışmadıklarını, % 48’i ise çalıştıklarını belirtti.

NE KADAR MUTLUYUZ?

Hayatın yoğunluğu içerisinde bazen geri plana atılan mutluluk kavramı aslında hayatı yaşanır kılan en önemli kavramlardan biri. Katılımcılara son zamanlarda ne kadar mutlu olduklarını soruldu.

Her 10 kişiden 4’ü kendini ne mutlu ne de mutsuz hissediyor. Son senelerde insanların sağlık ve ekonomik koşullarla mücadele etmesi, çeşitli zorluklarla uğraşırken inişli çıkışlı bir hayatları olması, onları hissizleştikleri bir noktaya taşımış olabilir mi? Her 10 kişiden 3’ü ise kendini mutsuz hissediyor. Mutlu hissedenlerin oranı ise ne yazık ki azınlıkta.

Her 10 çalışandan 3’ü kendini mutlu hissederken her 10 çalışmayandan 2’si kendini mutlu hissediyor. Aradaki farkın az olması, iş hayatında da olası sorunlara işaret ediyor olabilir. Ülkemizde çalışma durumunun mutluluğa etkisi oldukça az görünüyor.

STRESLİ MİYİZ?

Stresin hayatımıza olan etkilerinden kaçınmak için birçok yol arıyoruz. Peki, gerçekten stresten kaçabiliyor muyuz? Katılımcılara günlük hayatta ne kadar stresli olduklarını sorduk. Yanıtlar oldukça düşündürücü!

Bu soruya gelen yanıtları incelediğimizde stresin birçok insanın hayatının bir parçası olduğunu görüyoruz. Her 10 kişiden 6’sı kendini stresli hissediyor.

Stresle, eğitim düzeyi arasındaki bağlantıyı incelediğimizde şaşırtıcı sonuçlar elde ettik. Üniversite mezunlarının % 65’i kendini stresli hissederken, ilkokul mezunlarında bu oran % 56. Gençler üniversite mezunu olmak için çok çabalıyor ama çıkan sonuçlar, hayatları daha iyiye gidiyor mu diye sorgulatıyor.

Stresle mutluluk arasındaki ilişkiyi incelediğimizde aralarında kuvvetli bir bağ olduğunu gördük. Stresli olduğunu söyleyenler arasında mutlu olanların oranı sadece % 13. Buradan yola çıkarak stresle mücadele etmenin yollarını öğrenmenin bizi mutluluğa yaklaştırmaya yardımcı olacağını söyleyebiliriz.

STRESE SOKAN NEDENLER NE?

Stres oranının ne kadar yüksek olduğunu gördük. Peki, bizi en fazla strese sokan sebepler neler? Her 3 kişiden 1’inin en büyük stres kaynağı ekonomik sebepler. 5 kişiden 1’inin ise gelecek kaygısı. Koronavirüs tüm dünyada en önemli gündem maddesiyken Türkiye’de ancak 4. sırada kendine yer edinmesi oldukça düşündürücü. Ekonomik sebepler ve gelecek kaygısı, sağlıktan bile daha fazla stres kaynağı haline gelmiş durumda!

GELECEKTEN BEKLENTİMİZ NE?

İnsanların şu anki durumları ile ilgili fikir edindik. Peki, gelecekten beklentileri neler? Gelecekte daha mutlu olacaklarını düşünüyorlar mı?

Katılımcıların % 45’i gelecekte daha mutlu olacağını düşünüyor. Toplumun yaklaşık yarısı tüm sorunlara rağmen geleceğe hala umutla bakıyor. Kalanların yarısı şimdiki kadar, diğer yarısı da daha az mutlu olacağını düşünüyor.

Bu soruya gelen yanıtları detaylı analiz ettiğimizde ise kadınların geleceğe daha pozitif baktıklarını görüyoruz. Her 10 kadından 5’i gelecekte daha mutlu olacağını düşünürken, erkeklerde bu sayı 10 kişiden 4’e düşüyor. Sence kadınların gelecekten daha umutlu olmalarının sebebi ne olabilir?”

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NG Araştırma şirketinin verilerini yukarıda sizinle paylaştım… Ekonomik nedenler, stresli olmamıza neden oluyor… Bu kadar zamdan sonra, stresli olmamak mümkün mü?

