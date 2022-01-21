Şiirin gücü

Geçen gün liseden bayan arkadaşım Nesin Evliya aradı;

“Necdet … Bugün bir yayında Mehmet Emin Yurdakul’un “Sakın kesme” isimli şiirini gördüm. Bu şiirin özellikle son dört satırı beni çok duygulandırdı. Rahmetli babamın meslektaşı olarak senin de çok seveceğinden emin olduğumdan, bu satırları cep telefonuyla sana gönderdim”

Nesin ile İzmit Lisesinde aynı sınıflarda okuduk. Ama çok daha önce rahmetli babasının Orman Bölge Şefi olarak memuriyet yaptığı Hendek’te, onunla aynı ilkokul (Cumhuriyet İlkokulu) ve ortaokulda ayrı sınıflarda okumuşuz. Bu durum İzmit’te, lise sıralarında bir konuşmamızda ortaya çıkınca ikimiz de çok şaşırmıştık.

Bu arada, onun yurdumuzun hemen hiçbir yerinde rastlanması mümkün olmayan çok anlamlı adının nedenini de öğrenmiştim. Oldukça hazin bir nedeni var; yıl 1945. Baba, yeni tayin olduğu Van’ın Çatak ilçesinde hemen göreve başlamak zorunda kaldığından eşini, doğum nedeniyle yatırıldığı İstanbul Zeynep Kamil Hastanesinde yalnız bırakıp yola çıkıyor. Oraya vardığında, zamanın çok yetersiz haberleşme şartlarında doğumdan haber almak için çektiği “cevaplı telgrafta” (O zamanlar bu tür telgraf da varmış) babası, evladı için “Nesin” sorusu ile sevgilerini gönderince arkadaşımın adı “Nesin” olarak kayda geçiyor. Nesin’in ilk yaşam yeri Çatak ilçesi…

Lise bitti. Ben Orman Mühendisi, çalışkan arkadaşım Nesin, Çoğrafya öğretmeni oldu. Onun çalışma hayatına Iğdır lisesinde başladığını öğrenmiştim. Çok uzun zaman hiç karşılaşmadık.

Yurdun çeşitli yerlerinde yıllarca çalıştıktan sonra ikimiz de kentimize döndük. Çalışma hayatımızı İzmit’te sonlandırdıktan sonra birbirimizden daha sık haber alır olduk.

Nesin arkadaşımı bu derece duygulandıran, “SAKIN KESME” başlıklı bu şiirin son kısmı şöyle:

Sakın kesme, her dalından bir güzel kuş ses versin; Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin; Sakın. kesme, şu sevimli köye kanad-kol gersin; Sakın kesme, aziz vatan günden güne şenlensin!...

Beni asıl etkileyen onun, babasından miras ağaç sevgisinin büyüklüğü oldu. Ancak, Nesin’in bu duygusallığında bizim neslimizin doğaya uyum ve saygısının büyük bir payı var. Bu nesil doğa ile dost yaşamıştır, ona yapılan kötülüğü topluma yapılmış saymıştır. Mevsimlere bağlı olarak bitkilerde olan değişimler ile “yaşama sevinci” duygusunu fazlasıyla tatmıştır.

Ama dikkate değer bir başka durum var : Benim doğduğum 1944 yılında 75 yaşında iken hayata veda eden şairin yaşadığı devrede, ağaçlar sadece ürettiği yapı malzemesi, yakacak odun ve meyvesi ile anılırken “Sakın. kesme, şu sevimli köye kanad-kol gersin” diye yazmış olması çok önemli; Uyarıyor adeta. Büyük şair, ağacın ”Köye kanad-kol germesi ”kelimeleri ile ağacın topluma faydasını ortaya koyuyor.

Çünkü o farkında ki :

-Ağaçlar oksijen üretiyor ve havayı temizliyor,

-Ağaçlar yeraltı sularını besliyorlar. Kurak mevsimlerde su kıtlığı

olmasını önlüyorlar ve üstelik onun kalitesini arttırıyor,

-Ağaçlar gölge, buharlaşma ve terleme etkisiyle serin ortamlar

yaratıyor,

-Ağaçlar yaz aylarında sıcaklık artışını kontrol altına almaya yardımcı

olurken, kışın en soğuk rüzgarların etkisini hafifletiyor,

-Ağaçların varlığı, toprağın korunmasını sağlıyor, heyelan, çığ ve

erozyonu önlüyor,

-Ağaçlar gürültüden koruyor,

-Ağaçların yapraklarının, çiçeklerinin ve kabuklarının şekil ve renkleri

biz insanların psikofiziksel sağlığını olumlu yönde etkiliyor,

Gördünüz mü!.. Şairin bir satır ile anlattığını, benim birçok cümle ile anlatmam gerekti. İşte şiirin gücü budur...