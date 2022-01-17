Neden gençlerimize devlet sahip çıkmaz ki?

Geçen hafta cemaat yurtlarından birinde kalan gencecik delikanlı ENES KARA intihar ederek yaşamına son verdi.

İntihar öncesi kameraya kaydettiği duygularında; “Hiç istememesine rağmen cemaat yurdunda kaldığını, babasının oradaki kurallara uymasını istediğini, oradaki uygulamalar nedeniyle psikolojik olarak kendisini çok yorgun hissettiğini, istemeye istemeye bu kuralları uyguladığı için özgürlüğünün elinden alındığını hissettiğini, orada yaşama hevesini ve sevincini yitirdiğini korkudan bunları ailesine anlatamadığını “ ifade etmiş.

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Anlaşılan o ki gencimiz cemaat yurdunda kalmaya zorlanınca hayat sevincini yitirmiş ve bu yüzden canına kıymış.

Gencecik bir değer daha hayatının baharında yitirildi.

Ailesine de memlekete de çok yazık oldu. Allah kimseye evlat acısı vermesin.

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Nobel ödülü alan Türk bilim adamı ABD’de yaptığı bilimsel araştırmalar sonucu Nobel aldı. Almanya’da araştırmalar yapan iki Türk kökenli bilim adamı arkadaşları ile beraber biontek aşısını icat etti.

Almanya’da yaşayan birçok gencimiz futbolu orada öğrenip, dünya çapında futbolcu olurken biz milyonlardan böyle sporcu ve bilim insanı gençleri üretemiyoruz.

Almanya’dan Türk asıllı futbolcu ithal etmekle meşgulüz.

Gençlerimiz özellikle son zamanlarda yurt dışına giderek orada çalışmaya ve yaşamaya başladılar.

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Daha düne kadar gençlerimizi eğitme iddiası ile okullar, yurtlar açan ve o gençleri birer darbeci haline getirmeye çalışan FETO yurtlarından hiç ders alınmamış gözüküyor.

Gençlerimiz bir cemaatten öteki cemaate mecbur bırakılıyor.

Yahu koca devlet gençlerine yurt mu yapamıyor da onları cemaatlere teslim ediyor?

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Baksanıza Türgev, Tügva, Ensar Vakfı, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, Asitane Derneği, İlim Yayma Cemiyeti gibi kuruluşlar belki devlet yurtlarından daha fazla öğrenci barındırıyor. Belki devlet kendi yurtlarına harcamadığı paraları bu tür dernek ve vakıflara aktarıyor. Ortada trilyonlar dolaşıyor ama gençlerin güvenle kalabilecekleri yeteri kadar devlet yurtları yok.

Yahu barınmanın siyaseti mi olur?

Parası pulu olmayan ailelere bu tür vakıf ve dernek yurtları dayatılarak gençlerin beyni yıkanır mı?

Yazık değil mi?

Buna nasıl izin verilir.

Eğitimin çağdaş dünyadaki şekli, şemali belli, eğitimin siyaseti, memleketin siyaseti olursa gençlerimiz aydınlanabilir ve Dünya ile yarışır hale gelebilir mi?

Çağdaş devletin en temel özelliği yaşlısına ve gençlerine sahip çıkmasıdır. Yaşlıları yani emeklileri ekonomik krizde inip inim inleten, gençleri de cemaatlere teslim eden devlet alaturka devlettir. Böyle bir devlet anlayışı toplumu geliştirmez.

Avrupa’da en çok genci bulunan ülke olan Türkiye bu şekilde gençlerine sahip çıkmaz, işi cemaatleri havale ederse kalkınamaz ki. Yazık oldu Enes’e bari başka Eneslere yazık olmasın. Avrupa’nın en çok gencine sahip ülkeyiz. Bu her şeyden daha önemli bir değer. Gençlerimiz gereği gibi yetiştirilirse Dünya devleti olmamız işten bile değil.

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Eğitimin de yurtların da ülkemizde ücretsiz ve devlet tekelinde olması gerekir.

Ortadan kaldırılan tevhidi tedrisat (Eğitimde birlik) yasasına benzer bir yasa ile bu alaturka düzenin bir an önce düzeltilmesi gerekir.

Devletin bir an önce gençlerimize siyasi maksatlarla değil, bilimsel ve milli bir anlayışla sahip çıkılması gerekiyor.

Çağdaş dünyada neler yapıldığını görmek zor değil. Meseleye milli bir mesele olarak yaklaşmak gerekir.

Yoksa milyonları bulan gençlerimiz yine heba olacak.