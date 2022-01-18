Veeee, zurnanın ‘dırt’ dediği yere geldiiiiik…

Sütunlara sürekli yazdım, yazıyorum, yazacağım…

Kazık yedik. Ama hala akıllanmıyoruz…

İşte mahkemelik olaylar başlıyor…

Seyreyleyin…

Hoca ‘Sezon başındaki gibi yanlış transfer yapmamamız lazım” diyor…

Sezon başı bu transferi kim yaptı ?..

Aklımızla oynuyorlar…

***

İşte sezon öncesi transfer edip kazık yediğimiz isimlerin son durumu…

Ön libero Omolo, santrfor Mevlüt Erdinç ve sağ bek Cisse ile yol ayrılıkları bir türlü gerçekleşmiyor…

Omolo ve Mevlüt performansından, Cisse ise disiplinsizliğinden ötürü yeşil siyahlı kulüple bağlarını koparıyor. Ancak sözleşmelerindeki rakamlardan geri adım atmayan futbolcular yönetimin elini kolunu bağlıyor. Omolo, Kocaelispor’a geldiği günden beri bir türlü oyun ritmini ve maç temposunu bulamadı. Kenyalı ön liberonun sık sık Mustafa Reşit Akçay’ın oyun anlayışı ile ilgili sorun yaşadığını dile getirdiği biliniyordu…

***

Omolo son oynanan Ankaragücü maçında da kadroya alınmamıştı. Mevlüt Erdinç de Akçay tarafından doğru düzgün hazırlanamayan, hazırlık maçına dahi götürülmeyen bir futbolcuydu. Futbolcunun menajeri bu sezona dair 2 milyon lira kalan alacağından indirime gitmiyor, bütçe sorunu yaşayan yeşil siyahlı yönetim ise Mevlüt’e en fazla 1.1 milyon lira sunuyor.

***

Sezona iyi başlayan ve en verimli futbolculardan birisi olan Cisse ise son dönemde tabir-i caizse tozuttu. Adanaspor maçı önce ülkesine evlenmek için giden, Türkiye’ye geldikten sonra Covid’e yakalanan ve Ümraniye maçında sahadaki yerini alamayan, Ankaragücü maçında da karar ağır olsa da gereksiz yerde gereksiz bir hamle yaparak kırmızı kart gören Gineli futbolcu adeta “Gitmek istiyorum” diyor. Cisse’nin menajer aklı ile hareket ettiği düşünülüyor…

Bilmem farkında mısınız; Kadın atletlerimiz Süper Lig’e çıktı

İzmit Belediyespor Atletizm Kadın Ekibi, Mersin’de organize edilen Türkiye Kulüpler Kros

Süper Ligi Eleme Yarışları’nda derece alarak Turkcell Kros Süper Ligi’ne çıktı. Haberini gazetemizin sürekli okurlar tabii ki sizden okudular…

Ancaaak…

Acaba kentin çok bilen spor otoritelerinin haberi var mı ?..

Hiç sanmıyorum…

***

Önce haberimizi bir kez raha okuyalım, hafıza tazeleyelim:

Efendim, İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, Mersin’de gerçekleşen Türkiye Kulüpler Kros Süper Ligi Eleme Yarışları’nda yarıştı. İyi bir müsalaka geçiren antrenörler Turgut Demirkıran ve Abdulselam Karharman eşlinde çalışan Gülbahar Çetin, Dilan Atak, Derya Kaya, Cansu Çahan, Serra Sude Kökduman ve Tuba Ecirci’den oluşan İzmit Belediyespor takımı, 6’ncı olarak Turkcell Kros Süper Ligi’ne yükselme hakkı kazandı. Değerli bir başarıya imza atan temsilcimiz, 26 Ocak’ta Malatya ve 3 Mart’ta Ankara’da 12 takımla düzenlenecek Turkcell Kros Süper Ligi’nde ilimiz adına mücadele gösterecek.

