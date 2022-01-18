Adaletsiz ve liyakatsız düzen!..

Bir ailede baba ya da anne evlatları arasında ayrım yapar mı?

Yapmaması gerekir.

Ama bazı ailelerde anne ya da baba çocuklarından birine daha çok sevgi, şefkat gösterir, diğerine göre “ayrıcalıklı” davranırsa ne olur?

Sevgi ve şefkatten yoksun çocuk ezik kalır, hayata ve insanlara küser, anne- babaya saygısı ve inancı kalmaz!

Ya da aynı yanlışı o da kendi çocuklarına yapabilir!

Ya çalışma yaşamında?

Bir iş yerinde, işyeri sahibinin akrabası “ayrıcalıklı” bir muamele görüyorsa, diğer çalışanlar huzurlu ve üretken olabilirler mi?

Anayasamızın 49. Maddesine göre; “Çalışmak, herkesin hakkı ve ödevidir.”

Özellikle Devlet görevlerinde çalışmak isteyen her vatandaş, ayrıcalıksız ve eşit koşullara sahip olmalıdır.

YASALAR da AHLAK değerleri de bunu emreder!

Eğer bir siyasal iktidar, VATANDAŞLAR arasında şu ya da bu nedenlerle ayrım ve ayrıcalık yapıyorsa, o ülkede mutluluk ve huzur olabilir mi?

Hele, Anayasasında “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” olduğu belirtiliyorsa!

Ne yazık ki ülkemizde, siyasi iktidarlar “LİYAKAT ve ADALET” konusunda büyük günahlar işliyorlar!

Bu konuda parti ayrımı gözetmiyorum!

Bu günahı hangi siyasi parti işliyorsa, sözüm onadır!

Özellikle son 20 yılda, AKP iktidarında, üniversitelere giriş sınavlarından KPSS sınavlarına kadar yaşanan “SINAV ADALETSİZLİKLERİ” ayyuka çıktı!

Yabancı dil bilmeyenlere başka ülkelerde görevler verildi!

Son örnek;

Elif Burcu Açıkgöz adlı bir hanımefendinin başına gelenler.

Elif Hanım, Atatürk Üniversitesi “Veteriner Sağlık Teknikerliği” mezunu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş ve alanında TÜRKİYE BİRİNCİSİ olmuş.

“Mülakat yapılmadan sınav sonuçlarına göre atama yapılacak” denmesine karşın, “Herhangi bir kadroya yerleştirilemediniz” yanıtını almış!

2010’da mezun olan Elif Hanım, ilk iki yıl KPSS sınavlarına girmiş. Bir sınavda Türkiye 27.si olduğu halde işe girememiş.

AB ve devlet destekleri için Danışmanlık Proje ve Eğitim merkezi açmış ve kendi emeği ile yaşamını sürdürmüş. Ama O’nun dileği kamuda görev alıp ülkesine hizmet etmek olmuş.

Sonuç ortada!

İşte, bu yüzden devlet kurumlarında siyasal torpilli, liyakat düzeyleri tartışmalı insanlar iş buluyor, gerçek liyakat sahipleri dışlanıyor, küstürülüyor.

Bu yüzden doktorlarımız, bilim insanlarımız, gençlerimiz yurtdışında iş olanakları arıyor.

Bu olanaklara ulaşabilenler hem mesleki alanda büyük başarılar kazanıyor hem de güven ve refah içinde yaşayabiliyorlar.

Liyakat ve adaletten yoksunluğun bedelini ülke olarak yaşıyoruz.

Yazıktır, günahtır…