Kocaeli’de her 10 esnaftan 7’sinin bankalara kredi borcu bulunuyor!

İyi Parti Kocaeli Kalkınma ve Sanayi Politikaları Başkanlığı Kocaeli genelinde esnaf anket çalışmasını tamamladı. 1.005 esnafın katıldığı anket çalışmasının sonuçlarını İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız açıkladı.

Ekonomi kriz derinleşti…

Zamlar peş peşe geldi, gelmeye de devam ediyor…

Halkın alım gücü düştü…

Halkın alım gücü düşünce de bundan esnaflar da etkilenmeye başladı…

Yani anlayacağınız, zamlar gelince her kesim etkileniyor…

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İYİ Parti, son zamanlarda sürekli esnafları geziyor, anların sorunlarını dinliyor…

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın talimatıyla İYİ Parti Kocaeli Kalkınma ve Sanayi Politikaları’ndan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Buğra Yiğit Kılıç ve ekibi,

Kocaeli genelinde 12 ilçede esnaf anket çalışması gerçekleştirdi.

ESNAFA 22 SORU YÖNELTİLDİ

İlçe teşkilatları ile birlikte ilçe merkezlerinde hizmet veren esnafları ziyaret eden Buğra Yiğit Kılıç ve beraberindekiler esnaflara 22 soru yöneltti. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar, artan vergi yükü, devletin ve hükümetin yardım süreçleri ile esnafın beklentilerinin sorulduğu anketle ilgili sonuçları İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız açıkladı. Birlikte okuyalım;

KILIÇ VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

“İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı olarak Türkiye’de sıkıntı yaşayan her kesimin sıkıntısını bilmek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek için çabalıyoruz. Bu kapsamda Kalkınma ve Sanayi Politikaları ekibimiz son dönemde maddi olarak büyük yaralar alan esnaflarımızla ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Kalkınma ve Sanayi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Buğra Yiğit Kılıç ve ekibi 12 ilçemizde, sahada aktif bir çalışma örneği gösterdi ve bu anketi ortaya çıkardı. Hepsine teşekkür ediyorum.

1.005 ESNAF KATILDI

Kocaeli genelinde gerçekleştirdiğimiz anket çalışmamıza 1.005 işletme katılmıştır. Bu işletmelerin % 70,84’ü hizmet, % 29,16’sı ise imalat ve üretim alanlarında faaliyet göstermektedir. Ankete katılan işletmelerin % 24,37’si 1-5 yıllık, % 32,93’ü 5-10 yıllık, % 41,49’u 10-15 yıllık ve 0,19’u ise 20 yıl ve üzeri bir sürede faaliyette olduğunu belirtmiştir. Bu işletmelerin % 48,45’i işletmesini kendi sermayesiyle, % 34,82’si kredi veya borç ile, % 9,85’i ise teşvik veya hibe gibi diğer yöntemlerle kurduğunu belirtmiştir. Bu soruyu ankete katılanların % 6,86’sı cevapsız bırakmıştır.

ESNAFIN SIKINTILARI

Söz konusu işletmelerin % 33,63’ü işletme mülkiyet sahibi iken, % 66,36’sı ise kiracı olduklarını beyan etmiştir. Bu işletmelerin % 29,55’i basit usul, % 59,90’ı gerçek usulde vergiye tabi iken, % 3,68’i vergiden muaf olduğunu beyan etmiştir. Bu soruya ankete katılan işletmelerin % 6,86’i cevap vermemeyi tercih etmiştir. Buraya kadar olan kısım anket çalışmasına katılarak sorularımıza cevap veren esnaflarımızla ilgili bize bilgi veriyor. Bundan sonraki kısımda ise esnafımızın yaşadığı sıkıntıları görüyoruz.

KRİZ, VERGİ VE YAŞANANLAR

Anketimize katılan esnafların çok büyük bölümü ekonomik sıkıntıda. % 37,11’i esnafın bitme noktasında olduğunu, % 31,74’ü ekonomik kriz yaşandığını, %18,60’ı esnafın kazancının vergi olarak geri alındığını, % 10,44’ü rekabet gücünün olmadığını belirtiyor. Ankete katılan işletmelerden % 2,08’i ise ticari faaliyetlerin gayet iyi gittiğini ifade etti. % 62,78’i yanında eleman çalıştırabildiğini, % 37,21’i işletmesinde eleman çalıştıramadığını beyan etti. % 30,94’ü yanında nitelikli eleman çalıştırabildiğini, % 69,05’i ise nitelikli eleman bulamadığını belirtti.

% 73,33’ÜNDE KREDİ BORCU VAR

Anketimize katılanların % 87,06’sı vergi oranlarının çok yüksek olduğunu belirtirken, %12,93’ü ise vergi oranlarını yüksek bulmadığını ifade etti. % 60,49’u SGK borcu olduğunu belirtirken, % 39,50’si SGK’ya borcu olmadığını söyledi. SGK borcuna ek olarak bir de kredi borçları konusu var. Esnafın % 73,33’ünün kredi borcu varken, % 36,61’i kredi borcunun bulunmadığını beyan etti. Yani her 10 esnaftan 7’sinin bankalara kredi borcu bulunuyor. Esnaf kredi kullanmadan, borç almadan yaşayamıyor.