***

Turgut Demirkıran ve eşi asil Arzu hocam…

Süper bir aile onlar…

Çok seviyorum…

Atakan Caddesi’nde onlarla sabahları zaman zaman karşılaşıyoruz…

Ne olursa olsun…

İster hakem camiası…

Özellikle atletizm camiası bu iki insana sahip oldukları için şanslılar…

Can Demirkıran hocamın amca oğlu olan Turgut Demirkıran hocam…

Sivri dillidir…

Haksızlığa boyun eğemez…

Dik başlıdır…

Onun için çok fazla dostu yoktur…

Yalaka değildir…

İzmit Belediyesi’nde yaptığı bu başarıyı, en basitinden İzmit Belediyesi canlı tutmalıdır…

Fatma başkan onlara da sahip çıkmalıdır…

Tıpkı kadın basketçiler gibi…

Kadın basketçilerinin birinin maliyeti, atletizmi takımının toplamının iki katıdır…

Şimdi ikisi de Süper Lig’de…

Görelim bakalım…

Yasak mı iyiydi, yasaksızlık mı?: Son Gülen iyi güler…

Bir takım düşünün…

Transfer yasaklısıyken, dünkü bebelerle Galatasaray’a sahasını dar ediyor. Bir penaltı golüyle eleniyor…

Türkiye onları alkışlıyor…

Başkan Arif Gülen yasağı kaldırıyor…

Transferler yapıyor…

Takım düşme hattına iniyor…

***

3. Lig 2.Grup ekibi tarihi Çınaraltı Darıca Gençlerbirliği’nden söz ediyorum…

Ara transferde üç isimle imzalayarak gücüne güç katmış. Bergama’dan kaleci Mustafa Gürbüz ve sol bek Tayfun Sabri, Iğdır FK’nın genç stoperi Bayram Enes artık sarı yeşil sevda için rekabet edecek. Temsilci, Bergama Belediyespor formasını terleten Kaleci Mustafa Gürbüz’ü aldı. 27 yaşındaki kaleci Malatya Yeşilyurt ve Ağrıspor ekiplerinde de oynadı. Redoks Darıca Gençlerbirliği yine aynı takımdaki 31 yaşındaki tecrübeli sol bek Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve Iğdır FK’da oynayan 20 yaşındaki genç stoper Bayram Enes An ile anlaşma sağladı. Tamam da, bakalım bu sahaya nasıl yansıyacak ?..

Omdum olası devre arası transferlerinin saçmalığına inanmışımdır…

Hava şartları zorlaşıyor…

Yeni alınan adamların adaptesine kadar zaten sezon sona erer…

Bakalım Arif Gülen mi…

Son Gülen mi iyi gülecek ?..

GÜNÜN TARİHİ:

(19 OCAK 2000-ÇARŞAMBA)

Kocaeli, Trabzon’a elendi: Acınız acımızdır

Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor'u yenerek eleyen Trabzonspor, teknik direktör Giray Bulak'ın göreve gelmesinin ardından ilk galibiyetini aldı. Bulak ligde Gaziantep ve Samsunspor karşısında 0-0'lık beraberlikler almıştı. Genç teknik adam, bu maçta ilk defa da golle tanışmış oldu. Bordo-mavili takımın yıldızı Hami ise yine Giray Bulak'ın yanında yedek kulübesinde oturdu. Oynadığı 3 maça da aynı 11'i çıkaran Bulak, kadro istikrarı sağlamak istediğini belirterek, "Kadronun oturması lazım. Futbolcular birbirini çok iyi tanımalı. Kimin ne yaptığını futbolcularım ezberlemeli. Bu yüzden kadro istikrarı şart" dedi. Bu akşamki maça havanın soğuk olması sebebiyle ilgi azdı. Kocaelisporlu taraftarlar, takımdaki futbolcuların satılıp ligin dibine yerleşmesinden dolayı Sefa Sirmen aleyhinde tezahüratta bulundu. Trabzonspor sahaya "Acınız acımızdır" pankartı ile çıktı ve alkış aldı.

GÜNÜN FOTOĞRAFI

-Aşk budur…

GÜNÜN FIKRASI:

Bilinçli kaleci…

Kaleci Temel, bir gün yanan bir evin yanına gelmiş. Evde bir kadın ile çocuk alevler içinde kalmış. Kadın çatıya çıkmış. Temel kadını görmüş ve binanın önüne gitmiş.

- Teyze, çocuğu at ben Fener’in kalecisiyim tutarım

demiş…

Teyze Temel'e güvenmiş ve çocuğu atmış…

Temel çocuğu tutmuş, yerde üç kere sektirmiş ve degaj yapmış…

KARİKATÜR:

GÜNÜN SÖZÜ:

”Herkes bir gün Michael Jordan olmak istiyor. Ben ise her gün Michael Jordan olmak zorundayım” - MICHAEL JORDAN