EN BÜYÜK STRES NEDENLERİ ORAN

Ekonomik nedenler Yüzde 35.69

Gelecek kaygısı Yüzde 22.42

İş/Okul Yüzde 10.43

Koronavirüs salgını Yüzde 6.71

Aile Yüzde 6.66

Duygusal sebepler Yüzde 6.66

Geçmişte yaşadıklarım Yüzde 4.13

Genel sağlığım Yüzde 4.03

Trafik Yüzde 1.96

Hiçbiri Yüzde 1.29

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‘Geçinemiyoruz’ pankartına 18 bin lira ceza kesildi!

Halkevleri'nin yaşanan ekonomik kriz ve temel tüketim maddelerine gelen zamlar karşısında ülke genelinde başlattığı 'Geçinemiyoruz' eylemleri kapsamında Eskişehir Halkevi’ne asılan 'Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın' pankartı için 18 bin lira idari para cezası kesildi. Cezanın iptali için dava açılacak… Tamam da ‘geçinemiyoruz’ yazmak niye suç olsun ki? İnsanlar, tepkilerini demokratik yolla gösteriyorlar.

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Bırakın insanları korkutmayı!

Bilim Akademisi Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, önceki gün Gökçeada’nın 125 kilometre açığında gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremin Marmara’yı etkileyebileceğini söyledi. Van’da da, Samsun’da da, İzmir’de de bir deprem olsa, hemen İstanbul depremine işi götürüyorlar… Bırakın insanları korkutmayı... Zaten zamlar yeterince korkutuyor…

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Okullarda din dersi için baskı mı yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 21 Ocak’a kadar yapılacağını açıklamasının ardından birçok ilde milli eğitim müdürlükleri, dini içerikli derslerin seçilmesi için okullarda baskı uygulamaya başladığı iddia edildi… Birgün gazetesindeki habere göre: Muğla'da müdürlerin mesaj atarak okullarda seçmeli olarak dini derslerin seçilmesi konusunda baskı yaptığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda bu dersleri seçen çocuk sayısının yazılması istendi. Hani dinde zorlama yoktu…

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SP’li Akbuğa’ya göre sıkıntılar!

Saadet Partisi Kartepe İlçe Başkanı İbrahim Ethem Akbuğa, 2022 yılının ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Açıklamasında iktidara yüklendi… Sıkıntıları 5 maddede özetledi…

-Ahlak sıkıntılı…

-Adalet sıkıntılı...

-Ekonomi sıkıntılı…

-Eğitim sıkıntılı…

-Dış politika sıkıntılı…

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2022 yılı, zam yağmuru ile başladı… Zam yağmur altında sıkıntılı olmamam mümkün mü?

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“İnşallah gelecek İYİ olacak”

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılıçsoy, önceki gün ilçe esnafını ziyaret etti… Sorunları dinledi… Kılınçsoy, “Esnaflarımızı dinliyor, notlar alıyoruz. Onları dinlemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz. Çözümler bulmaya çalışacağız. İnşallah gelecek İYİ olacak” dedi… İYİ Parti, son zamanlarda atağa kalktı… Esnaflara ağırlık vermeye başladılar… Zaten bir ülkede esnaf mutlu değilse, bilin ki o ülke mutsuz olmaya mahkum olur…

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Söğüt gençlere güveniyor, ama!

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün AKP’li gençlerin toplantısına katıldı… Söğüt, “Cennet vatanımızın yarınları olan genç kardeşlerimize yani sizlere güvenimiz, her alanda tam. Siyasette de gençlerimizi görmek, onların fikirlerini, beklentilerini dile getirdiklerini duymak, sesi gür gençler olmanız bizleri gururlandırıyor. AK Parti herkesin, özellikle genç kardeşlerimizin partisi” dedi… Söğüt, gençlerle ilgili güzel şeyler söylüyor. Ama iktidar olduğu partisi, gençleri görmezden geliyor… Genç işsizlik yüzde 20’leri geçti… Gençler, yurt dışına gitmek için her yolu deniyor… Bir de gençlere bu gözle bakılsa, daha iyi olacak…

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