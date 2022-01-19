Distopya genel anlamı itibarıyla olumsuz bir geleceği ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

İlk kez Jhon Stuart Mill tarafından kullanıldığı belirtilen kavram, edebiyattan felsefeye, sinemadan tarihsel kuramlara kadar çok yaygın bir alanda kendini gösterir.

Özellikle Hollywood filmlerinde ve çeşitli romanlarda dünyanın gelecekteki haline dair yaratılan distopyaların gerçeklik ihtimali ise düşündürücü bir hale gelmiştir.

Özellikle günümüz şartlarını dikkate aldığımızda.

Bu minvalde Doğu Batı Dergisinin “Distopya” konulu yayınında Özgür Taburoğlu’nun “Felaketler: Yeryüzüne Teslim Olan Dünya” adlı makalesine, son iki yıldır pandemi sürecinin ne anlam ifade ettiğine dair fikir vermesi açısından, değinmek ve temas ettiği bazı önemli hususlara dikkat çekmek istiyorum.

Makalenin ismi Heidegger’den alınmıştır.

Onun felaket senaryolarında yeryüzündeki hayat dünyaya teslim olur. Mesela bazı filmlerde bunu yeryüzünün toz ve kirle kaplanması şeklinde görürüz. Yani kendini yeşertemediği için dünyanın kalıntıları yeryüzünü kaplar.

Bir diğer filmde yeryüzü insanın güç istencinden kurtulunca, yeniden kendisini onarmaya, canlanmaya, vahşi hayvanlar yeni yaşam alanı bulmaya, metropol kalıntıları arasında hayvanlar yürümeye başlar.

Dünyanın geleceğine dair distopik fikirlere dair Annales tarih okulunun en bilinen tezlerinden birisi, tüm insani yapıların jeolojik bir katman üzerinde yükseldiği yönündedir. Yeryüzü insanın dünyasını üzerinde kurduğu bir temeldir. Ancak kapitalizm ve modernlikle birlikte yeryüzü insanın sömürü ve genişleme alanı haline gelmiştir.

Hele ki herhangi bir devlet aygıtı kapitalist işlevle birleştiğinde, yeryüzünü kısa sürede etkili bir biçimde dönüştürme gücüne sahip olur.

Bu tezin doğruluğunu, içerisinde yaşadığımız şu günlerde görmekteyiz.

Devlet aygıtı ile birleşen kapitalizm yeryüzündeki doğal kaynakları tüketme noktasına getirmiştir. Bunun sonucunda insanlık kaynak ve yer darlığı ile karşı karşıya kalmaktadır.

Tanburoğlu’nun vurguladığı üzere, karşı karşıya kalınan bu vahim durum, “yavaşlık felsefesi” olarak adlandırılan durumu pandemi vasıtasıyla hayata geçirmiştir. Buna göre yeryüzü yavaşlamaya geçmiş, dünyaya nefes aldırılmaya çalışılmıştır. Kaynaklar tamamen tükenmeden bu durumun hayata geçirilmesi önemlidir.

Kısaca distopyaya ait senaryolar altında yoğun bir gerçeklik barındırmaktadır.

Bilim ve sanat bu senaryoların olabilirliğini ve nasıl gerçekleşebileceğini bize gösterirken çözüm yolunu da ortaya koymakta, üretken ve yaratıcılığa dayalı bir yavaşlıkla kanaatkarlıkla felaketlerden korunabileceğimizi vurgulamaktadır.

Umarım dikkate alırız…

Saygılarımla…