Karamürsel’e bir nöbetçi eczane yetmiyor

Sağlık sorunu, her ilçede var…

Karamürsel’de de nöbetçi eczane sorunu var…

Yaklaşık 60 bin nüfusu bulunan Karamürsel’e tatil ve mesai dışı saatlerde 1 tane nöbetçi eczanenin hizmet vermesi vatandaşlara yetersiz kalıyor.

Uzun kuyruklar oluşuyor!

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Karamürsel’de, hafta sonları nöbetçi bırakılan eczane sayısı yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, “eczane sayısı ikiye çıkartılsın, devlet yolu altında, devlet yolu üstünde bir tane eczane açık olsun” diyor.

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Akşamları ve hafta sonları bir nöbetçi eczanenin hizmet vermesi nedeniyle nöbetçi eczanenin önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

Gazetemize ulaşan bir okurumuz, Cumhuriyet Caddesi üzerinden, geçtiğimiz hafta sonu çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

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Okurumuz, ‘Geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin ve bunun gibi nöbetçi olan diğer eczanelerin önünün hafta sonlarında uzun kuyruklar oluştuğunu ve yetersiz kaldığını belirterek, bayramlarda ve hafta sonlarında devlet yolu altı olarak tabir ettiğimiz çarşı merkezinde bir, devlet yolu üstü hastane yakını, yada İznik Yolu üzerinde ikinci eczanenin açılması konusunda yetkilerden talebi oldu.

Karamürsel’de şu an da 13 adet eczane bulunduğunu belirten okurumuz, ‘Eczanelerin çoğu devlet yolu altında, yolun üstünde yaşayan vatandaşlar olarak hafta sonları eğer yolun altındaki, genelde öğle oluyor nöbetçi olduğu zaman gündüz sorun değil ama gece olduğu zaman sorun oluyor, arabası olmayanlar ya taksi çağırıp eczaneye gitmek, yada yürümek zorunda kalıyor.

Nöbetçi eczaneye geliyorsunuz yoğunluk var. En azından hastalığın yoğun olduğu bu dönemlerde bir çözüm üretebilirler. Karamürsel’de nöbetçi eczane sayısı arttırılmalı” dedi.

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Bizler vatandaşların sesi olarak buradan yetkililere duyurduk, artık konu yetkililerde…

Karamürsel’e bir nöbetçi eczane yetmiyorsa, bu sayı ikiye çıkarılsın…

Vatandaş da mağdur olmasın…

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