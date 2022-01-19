Şair Eşref’ten bugüne…

Şair Eşref, 1846-1912 yılları arasında yaşamış.

2. Abdülhamit döneminde, devlet bürokrasisinde çeşitli görevler almış.

Eşref, özellikle hicivleriyle ünlü bir şair.

Bir şiirinde diyor ki;

“Kabrimi kimse ziyaret etmesin, Allah için

Gelmesin, redd eylerim billahi öz kardaşımı

Gözlerim ebna-yı ademden o rütbe yıldı ki

İstemem bir Fatiha, tek çalmasınlar mezar taşımı.”

İlginç olan şu ki, vefatından 16 yıl sonra Kırkağaç’taki mezar taşı çalınmış!

İhtimal o ki, mezar taşını çalan, geç de olsa bu dizelerini öğrenen muzip bir kişidir.

Geçenlerde bir gazetede yer alan haberi okuduktan sonra Eşref’in bu dizeleri geldi aklıma.

Haber şöyle;

Hırsızlıkta son nokta:

MEZAR TAŞLARINI ÇALDILAR!

Trabzon-Akçaabat’ta yaşanan olayın faili jandarma ekiplerince yakalanmış. Yakalanan kişi bir mermerci ustasıymış. Mermer taşları çalıyor, üzerindeki yazıları sildikten sonra 500 TL’ye satıyormuş!

Rahmetli Sakıp Sabancı’nın sözü geliyor aklıma;

“Aç it fırın yıkar” diyordu!

Evet, öyle bir zamandayız ki, “AÇIM, geçinemiyorum” diyen insan sayısı hızla artıyor.

Hatta, AKP toplantılarında, AKP üyelerinin bile açlık haykırışlarına tanık olmaya başladık!

Bakın, yaşadığımız şu günlerde neler oluyor;

· İstanbul-Bağcılar’da SMA tip 1 hastası altı aylık bebek için fırına bırakılan yardım kumbarası çalınıyor!

· Yapılan bir araştırmaya göre; 2006-2019 arasında 3.1 milyon vatandaşımız ve son 3 yıl içinde 1.5 milyon vatandaşımız YOKSUL hale gelmiş!

· TÜİK araştırmasına göre de; her 10 çocuktan üçü yoksulluğun pençesinde! Yoksulluk nedeniyle ailesinden alınma riski olan çocuk sayısı 220 bine ulaşmış!

· Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 1.2 milyon!

· Ard arda gelen mazot zamlarından sonra traktörleri haczedilen çiftçiler, tarlalarını eşeklerle sürmeye başlamış! (Samsun)

· Gıda alışverişinde tane devri başlamış!

· Mutfak tüpüne 11 ayda 20 kez zam gelmiş!

· Yetenekli gençlerimiz hızla yurtdışına kaçıyor!

· Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi alan ve geri ödeme yapamayan 217 bin öğrenci icraya verilmiş!

· Gazetelerde hemen her gün, kadın cinayetlerine tanık oluyoruz. Bunun en büyük nedeni işsizlik, geçim sorunları ve artan gerginlikler.

· “FAİZ HARAMDIR” diyorlar ama, köylüler Tarım Kredi’den aldıkları borçları ve faizlerini ödeyemiyorlar!

· Doğalgaza, elektriğe, suya, ekmekten yağa kadar temel tüketim maddelerine gelen zamlar yüzünden insanlarımız çaresiz!

· Global Araştırma kuruluşu Gallup’un araştırmasına göre, dünyanın en kötümser milleti Türkler!

Bu koşullar altında inim inim inleyen bir toplumda “normal insan” bulmak o kadar zor ki!

Artık, yaşamak için mezar taşları bile çalınıyor!

Allah sonumuzu hayretsin!

Allah, AKIL, FİKİR, BİLİNÇ ve İRADE versin!