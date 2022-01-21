Türkiye-Ermenistan ilişkileri nereye kadar!

Varlığını ve birlikteliğini hayali sebepler ileri sürerek Türk düşmanlığı üzerinden sağlayan Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirmeye kerhen yaklaştığına inanıyoruz.

Bu şüphemiz Ermenistan'ın geçmişteki tutum, davranış ve uygulamaları nedeniyledir.

Tarihi arşivlerini denetime açmayan sadece suçlayan ve en iyi savunma saldırıdır yolunu seçen, işgalci bir ruhla hareket eden sicili temiz olmayan bir Ermenistan ile normalleşme sürecine adım atmaktayız.

İnşallah diyor ve destekliyorum. Biz Yurtta Barış, Dünyada Barış veciz sözüne bütün kalbimizle inanmaktayız.

Ebedi düşmanlık değil ebedi dostluk bizleri mutluluğa taşır.

NORMALLEŞMEDE İLK ADIM

Normalleşme süreci için Türkiye Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendirdi.

Ermenistan ise Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı görevlendirdi.

Özel temsilciler Moskova'da bir araya gelerek tam normalleşme hedefi ile ön şartsız müzakere için karar aldılar. Önümüzdeki süreçte tekrar bir araya gelecekler.

AB'DEN YAPILAN YORUM

Avrupa Birliği "Hem Türkiye’nin hem de Ermenistan’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çalışmaya istekli olmasını ve bu amaçla özel temsilci atamasını memnuniyetle karşıladı" mesajını yayınladılar.

RUSYA'NIN GÖRÜŞÜ

Rus Dışişleri Bakanlığı "Taraflar şeffaflık yaklaşımı içinde ve pratik sonuçlara odaklanmış biçimde kolaydsn zora doğru küçük adımlarla ilerleyerek yapıcı, politize edilmemiş bir diyalog yürütmeye hazır olduklarını ortaya koydular" diyerek ev sahibi olarak görüşlerini açıkladılar.

KARŞILIKLI UÇAK SEFERLERİ;

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Pegasus Havayolları ile iki Şubatta başlamak üzere Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada üç gün uçuş gerçekleştirilecektir. Yine Ermenistan Havayolları da haftada üç gün sefer gerçekleştirecektir.

AZERBAYCAN'IN GÖRÜŞÜ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev basın toplantısında Ermenistan'ın güvenilir bir komşu olmadıklarını kesin bir dille kamuoyuna açıklama yaptı.

Azerbaycan halkı Rusya'nın da birçok defa destek verdiği Ermenilerden çok zarar gördüklerini, acılar çektiklerini ve arazilerinin yüzde yirmisini işgal ederek soykırım uyguladıklarını asla unutamamaktadırlar.

Hocalı Kasabasında 25 Şubat’ı 26'ya bağlayan 1992 yılında genç, yaşlı ve kadın erkek demeden 613 insanı tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir şekilde Soykırım yaptılar.

Bu suçsuz ve günahsız insanların kafa derilerini soyup, cinsel organlarını ve gözlerini, kulaklarını param parça ettiklerini unutamayacaklarını anlamak ve bilmek gerekiyor.

Daha dün 20 Ocak (Kanlı Yanvar'ın) yıldönümünde Bakü'de yapılan katliamın tazeliği ile anıldığı bir tarihti.

2020 yılında 44 süren Ermenilerin başlattığı savaşta Azerbaycan daha önce işgal edilmiş topraklarının büyük bir kısmını geri aldı.

Bu kutlu savaştan Ermenilerin tarihi ders çıkarması gerekir.

Sonuçta bu normalleşmeden bütün taraflar karlı çıkacağı kesindir.

Ama en fazla karlı çıkacak ülkede kesinlikle Ermenistan’dır.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Türk Dünyasının dostluğunu kazanmasının getirisinin büyük olduğunu bilmeli ve görmelidir.

Barışmasını bilmeyenler savaşmasını da bilemezler.

Yolumuz; Yurtta barış ve dünyada barıştır.