Çöpçülük geleceğin 10 mesleği arasında

Teknolojinin ve dijitalleşmenin insan yaşamıyla bütünleşmesi gelecekteki meslekleri şimdiden belirler oldu. Sıkça sorulan geleceğin meslekleri ne olacak sorusu, bazı araştırmacıları da bu yöneltmiş durumda. Aslında geleceğin mesleklerini tahmin etmek o kadar da zor olmasa gerek. Geleceğin en iyi mesleklerinden bazılarına günümüzde aşina olsak da bunlar 5 - 10 yıl önce var olmayan hatta adını bile duymadığımız mesleklerdi. Şimdi ise gelecek hiç olmadığı kadar hızlı geliyor. Geleceğin en iyi 10 mesleğinin içerisine baktığımızda gözlerimize inanamayacağımız bir detayla karşılaşıyoruz.

Bu mesleklerin içerisinde çöpçülükte bulunuyor. Aslına bakarsanız, çöp sektörü şimdiden geleceğin mesleği olduğunu gözler önüne seriyor.

Gelin şöyle geleceğin meslekleriyle ilgili yapılan araştırmaları gözden geçirelim. Size ya da çocuğunuza en uygun mesleği düşünelim…

1) Veri Bilimcisi

Veri bilimi kavramını özellikle Facebook, Amazon ve Netflix hayatımıza girdiğinden beri sıkça duyuyoruz. Veri bilimciler bağlı bulundukları şirketlere değer yaratmak amacıyla veriyi uçtan uca analiz eder ve sonuçlarını yönetim ile paylaşıp aksiyon alınmasını sağlar. Verileri sınıflamak, çıkarım yapmak ve kompleks davranışları çözümlemek veri bilimcilerin görevidir. Bir bakıma analitik veri uzmanının bir türüdür. Aynı zamanda verileri analiz etmekle kalmayıp bu verilerin nasıl kullanılacağına da karar vermelidir.

2) Yapay Zeka ve Robotik Mühendisi

Makine öğrenmesi ve veri bilimi yapay zekanın ayrılmaz iki iş koludur. Veri bilimcileri bilgisayar bilgisine ihtiyaç duymakla birlikte temel olarak istatistik ve analitik becerileri ile ön plandadır. Makine öğrenmesi mühendisleri ise bilgisayar bilimi ve kodlama alanlarında daha yetkindir. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte, görüntü tanıma, ses, tıp veya siber güvenlik gibi bir çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yapay zeka alanında yetkin mühendislere ihtiyacının artmasına rağmen yeterli iş gücü halen piyasada bulunmuyor.

3) Alternatif Enerji Danışmanı ve Teknisyeni

Sonsuza kadar fosil yakıtlar tüketerek hayatta kalamayacağımız için alternatif enerji kaynakları gelecek yıllarda oldukça önem taşıyor olacak. Doğal dengenin bozulması sebebiyle rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarına verilen önem her geçen gün artıyor. Ancak bu alternatif kaynaklar halen ihtiyaca tamamıyla cevap veremiyor. Gelecekte evler, işyerleri ve sosyal alanlar gibi yaşam alanları için en doğru yakıtı kullanmak oldukça önem taşıyor. Bu noktada alternatif enerji danışmanlığı verimliliği artırmak ve en doğru yakıtı belirlemekte, alternatif enerji teknisyenliği ise bu enerji kaynaklarının kurulumu, bakım ve onarımı için oldukça talep alan mesleklerden biri olacak.

4) Nesnelerin İnterneti Cihazların Güvenlik/Onarım Personeli

Evde bir şeyler bozulduğunda tesisatçıyı aramaya alışkınız. Peki ya akıllı buzdolabımız hacklendiğinde veya akıllı aydınlatma sistemimiz bizi dinlemeyip ışıkları açmadığında kimi arayacağız? Tabii ki IoT cihazlar güvenlik personellerini! Gelişimini kısa bir sürede tamamlayan nesnelerin interneti, gelecekte çok daha fazla noktada kendisini göstermeye devam edecek. 2018 yılında yayınlanan IoT raporuna göre 2025’te 64 milyardan fazla IoT cihazı olacağı tahmin ediliyor.1 Hayatımızın bir parçası olan bu cihazların bozulması durumunda ise IoT güvenlik/ onarım personellerine ihtiyaç duyacağız.

5) Blockchain Geliştiricisi

Son zamanlarda oldukça popüler olan dijital para birimi Bitcoin’i duymayan kalmadı. Peki bunu kullanabilmemizi sağlayan teknoloji hakkında ne kadar bilgimiz var? Blockchain, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri kayıt sistemidir. Biraz anlaşılması zor olsa da, uzmanlara göre nihayetinde internet kadar dünyayı değiştiren bir teknoloji olacağı söyleniyor. Bu nedenle gelecek senelerde blockchain uygulamalı hizmetleri ve ürünleri geliştiren profesyonellerin oldukça revaçta olması bekleniyor.

6) Kullanıcı Deneyimi (UX) ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) Tasarımcısı

Bir UX tasarımcısı, kuruluşların kullanıcı deneyimlerinden yararlanarak yeni içeriklerin oluşturulmasını sağlar. Örneğin bir cihazdaki açma kapama düğmesinin nerede olduğundan, bir web sitesindeki panelin kullanım düzenine kadar birçok alanda UX tasarımcılarının çalışmalarını görebiliriz. Kullanıcı deneyimi tasarımı, ürünle olan etkileşimde kullanıcı memnuniyetini arttırma sürecini oluştururken, insan-bilgisayar etkileşimi interaktif bilgisayar sistemlerini çevreleyen başlıca olayların incelenmesi ile ilgilidir. Yani yalnızca kullanılabilirlikten ziyade, insan performansını da ele alarak genellikle kullanıcı deneyimi pratiğinde göz ardı edilen somut etkileşimleri de kapsar.

