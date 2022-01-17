Enflasyon düzeltmesi erteleniyor

Geçen haftaki yazımda enflasyon düzeltmesinin şartlarının oluştuğunu, ancak kurumlar arasında uygulaması yönünde farklı tutumlarının olduğunu belirtmiştim.

Nitekim geçen hafta içinde TBMM bir kanun teklifi sunulmuştur. Sunulan teklife göre, enflasyon düzeltmesi 31.12.2023 tarihine ertelenmesi öngörülmektedir. Büyük olasılıkla teklif yasalaşacaktır. Dolayasıyla enflasyon düzeltmesinin yasal şartları oluşmasına rağmen iki yıl ertelenecektir.

Bilindiği üzere hükümet daha önce kur garantili vadeli mevduat uygulanması kararı almıştır. Bu karar sonrası merkez bankasının kamu bankları aracılığı ile piyasaya sürdüğü 20 milyar dolar civarındaki döviz sonrası kurlar 18 TL den ( dolarda ) 12 TL’ye kadar gerilemişti. Ancak dolar olarak TL mevduatına dönüşen tutar maliye bakanlığının açıkladığına göre 1.5 milyar dolar civarında kalmıştır. Diğer bir ifade ile dolarda beklenen TL’ye dönüş beklenenin çok altında kalmıştır.

Bu kez hükümet yukarıda sözünü ettiğimiz yasa teklifi ile şirketlerde aynı uygulamayı, yani kur garantili TL mevduat uygulamasını gündeme getirmektedir. Anılan teklifte, kurumlar vergisi kanuna geçici 14. Madde ilave edilerek 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralarını 17.02.2022 tarihine kadar TL’ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen TL mevduatının en az üç ay vadeli hesaplarda değerlendirmeleri durumunda; 01.10.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasındaki kur farkları kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Ayrıca vadeli TL mevduata yürütülecek faiz de vergiye tabi olmayacaktır.

Bir diğer ifade ile şahıslara uygulanan yöntem kurumlara da uygulanacaktır.

Normal KOBİ’leri gördüğümüz kadarı ile işletme sermayeleri zaten yetersizdir. O nedenle bu avantajdan yararlanmaları çok kısıtlı olacağını sanıyorum. Ancak yine kaymaklı iş yapan ve yabancı para hesapları şişkin olan firmalara gün doğdu anlaşılan.

Sonuçlar açıklandığında bunun ne kadar başarılı olduğunu değerlendireceğiz.