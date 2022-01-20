Akaryakıt istasyonları S.O.S. veriyor

Dünyada en fazla gelir elde edilen sektörlerden biri enerji yani akaryakıt sektörü. Kazanç konusunda oldukça tatmin edici olan akaryakıt sektöründe en çok merak edilen ise akaryakıt istasyonunun günlük ne kadar kazandığıdır.

Özellikle bu sektöre merak salan ve akaryakıt istasyonu açmak isteyenler, istasyonların kazancını araştırırlar.

Akaryakıt istasyonları genellikle 24 saat açıktır ve her açık bulunduğu anda personellerinin aktif olarak bulunması gerekiyor. Akaryakıt istasyonlarının işletilmesi oldukça uğraş verici bir süreçtir.

En iştah verici detaylardan biri de

2021 yılı itibariyle ülkemizde trafiğe kayıtlı 24 milyon 256 bin 741 adet araç bulunuyor olmasıdır.

Benzinde kar marjı %4 seviyesinde, motorinde yaklaşık %6, LPG’de de ortalama olarak % 6’dır.

Litre bazlı kar alan akaryakıt istasyonları 70-80 kuruş karla çalışıyor. Nakliye ve işletme giderlerini çıktığınızda bu kar 50 kuruşun da altına düşüyor.

24 saat botunca 3 vardiya açık tuttuğunuz istasyonunuz yeterli akaryakıt satamadığınızda kar edemiyor. Hatta zarar etmeye başlıyor.

Akaryakıt işletmecileri, akaryakıt fiyatları yükseldikçe zarar etmeye başladıklarını söylüyor. Kimi ise istasyonunu kapatmayı düşünüyor.

İstasyon sahipleri, kar marjını yüzde 15-20 seviyelerine çıkartmak istiyor. Aksi durumda dayanacak güçleri kalmıyor.

Çift haneli rakamlara satılmaya başlanan akaryakıt fiyatları ise sürücüleri toplu taşımaya yöneltiyor.

Trafiğin seyreldiğini hemen her ilde izleyebiliyoruz. Akaryakıt bu hızla zamlanmaya devam ederse, otomobil kullanmak yapılabilecek en lüks aktivite haline gelecek.

Bu arada, benzin istasyonu açmayı ya da devralmayı düşünenlere söylüyorum, bu fikri bir kez daha gözden geçirin.

Cüneyt Hoca, ayak bileğini kırmış

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Cüneyt Özkürkcügil’in de aralarında bulunduğu ekip Kontinans Derneği bilimsel kurulunun Piere Fabre finansal desteği ile hastalar ve hekimler için hazırlamış olduğu internet aplikasyonu 'Golden Pulse Awards' ödülü aldı. Bu ödülün sevincini yaşarken birkaç gün önce ayak bileği kırılan Cüneyt hoca acilen ameliyat oldu. Mola vermek zorunda kalan Özkürkcügil bir süre evinde istirahat edecek. Kendisini hem tebrik ediyor hem de kendisine geçmiş olsun diyorum.

Çenesuyu PTT Bürosu kapanıyor mu?

Son bir-iki yıldır PTT şubeleriyle ilgili korkulu bir rüya var. Zamanında mantar gibi açılan ve insanların ilgi gösterdiği PTT şubeleri bir bir kapatılıyor. Özellikle telefon bankacılığını kullanamayan vatandaşların ilgi gösterdiği PTT şubeleri, bir de kargo hizmeti vermeye başlayınca halkın vazgeçilmezi oldu. Ama zaman zaman kapatılma tehditlerinin yaşanması mahalle halkını üzüyor. Bu mahallelerden biri de Çenesuyu sakinlerinden biri . Mahalle sakinlerinden bir, “Mahallemizde bulunan PTT şubemiz için kapatılma kararı alınmış. Oysa daha önce aynı kapatma kararı Çınarlı şubesi için alınmıştı. Araya girenler ile bu kapatma kararı Çenesuyu şubesi için alındı. Gerekçe olarak ise yapılan işlem miktarı gösteriliyor. İddiamız, bizim şubemizin işlem miktarı daha fazla” diyerek mahallesindeki PTT bürosunun kapatılmamasını istiyor.

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