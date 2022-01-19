Türkiye’de her 4 kişiden 1’i sigaraya aylık 600 TL harcıyor!

Sigara sağlığa zararlı diyoruz…

Ama birçok kişi de sigara içmekten vazgeçemiyor…

Dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına yol açan sigaranın zararları herkes tarafından bilinen bir gerçek…

Uzmanlar birçok defa bu konuda araştırma ve bilgilendirme yaparak uyarılarda bulunuyor!

NG Araştırma bu soruların cevaplarını öğrenmek için geçtiğimiz hafta benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1768 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması yaptı. NG Araştırma şirketinin verilerini sizinle paylaşmak istiyorum.

Yapılan araştırmada katılımcıların % 47’si sigara içerken, % 53’ü sigara içmediğini belirtti.

Zamlar sigaraya engel mi?

2021 yılı içerisinde ve 2022 yılı başında sigaraya pek çok kez zam geldi. TÜİK Aralık 2021 için yıllık enflasyon oranını %36,08 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da yürürlükteki mevzuat uyarınca Yİ-ÜFE’deki 6 aylık değişimi ÖTV tutarlarına ekliyor. Böylece 4 Ocak 2022 tarihinde sigaradaki özel tüketim vergisine (ÖTV) gelen %47,39’luk zam oldukça ses getirdi.

Peki, zamlar sigara içme oranını düşürüyor mu?

Sigara içtiğini belirten her 4 kişiden 3’ü zamların sigara tüketimini azaltmadığını düşünüyor. Zamların sigara tüketimini azalttığını düşünenlerin %61’i koronavirüs sonrasında sigara tüketiminde değişiklik olmadığını söylüyor. Genel olarak zamların ve koronavirüsün sigara içmeyi nasıl etkilediğine baktığımızda, kişisel ekonominin kişisel sağlığın önünde geldiğini görüyoruz. Zamlar içilen sigarayı daha fazla azaltırken, sağlık endişesinin aynı etkiyi yaratmadığını söyleyebiliriz.

Kaç yıldır sigara içiyorsun?

Sigarayı bırakmak isteyen bir hayli kişi vardır elbette. Fakat sigaranın oluşturduğu hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık sigarayı bırakmayı zorlaştırıyor. Bu konuda yardımcı olmak için uzmanlar ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından birçok tedavi ve uygulamalar da geliştirildi. Araştırmamızda katılımcılarımıza kaç yıldır sigara içtiklerini sorduk. Katılımcıların yarısı 1-10 yıl arası sigara kullandığını söylerken, diğer yarısı ise 10 yıldan fazla süredir sigara içtiğini belirtti. Yaşlara göre sigara içme oranını incelediğimizde, lise çağında olan 15-18 yaş aralığındaki her 3 katılımcıdan 1’inin sigara içtiğini belirtmesi oldukça üzücü. Sigaraya başlama yaşının düşük olmasının hem sağlığımız hem de kişisel ekonomimiz üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar, gençlerimizin hayata 1-0 yenik başlamasına neden olabilir.

Kaç paket sigara içiyorsun?

Her sigara içenin tüketim alışkanlığı ve sayısı farklılık gösterebilir; dudak tiryakileri, dönemsel içenler, sosyal içiciler, bağımlılar vb… Yaptığımız araştırmada insanlara ortalama kaç paket sigara içtiğini sorduk. Katılımcıların %53’ü günde 1 paket veya daha fazla sigara içtiğini belirtti!

Sigaraya ne kadar harcıyoruz?

Son dönemlerde uygulanan zamlarla birlikte sigara fiyatları çok fazla arttı. Özellikle sürekli sigara içenler için bütçelerinde fazla yer kaplayabiliyor. Araştırmamızda, katılımcılarımızın en çok içtikleri sigaranın fiyatını sorduk. Katılımcıların verdikleri cevaplara göre 1 paket sigaraya ortalama 20 TL harcanıyor.

Koronavirüs sigara içmeni etkiledi mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi insanlara zor anlar yaşatıyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu durum sigara içme alışkanlıklarımızı etkiledi mi? Araştırmamızda her 10 kişiden 7’si sigara içme alışkanlığında bir değişiklik olmadığını belirtti. 2’si sigarayı azalttığını ifade ederken 1’i artırdığını söyledi.

Aylık sigara maliyeti ne kadar?

Katılımcılarımıza aylık sigara masraflarını sorduk. Her 4 kişiden 1’i sigaraya aylık 600 TL üzerinde harcama yaptığını belirtti!

Sigaradan rahatsız olur musun?



Sigara kullanmayanlar için bazen sigara dumanına maruz kalmak kaçınılmaz olabiliyor. Bu durumda içmese bile pasif içici konumuna geliyor. Bu, özellikle çevresinde sigara içen kişiler fazla ise içmeyenler için sık sık rahatsız edici bir durum oluşturuyor. Araştırmamızda sigara kullanmayan katılımcılarımıza yanlarında sigara içilmesi ile ilgili düşüncelerini sorduk. %58 oranında kişi yanlarında sigara içilmesinden çok rahatsız olduğunu belirtti! %5 ise bu durumdan hiç rahatsız olmadığını belirtti.

Kapalı alanlarda sigara içiliyor mu?

13 yıldır uygulamada olan kapalı alanlarda sigara içme yasağı özellikle pasif sigara içimini engellemeye yardımcı oluyor. Peki bu yasağa ne kadar uyuluyor? Katılımcıların %16’sı bu yasağa tamamen uyulduğunu düşünüyor! %18’i bu yasağa hiç uyulmadığını belirtirken, %66’sı ise bu yasanın kısmen uygulandığını savunuyor. Sonuçları incelerken katılımcıları sigara içenler ve içmeyenler olarak ayırdığımızda, iki tarafın bu konudaki düşüncelerinin tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Kapalı alanda sigara içme yasağına hiç uyulmadığını düşünenlerin %68’i sigara içmeyenler. Kanuna tam olarak uyulduğunu düşünenlerin %62’si ise sigara içenlerden oluşuyor.

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NG Araştırma’nın sigarayla ilgili araştırmasını yukarıda okudunuz…

Sigara içmek zararlı…

Sigara içmek aile bütçesine de büyük zararı var…

En iyisi, sigara içmemek…

Hem sağlığımız için, hem de bütçemiz için…