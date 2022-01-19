Onurlu bir spor gazetecisi nasıl olmalı ?..

Meslekte 36 yılı devirmek üzereyken sanırım böyle bir öğütler zincirini yazma hakkına kavuştum…

Ülkemizde gazetecilerin branşlaşması çok mümkün gözükmüyor…

Siyaset muhabiri…

Ekonomi muhabiri…

Sağlık muhabiri…

Magazin muhabiri…

Spor muhabiri…

Uzmanlığımız gereği spor muhabirliği üzerine öğütler vermek istedim bugün…

(Gerçi gazetecilikte bilgi işlem sorumluluğundan genel yayın yönetmenliğine, TV haber müdürlüğüne kadar her dalda görevler yapmanın huzurunu yaşıyorum)…

***

Onurlu bir spor muhabiri, eski sporcu ya da spor seyircisi olması hasebiyle, her spor dalına ilgi duyar heyecan hisseder ve her spor dalını sever…

Genelde bir spor dalına tutkuludur ve hatta o dalda yeteneklidir, ama dürüstlük ve sporcu centilmenliğinden ötürü, her sporcuyu anlar, eşitlik ilkesiyle hareket eder ve haberlerine eşit yaklaşır. Futbolun dünya çapında ilgi gördüğü bir ortamda, tabii ki ‘Pazarlama’ açısından tüm gazeteler, zarar etmeme hedefiyle bu branşı öne çıkarır…

Dünyanın her yerinde bu böyledir…

Gazetecilik eşitlik ilkesine aykırıdır…

Ama gerçek budur…

Günümüz muhabirleri ise bunu, mideleri kabul etmese de uygulamaktadır…

Ben de meslek hayatımda Kocaelispor dışındaki haberlere yaklaşırken, bu ilkeye özen göstermeye çalıştım ve futbol dışındaki branşla uğrayanlar beni belki de bundan çok sevdi…

Saygı gösterdi…

Çünkü ben onlar hep saygıyla yaklaştım ve seviyesini hiçbir zaman futbolculardan altta tutmadım…

Hatta tam tersi…

Sürekli üste çıkarmaya çalıştım…

Hem de çok iyi olduğu söylenen bir futbolcu yetmesi olarak…

Çünkü futboldan gelen zaferler, ferdi sporlardaki zaferlerden hiçbir zaman üstte olmadı…

Ahmet Taşçı efsanesi…

Haldun Alagaş efsanesi…

Taşkın Kahveci efsanesi…

Salih Özkaraarslan efsanesi…

Nurgül Söylemez efsanesi…

Ömer Kılıç efsanesi…

Barbaros Firal efsanesi…

Hüseyin Özkan efsanesi…

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1986-2022 arası, bu efsaneleri bire bir yazmış, onlarla defalarca röportaj yapmış biri olarak, içim rahat…

Vicdanım rahat…

Servisimiz de öyle…

Ve bu kentin yerel spor basın da böyle…

Bir çok arkadaşım bu gazeteden yetişti ve benim de naçizane katkılarım oldu…

Ben de onlara bu düsturumu hep aktardım…

Öğretmeye çabaladım…

Futbolun asla sadece futbol olmadığını (Simon Cuper)…

Sporun da sadece futbol olmadığı ilkesini öğütledim…

Ülkenin dört bir yanını gezmiş biri olarak ant içerim ki…

Bu kentte hiçbir spor muhabiri kardeşim, arkadaşım…

Sadece futbola gönül bağlamaz…

Sadece futbol yazmaz…

***

Bu düsturla, yeni kuşak kardeşlerimin de, yetiştirecekleri talebelerine bunu öğütlemesi en büyük mirasımdır…

Çünkü bana devredilen bayrağı ben hep bu düsturla taşımaya gayret ettim…

Belki ben Kocaeli sporunun yakın tarihini gün gün yazabilirim (ki yazacağım), ama tozlu raflarda kalmaya hiç niyetim yok…

Çünkü, en eski (3 aylık muhabir) Emre Timur kardeşimden bile akıl alma mütevazılığını göstermeye bayılan bir insanım…

İşin içinde Erol Arutan olunca, hiç şaşırmadım, şaşırmam…

Bu kentte Erol Arutan denince benim için akan sular durur…

Kent sporuna yaptıklarını unutmak mümkün değildir…

Buyurun son olmayacak taze örnek…

Kartepe’de Labirent Oryantiring yarışması…

Millet daha oryantiringin ne olduğunu kavramamışken, daha dar alanda yapılabilen Labirent oryantiring ile Kartepe’lileri tanıştırdılar…

Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kocaeli geneli düzenlenen “Labirent Oryantiring” yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Labirent Oryantiring” yarışması Kartepe Ataşehir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. 70 sporcu katıldı. Organizasyonun baş kahramanlarından Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan (Rabakspor eski kalecisi), yine takdir topladı…

Tabii ekibiyle beraber…

Benim yaşamımda da çok çok önemli bir yeri olan beden eğitimi dersi öğretmeni, hocam Erol Arutan bu kent için büyük bir değerdir…

Onun ekibi de öyle…

İl müdürleri gelir geçer ama onlar ebediyen bu kentin markaları ve kazançlarıdır…

Erol Arutan…

Görksel Ali Argun…

Erhan Okur…

Gürhan Öztürk…

Mustafa Kürkan…

Ve onların sesi olan merhum Ahmet Akay…

Onların kentin amatörüne, okul sporlarına katkılarını yıllar sonra daha da iyi anlayacaksınız…

Şimdi değerleri pek bilinmiyor da…

Darıca’dan iyi haberler geliyor

Redoks Darıca Gençlerbirliği 2. Yarıya Yomra’dan yorulmadan 1 puanla başladı. TFF 3. Ligde mücadelede eden Redoks Darıca Gençlerbirliği sezonun ikinci yarısına beklediğim gibi puanla adım attı. Aldığım bilgilere göre, Yomraspor deplasmanından 1 puanla dönen ekipte transferler Mustafa Gürbüz, Tayfun Sabri ve Bayram Enes ise sarı yeşilli formayı giyme şansı bulamadı. Ev sahibi futbolcuları Kadir Bakırtaş, Erhan Şengül ve Ahmet Sevinç sarı kart gördü. Temsilcimiz ise centilmence rekabet ederek oyunu kartsız bitirdi. Darıca, bu hafta karşılaşmasında, pazar günü Çarşambaspor’u konuk edecek. Ancak, halen 18 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Bu da hiç mi hiç yakışmıyor. Beklentimiz hemen üç puan ve ardının gelmesi… Bunun için de kenetlenmeli, siyasi rantları kenara bırakmalı, kulüp çatısı altında bir araya gelmeli…

Zor ama, imkansız değil…

GÜNÜN TARİHİ:

Ligin anahtarı Kocaelispor'daKocaelispor'da Trabzon deplasmanından elde edilen 1 puanın sevinci yaşanıyor. İlk yarıda kendi sahasında oynadığı rakibine farklı yenilen Körfez takımı, ikinci karşılaşmada başa baş bir mücadele vererek puan çıkartmayı başardı. İyi bir devre arası geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Osıeck, "Trabzon maçında da herkes gördü ki ligin en tehlikeli takımı Kocaelispor'dur. Takviyeli kadromuzla gücümüze güç katıldı. İkinci yarıdaki hedefimiz ilk beşe girmektir. Bunu da başaracak güçteyiz" dedi. Alman çalıştırıcı, şampiyonluğa oynayan takımların kaderinin Kocaelispor'un elinde olduğunu da söyleyerek "Şampiyonluğun vizesi bizden geçer. Bizi yenemeyen takımın şampiyon olması mümkün değildir. Trabzonspor'a yaptığımızı diğerlerine de pekala yapabiliriz. Takım içinde büyük bir rekabet var. Bu da sahaya yansıyor. İlerleyen haftalarda performansımızın doruğuna çıkacağız" şeklinde konuştu. Osieck, ligin yanı sıra kupayı da ihmal etmediklerini söyleyerek, "Bizim asıl hedefimiz kupayı müzemize götürerek Avrupa maçlarına katılmak. Tabii ki bu arada ligde de en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

Günün fıkrası:

UYANIK HIRSIZ

Adamın biri sokakta yürüyen ünlü yıldıza sorar:

– Efendim herhangi bir yerde polise rastladınız mı?

– ‘Hayır’ dedi adam.

– Öyleyse cüzdanınızı hemen bana vereceksiniz.

GÜNÜN SÖZÜ:

-Corinthians’ın şampiyon olduğu bir pazar günü ölmek istiyorum.

Socrates (Corinthians’ın şampiyonluğunu ilan ettiği bir pazar günü öldü)…

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

-Engel-Siz…

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