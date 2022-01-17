AKP iktidarının “suçlu yaratma” taktiği

AKP, hep aynı şeyi yapıyor.

Önce “suç iklimi” yaratıyor, hedefindeki kişileri o “suç karesinin” içine sokuyor, sonra da “sütten çıkmış ak kaşık” gibi geri durup, “vur abalıya” diyerek üzerlerine gidiyor.

Gündemdeki “HDP Milletvekili Semra Güzel olayını” ben böyle değerlendiriyorum.

Gazete ve televizyonlarda, Semra Güzel’in PKK’lı teröristlerle çekilmiş boy boy fotoğrafları…

Ne zaman çekilmiş bu fotoğraflar?

2014 yılında…

Yani?

AKP iktidarının “barış süreci”ni başlattığı, PKK ile kol kola girdiği “cicim” yıllarında…

Hatırlayın o yılları!

PKK’lılar davul zurnalarla sınırda karşılanmadı mı?

Ayaklarına kadar “çadır mahkemesi” götürülüp “uyduruktan” yargılanmadılar mı?

O teröristlerin, Güneydoğu şehirlerinde araçlarıyla “kahramanlar gibi” tur atmalarına izin verilmedi mi?

Yine aynı yıl, iktidarın görevlendirdiği HDP’liler, “barışın sağlanması” için düğün bayram havasında İmralı ve Kandil arasında mekik dokumadılar mı?

Görevlendirilen AKP milletvekilleri, HDP’lilerle defalarca bir araya gelip, İmralı’daki caninin onayladığı “barış anlaşmasını” müzakere etmediler mi?

Tarih de vereyim, 21 Mart 2015’te Diyarbakır meydanında, Apo’nun “barış çağırısı” mektubu alkış ve zafer çığlıkları arasında okunmadı mı?

Bu “bahar iklimini” yaratan kimdi?

O zaman henüz milletvekili olmayan HDP’li Semra Güzel de, AKP iktidarının yarattığı böyle bir iklimde dağdaki nişanlısıyla o fotoğrafları çektirmiş.

Vay görüyor musunuz, HDP milletvekili teröristlerle!

Olayları “bugünün şartları” içinde değil, o günün yani “2014 yılının şartları” içinde değerlendirmeliyiz.

Semra Güzel’in yaptığı suçsa, o “suç karesinde” Semra Güzel tek başına değil.

O “yalancı bahar” havasını yaratan, milleti kandıran, sonra da hiçbir şey olmamış gibi çark edip “yola çıkardıklarını” ortada bırakan aktörler nerede?

Biliyorsunuz, PKK denince tüylerim diken diken olur.

HDP de bu konuda “masum” değil.

Ancak şu “teröristlerle fotoğraf çektirme” konusunda HDP Milletvekili Semra Güzel suçluysa, o tarihte bu fotoğrafların çekilmesi iklimini yaratanlar da suçlu.

Bir de FETÖ konusu

AKP iktidarının “suçlu yaratma” taktiği konusunda, FETÖ olaylarını da unutmayalım.

Başta, o yollarda beraber yürümediler mi?

FETÖ’cüleri devlete yerleştiren kim?

Onlara “güç” veren, “iktidar ortağı” yapan kim?

Onlara Adalet Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ve diğer onlarca devlet kurumunu teslim eden kim?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gelişip serpilip odak noktalarını tutmalarını sağlayan kim?

Darbe girişimi, pat diye bir günde olmadı ki!

Darbe, bir sonuç.

Ya öncesi?

Nasıl hazırlanmış, kimler göz yummuş?

Yerine göre “uçan kuştan hesap soran” devlet, nasıl olmuş da “darbe hazırlığından” haberi olmamış?

Şöyle genel çerçevesiyle düşünüldüğünde, bu olay da AKP iktidarının “suçlu yaratma” taktiği değil mi?

Sonuçta devlet yönetimi bir “vicdan” işidir.

Kırarak dökerek devlet yönetilmez.

Başkalarının suç işlemesine yol açan iklimi yaratıp, sonra da hiçbir şey olmamış gibi işin içinden sıyrılmak ve karşı tarafı cezalandırmak, “vicdanlı bir devlet yönetimi” olamaz.