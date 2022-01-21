Bir ülkenin pasaportu ne kadar değil ise, o ülke o kadar güçlüdür…

O ülke, diğer ülkeler tarafından itibar görür…

Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığında sektörünün kurucusu olan Henley & Partners’ın küresel ölçekte referans olarak kabul gören ‘Henley Pasaport Endeksi 2022 İlk Çeyrek Raporu’ yayınlandı.

Türk pasaportu 110 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile 57’nci sıradan 50’nci sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Japonya ve Singapur pasaportları yer alırken, Almanya ve Güney Kore pasaportları 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya pasaportları var.

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Türk vatandaşlarının en çok talep gösterdiği vatandaşlık programlarına dikkat çeken enley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Şu anda en uygun olan yatırım vatandaşlık programları Karayipler'de bulunuyor. St. Kitts ve Nevis, Antigua, Barbuda ve St. Lucia gibi Karayip ülkelerinin vatandaşlıkları ile İngiltere ve Şengen bölgesine visesiz girebiliyorsunuz. Balkanlar’da ise Montenegro ve Kuzey Makedonya seçeneği ön plana çıkıyor. Antigua ve Barbuda’da 4 kişilik aile için 100 bin dolar hibe yaparak, Montenegro’da 250 bin Euro gayrimenkul satın alınması ve 200 bin Euro devlete yapılan bir bağış ile vatandaşlık elde etmek mümkün. Dünya’nın 185 ülkesine vizesiz erişim imkanı sağlayan Malta vatandaşlığını elde etmek için ise minimum 600 bin Euro hibe yapmak gerekiyor.” şeklinde bilgi aktardı.

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Yukarıdaki bilgilere bakıldığında, en güçlü pasaport Japonya ve Singapor’a ait...

Türk pasaportu 110 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile 50’nci sırada…

Ne kadar çok ülkeye vizesiz seyahat edersek, Türk pasaportunun değere daha da artacak…

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Mazot doları geçti,

Euro’ya koşuyor!

Akaryakıt fiyatlarına sürekli zam geliyor… Mazot, 14 lirayı geçti… Yani mazot, 13.40 lira olan doları geçti, 15.50 civarında olan Euro’ya koşuyor… Durum böyle olunca,. Özel halk otobüsü sahiplerinin karı azaldı… Gelir kaybına uğrayan bazı halk otobüsü sahipleri, şoförlerin maaşını düşürmek için türlü oyunlar çeviriyormuş… Özel halk otobüsü sahipleri, biraz insaflı olmalı, sabahtan akşama kadar direksiyon sallayan şoförleri de düşünmeli. Akaryakıta gelen zammın faturası, şoföre kesilmemeli.

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Elektrikli ve Hibrit

otomobillere ilgi artıyor

2021 yılında 2 bin 849 adet elektrikli araç satılırken, 20 bin 915 adet de hibrit araç satıldığı kaydedildi. Böylelikle geçen yıl elektrikli ve hibrit olmak üzere satılan toplam araç sayısı 23 bin 764 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında 4 bin 31 olan satış adedi, geçtiğimiz yıl 23 bin 764’e ulaşarak büyük artış gösterdi.

Ajans Press’in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının her yıl arttığı saptandı. Böylelikle 2021 yılında yüzde 100 elektrikli otomobillerden 2 bin 849 adet satılırken, hibrit modellerin 20 bin 915 adet satıldığı kaydedildi. Önceki yıllara göre kıyaslandığında büyük artış olduğu gözlenirken, elektrikli ve hibrit olmak üzere 2020 yılında 17 bin 780, 2019 yılında 11 bin 237, 2018 yılında ise 4 bin 31 araç satıldığı belirlendi. Anlaşılan elektrikli ve hibrit araçlara ilgi artıyor…

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Elektrik fiyatı 4 yılda

yüzde 774 arttı

Yılbaşında elektriğe gelen zam, vatandaşın belini iyice büktü… Sözcü gazetesi yazarı Taylan Büyükşahin, önemli bir haber yaptı… Habere göre; Başkanlık sisteminin devreye girdiği 2018 yılında yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “verin yetkiyi” diyerek ekonomiyi uçuracağını vadetmişti ama uçan ekonomi değil elektrik faturaları oldu. İşyerlerine yapılan elektrik zammı 2018'den bu yana yüzde 774.6'ya ulaştı. Aynı dönemde meskenlerde bu oran %408 oldu. 4 yılda artan enerji maliyeti de enflasyonun en önemli sebeplerinden biri haline geldi… Zaten, yıl başında elektriğe yüzde 127 zam geldi… Böyle giderse, yeni zamlar kaçınılmaz.

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Havalar iyice soğudu

Doğalgaz tüketimi arttı

Havalar iyice soğudu… Havalar soğuyunca, doğal olarak kombilerin derecesi yükseltildi… Türkiye'nin günlük doğalgaz tüketimi dün 287,6 milyon metreküple rekor kırdı. Önceki rekor 19 Ocak 2021'de kaydedilen 279 milyon metreküplük tüketimdi… Yılbaşında doğalgaza yüksek bir zam geldi… Vatandaşlar iyi niyetli olarak kombinin derecesini yükseltti, ama faturalar da bir o kadar yüksek gelecek, bilgileri olsun.