7) 3D Üretim Mühendisi

3 boyutlu yazıcılar kullanılarak kurulan girişimler, özellikle sağlık, yemek ve tekstil gibi sektörlerde önemli değişimler vaat ediyor. 3D üretim mühendisliği ile yakın gelecekte seri üretimin yerini kişiselleştirilebilir üretimin alması bekleniyor. 3D üretim teknolojisi tıp alanında da kullanılmaya başladığında böbrek, kalp, kulak gibi organların üretiminin gerçekleşmesiyle organ nakli için bekleme listeleri tarihe karışacak.

8) Tıbbi Danışmanlar

Gelecekte ameliyatlara robotların ve robotik sistemlerin yapmasına hazırlanılıyor. Dolayısıyla yapay zekanın tıp alanında kullanılmasının sonucu olarak karşımıza hem bu tür robotların üretim, bakım ve yenilemeleri konusunda hem de hasta işlerinden sorumlu olacak uzman iş gücüne ihtiyaç duyulacak.

9) Çöp Mühendisi

Geleceğin meslekleri arasında en ilginci çöp mühendisliği olabilir fakat en etkililerinden de biri olacağı kesin görülüyor. Çöp mühendisliği, dünya nüfusunun ve tüketimin artmasıyla birlikte ortaya çıkan atık sorunu ve bu atıkların doğru şekilde dönüştürülmesi üzerine geliştirilen bir meslek. İnsanlar her yıl 2 milyar tondan fazla atık üretiliyor. Peki, biz bu atıkları ne yapıyoruz? Düzenli olarak çöp depolama alanlarına gömüyoruz. Oysaki söz konusu bu miktar dünyadaki elektrik tüketiminin %10’unu karşılayabilecek potansiyeldeki 4,5 milyar varil petrol eşdeğeri enerji içeriyor. Üstelik bu miktar gelecekte baş edilemez bir noktaya gelebilir. Bu nedenle, atıkların doğru şekillerde dönüştürülmesi gerekiyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi gibi dünyaca ünlü üniversiteler bu çalışmaların bilinçli yapılması için bu alanda uzmanlar yetiştirecek programlar açmaya başladılar bile.

10) Dijital Dedektif

Siber suçların çokça işlendiği günümüzde sistemlerin güvenliğini sağlamak artık son derece önemli hale geldi. Gelecekte bir şirketin var olmaya devam edebilmesi için siber suçlara karşı daha da tedbirli olması gerekecek. Bu nedenle de dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları hem şirketler hem de bireyler için daha da önem taşıyacak ve bu alanda uzmanlaşmış elemanlara da ihtiyaç oldukça artacak.

Erdoğan Göçer’in başarısı küçümsenemeyecek cinsten değil…

Kocaeli Kahveciler Odası olağan genel kurulunu önceki gün yapıldı. Mevcut başkanın güven tazelediği kongre aslına bakarsanız son derece zor geçecek bir kongreydi.

Erdoğan Göçer’in karşısında iki aday daha vardı. Daha da önemlisi, kahveci esnafı, pandemi döneminde bir yıl gibi bir süre kapalı kalmıştı. En uzun süre kapalı kalan iş kollarından biriydi. Bu süre zarfında geçim sıkıntısı yaşayan kahveci esnafı, bu durumun faturasını oda başkanına çıkartabilirdi. İşte bu yüzden Kocaeli Kahveciler Odası’nda seçim çetin geçecekti.

Ama hiçte öyle olmadı…

840 üyenin bulunduğu Kocaeli Kahveciler Odası'nın genel kurulu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi, Genel kurul sonrasında mevcut başkan Erdoğan Göçer 188 oy ile tekrar başkan seçildi. Diğer adaylardan Enver Turgut 118 oy alırken Adem Çoban ise 88 oyda aldı.

Bu sonuç Erdoğan Göçer’in karnesi niteliğinde kabul edilebilir. Bu zor dönemde karşısındaki iki rakibi de gecen Göçer, uzak ara güven tazelemiş oldu.

MHP ile CHP Kartepe’de nasıl buluştu

MHP İl Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, il başkan yardımcısı Enes Emengen ve Alper Kocaoğlu ile birlikte Kartepe ilçesini turladı. Bu ziyaretlerden biri de ilçenin yerel gazetelerinden biri olan Kartepe Gazetesineydi. Gazetenin Yazı işleri Müdürü Nilay Merttürk ile bir araya gelen MHP’liler, bir süre ilçenin sorunları üzerine sohbet etti. Aslında o gün pek çok ziyaret yapılmıştı. Ancak en ilginci bu ziyaret oldu. Çünkü ziyaret edilen gazeteci aynı zamanda CHP’nin Kartepe ilçe başkanıydı. Siyaset arenasında her ne kadar rakip olsalar da amaç hizmet yarışı olduğu için, iki farklı düşüncedeki siyasetçi aynı ortamda ilçenin menfaatleri üzerine sohbet edebildi. Bunlar siyasette görmek istediğimiz tablolar.