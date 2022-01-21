Türk insanına hayatı “geçmişte” yaşatmak isteyenlere…

Eflatun veya diğer adıyla Platon…

M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşayan Yunan filozofu ve bilgesi…

Dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan “akademi”nin kurucusu…

Düşünce tarihinin önemli bir ismi…

Eflatun’a “insanların şaşırtan davranışlarını” sormuşlar, şöyle yanıtlamış:

*”İnsanoğlu çocukluktan sıkılır, büyümek için acele eder, sonrada çocukluğunu özler.”

*”Önce para kazanmak için sağlığını harcar, sonra yitirdiği sağlığını geri kazanmak için parasını harcar...”

*”Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar, sonra hiç yaşamamış gibi ölür.”

*”Hayata hazırlanmaya o kadar vakit harcar ki, hayatını yaşamaya vakit bulamaz.”

*”Hayat geçmişte ya da gelecekte değil, şimdiki zamanda yaşanır.”

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Bütün görüşleri önemli, ama bir sözü var ki, ülkemizde son yıllarda yaratılan siyasi, sosyal ve dinsel ortam nedeniyle çok daha önemli.

Ne diyor Eflatun?

“Hayat geçmişte ya da gelecekte değil, şimdiki zamanda yaşanır.”

Yani, bugünün şartları neyse ona göre yaşayacaksın.

Dünün şartlarını bugüne taşıyıp, o şartlara göre yaşayamazsın.

Eflatun, bir Antik Çağ (M.Ö. 750-M.S. 500) bilgesi.

Taa o dönemden sesleniyor bugünkü geri kalmış kafalara; “Hayat geçmişte değil, şimdiki zamanda yaşanır…”

Ben sormuyorum, Allah sorduruyor

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Geçenlerde bir arkadaşım, “ Fikri Işık’a neden her ay 47 milyon Euro nerede diye sorup duruyorsun” diye takıldı.

Modaya uyup, Süleyman Soylu tarzında yanıtladım:

“Ben sormuyorum Allah sorduruyor… Ben sormuyorum Allah sorduruyor… Ben sormuyorum Allah sorduruyor…”

Eee, bundan sonra böyle!

AKP sermayeyi tüketti, şimdi…

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Allah, peygamber, din iman, namaz niyaz, milliyetçilik, beka, terör…

AKP, 20 yılda kullana kullana elindeki bütün bu sermayeyi eskitti ve de tüketti.

Artık seçmen uyandı, AKP’nin bu söylemleri kullanarak ne yapmak ve nereye varmak istediğini çok iyi biliyor.

Yeni yöntemler bulmak zorunda, bugünlerde bunun sıkıntısını yaşıyor.

Dünyanın en keyif veren hisleri

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “dünyanın en keyif veren hislerini” şöyle sıralıyor:

*Ağaç gölgesinde uyumak.

*Seni destekleyenlerin olduğunu bilmek.

*Deniz kenarında dalgaların sesini dinlemek.

*Samimice bir iltifat almak.

*Güzel bir rüya görmek.

*İyi bir fırsatı değerlendirmiş olmak.

*Çabalarının karşılığını almak.

*Hayallerinin gerçekleştiğini görmek.

*Kendi paranı kazanmaya başlamak.

Keyif veren hisler, tabii insandan insana değişebilir.

Eklemeler, çıkarmalar yapılabilir.

Ama siz yukarıdaki listeyi bir çek edin, kaçı gerçekten keyif veriyor?

Öngörülemeyen sorunlarımız

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Dikkat ediyor musunuz?

Bir “öngörülmezliktir” gidiyor.

Devleti yönetenler, hemen hemen hiçbir şeyi öngöremiyor, gerekli önlemleri almıyor, fatura millete çıkıyor.

Ekonomide “öngörü” var mı?

Yok…

Öngörü olsa, paramız “pul” olur muydu?

Eğitimde “öngörü” var mı?

Yok…

Öngörü olsa, tarikatların kıskacındaki Enes Kara intihar eder miydi?

Sağlıkta “öngörü” var mı?

Yok…

Öngörü olsa, hastalar randevu alabilmek için günlerce uğraşırlar mıydı, yine eczaneler “ilaçsız” olur muydu?

Bakın, hemen hemen her temel yaşam konumuzda “öngörülmezlik” var.

Öngörülmezlik, artık beceriksizliğin, iş bilmezliğin, başarısızlığın “diğer adı” oldu.

Ağzınızı açıp, “Bu neden böyle?” diye sormaya kalkıyorsunuz, aldığınız cevap, “Öngöremedik…”

Kısacık bir soru

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Herkesin “imam” yapılmak istediği bir ülkede; bilim, teknoloji ve kalkınma olur mu?

Bilim, teknoloji ve kalkınmanın olmadığı bir ülkede “huzur” olur mu?