KREDİ FAZİLERİ YÜKSEK

Anketimize katılan esnafın % 80,89’u işletme kredi faizlerini yüksek ve geri ödemesi zor olarak değerlendirirken % 16,81’i normal olarak değerlendirdi ve % 2,28’i ise kredi faizleri için düşük cevabını verdi. Yaşamış olduğumuz ekonomik şartlar altında esnafın % 14,12 ‘si işletmesini ve ticari ilişkilerini geliştirdiklerini beyan ederken % 85,87’si ise işletmesini ve ticari ilişkilerini geliştiremediklerini belirtti. % 11,14’ü geçmiş yıllara göre işletmesinin daha iyiye gittiğini, % 68,05’i daha kötü bir duruma gittiğini belirtirlerken % 20,79’luk bir kısmı ise değişim olmadığını belirtti.

YETERLİ DESTEK YOK

1.005 işletme sahibi % 44,87’si piyasadaki nakit sıkışıklığı nedeniyle, % 14,62’si esnaf ve sanatkarların kendini geliştirememesi sebebiyle, % 32,33 ‘ü sermaye yetersizliği nedeniyle % 8,15’i ise diğer sebeplerle durumun daha kötüye gittiğini ifade etti. Esnafın % 22,68’i vadeli satışlarla ile, % 39,30’u kredi kartı satışları ile, % 23,88’i müşteri ilişkileri ile, % 14,12’si diğer yöntemlerle devamlılığı ve karlılığı sağladığını belirtti. % 14,02’si esnafların devletten yeterli desteği gördüğünü, % 70,44’ü yeterli desteği görmediklerini, % 10,44’ü zaman zaman devletten destek görebildiklerini belirtirken % 5,07’si bu soruyu cevapsız bıraktı.

ESNAF DESTEK BEKLİYOR

Ankete katılan isimlerin % 34,72’si vergi desteği, % 27,26’sı kredi desteği, % % 7,56’sı SGK prim desteği, % 28,05’si hibe desteği talep ederken % 2,38’i ise diğer destek türlerini tercih ettiklerini belirtti. Söz konusu esnafların % 71,94’ü pandemi döneminde iş yerlerini kısıtlamadan dolayı kapatmak zorunda kalırken % 28,05’i ise işletmesini kapatmak zorunda kalmadığını ifade etti. Ankete katılanların % 83,58’i pandemi döneminde hükümetin yeterli desteğini görmediklerini belirtirken, % 16,41’i ise yeterli desteği aldıklarını söyledi.

Ankete katılan esnafın % 79,20’si pandemi döneminde gelir kaybı yaşadıklarını belirtirken % 20,79’u ise gelir kaybı yaşamadıklarını belirtti. 1.005 esnafın % 52,13’ü pandemi döneminde kredi kullandıklarını belirtirken % 47,86’sı ise kredi kullanmadıklarını ifade etti.”

GELİR KAYBI YAŞANDI

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yukarıda anket çalışmasını paylaştı… Yıldız, anketle ilgili şu değerlendirmede bulundu; “İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı olarak hazırladığımız anket çalışmasında bir kez daha gördük ki ekonominin temel taşı olan esnafımız can çekişiyor. Pandemi döneminde büyük gelir kaybına uğraya esnaf kendini kurtarmak için sarıldığı kredinin taksitleriyle boğuşuyor, ağır faiz yükü altında eziliyor. Her geçen gün küçülen, pek çoğu kepenk indirme noktasına gelen esnafımızın yaşadığı durum Kocaeli’nin ve tabii Türkiye’nin bir aynasıdır.

ESNAF İYİ OLACAK

Yalnız bırakılan, devletin gücünü yanında hissetmeyen, zor dönemlerde kimsesiz kalan esnafımız bütün bir yurdun yükünü ağır vergilerle sırtında taşımaktadır. İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı olarak hazırladığımız anket çalışmasını genel başkanımız Meral Akşener’e sunduk. Genel merkezimizde konuyla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıların çözümü için atılacak adımlarla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak ilk seçimde iktidara geleceğiz. İktidarımızın ilk çalışmaları yaşadığımız ekonomik krize yönelik olacak. İlk iş esnafımızın nefes almasını sağlayacağız. Esnaf nefes alırsa vatandaş nefes alır, esnaf nefes alırsa tüm Türkiye nefes alır. Bizim iktidarımızda tüm Türkiye ve esnaf İYİ olacak.”

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İYİ Parti’nin Kocaeli esnafıyla yapılan anketi ve İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın anket değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Esnaf zor durumda…

Esnaf, işyerini kapatmamak için direniyor.

Bu direnç ne kadar devam edecek, bilinmiyor…

Böyle devam ederse, kepenk indirenlerin sayısında artış olacak…