Niye şaşırıyorsunuz ki, işte sona doğru hızla ilerliyoruz

Kocaelispor olarak sezonun ilk yarısını Adana yenilgisi ile kapattık. İkinci yarıya biraz dinlenmiş olarak başladık ki bu sahaya da yansıdı…

Ümraniye maçında lideri salladık, yıkamadık. Hakemin sayesinde yenildik. Ardından Ankaragücü geldi. Maçın ilk yarısında Cisse kırmızı kart gördü. Bu ikzi maçta da kötü oynamadık, Ankaragücü 3 puan aldı gitti…

Üçüncü maçta bir başka güçlü ekip, hatta Ümrünieye ve Ankaragücü’nden de güçlü ekip Samsunspor'a deplasmanda 3-0 yenildik…

Bu 3 maçta da kadrolar sahaya çıkmak zorunda kaldı...

Sakatlar…

Küskünler…

Cezalılar…

Hastalar…

Kocaelispor'un sonunu getirdi…

Sürekli yazdım durdum, ikinci yarı başlarken Play-Off teraneleri okuyanlar dediğime geldi.

“Küme düşmeyelim de” diye erken uyarı sistemini devreye koydum ama kimse bunu takıma konduramadı…

Zaman kaybedildi…

***

İlk yarının son maçı olan Adana maçından sonra bunu yazmıştım…

Geldik sonunda zurnanın dırt dediği yere…

Tahminler maalesef bir bir tutarken, hiçbir önlem alınmaması dikkat çekiyor. Evet bu takım iyi oynuşor, ama golcüsü yok. Çünkü golcü diye bel bağlanan Dino, adeta alay eder gibi iki maçta da sahada yok. Bu kadar kaprisli bir futbolcunun eline teslim edilen kulüp eriyor…

Nitekim bunu hepimiz görüyoruz…

Dino bu 3 maçta da oynasaydı, takımı kurtarır mıydı ?..

Koskocaman bir hayır…

Tamamen kendine oynayan, ancak gerçekten kaliteli goller atan, ancak onamayınca da takımı yakan bir oyuncu tipidir…

Bu tip oyuncular tehlikelidir…

Kocaelispor'da Saffet gibi,Taner Gülleri gibi efsane golcüler yetişmiştir, ama onlar kesinlikle tek adamlığa soyunmamışlardır… Oynadıklarında da bu takımı coşturmuşlardır…

Çünkü sorumluluk almışlardır…

Dino ailesi ile mutlu günler geçirdi ama, Kocaelispor kan ağlıyor. Dino’ya adeta tapanlar ne söyleyecekler ?..

Onlar için Dino önemlidir…

Çünkü işin arkasında rant vardır…

***

2 hafta sonra Boluspor ile oynayacağız. Bu inancını yitirmiş, güven kaybetmiş teknik heyetle, bu işin olmayacağını gördünüz ama geç kaldınız…

Hele hele Samsun’daki görüntü tam bir rezalettir…

Koskoca Kocaelispor kulübü, yine ayaklar altına alınmıştır…

Bu yazı yazılırken henüz teknik adam konusunda gelişme yaşanmamıştır. Önceki gece kameraların karşısına cesurca çıkan Mustafa Reşit Akçay, görevi bıraktığını açıkladı. İlk duyan kameraman oldu ve gerçekten böylesi bir istifa hiç hoş olmadı. Mustafa Hoca'ya hiç yakışmadı. Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, Kocaelispor’dan istifa etme şekli, bu kimseye danışmadan gelişi güzel konuşma, kulübü küçük düşürmüştür…

Tamam, Mustafa hoca, ruh haliyle bunu yaptı. Zaten sezonun ilk yarısında aynı Samsun maçından sonra maçı kazandıklarında Akçay “Samsunspor bu ligin gizli şampiyonudur” dediğinde bu iş bitmişti…

Ama kimse cesaret edemedi…

Kocaelispor'u Küçük düşürmüştür. İsteyerek ya da istemeyerek bu sözleri sarf etti. O gün bu camianın takımına olan güvenini sarstı, utandırdı…

Kimsenin yönetimi ve teknik heyete saygısı kalmadı… Kocaelispor farklı camiadır… Yazdık ama anlamadılar. Trabzon gibi, Bursa gibi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibidir. Bir başka takımı gücünü, hele hele Akçay'ın da memleketi olan Trabzon’da açık açık beyan edemezsiniz…

***

Kocaelispor da efsane olmuştur. Anadolu'da sahaya çıktığında, hala rakipleri tir tir titretir. 90'lardaki çıkışını kimse unutamaz, ama o zaman Sefa Sirmen vardı.

Güvenç Kurtar vardı…

Mustafa Denizli ve Osieck vardı…

Türkiye'nin en mükemmel Spor Tesisleri vardı…

Nitekim liderlik ve bol para vardı. Bu paralar da akıllı kullanılıyordu, alınan transferlerin hepsi efsane olmuştu. Saffet Sancaklı, Dabrowski, Mirko, Ömeroviç, Lazarov, Serdar Topraktepe başta gelen isimlerdi…

Bitti mi ?..

Hayır…

Bunların yanı sıra, alt takımdan Bülent, Melih, Tuncay, gibi isimler büyük takımlara transfer edilen gençlerimizdi. Böylece mükemmel bir mozaik kurulmuştu. Ancak 1999 faciasından sonra, bu kentte birçok şeyden vazgeçildi. Bunlardan biri de Kocaelispor Kulübü oldu. 2002'de gelen İkinci Türkiye Kupası sonrasında da çöküş başladı. Sirmen, Hikmet Erenkaya birer birer Kocaelispor'dan ayrıldılar, sivilleşme hareketi başlatıldı. Sivil başkanlar Serhan Gürkan, Mustafa Ekşi dönemlerinden sonra, 2010’lardan itibaren 5-10 Gol yediğimiz maçlar yaşadık. Sonuçta da Karaosmanoğlu ve Tahir Büyükakın ile beraber BAL, 3.Lig 2. Lig şampiyonları yaşayıp, üst liglere çıktık…

Yani şu anda bulunduğumuz ve kalmak istediğimiz 1.Lig’e kolay ulaşılamadı. Birçok Bedel ödendi. Kent halkı parasını mesaisini kulübüne harcadı…

Tahir Büyük Akın başkan, kentin ve belediyenin öz kaynaklarından kulübe aktarımlar yaptı…

Ama sonunda küstürüldü…

Muhaliflerinin eline koz verildi…

Neden…

Racon meselesi…

Akçay’ı satmadık…

Arkasında durduk…

Ya kulübün arkasında kim duracak şimdi ?..

***

Farkında mısınız ?..

Yabancısı olmayan Altınordu’da böyle kaoslar yaşanmıyor…

Ama işin içine yabancı futbolcu ve menajerleri girdi mi ?...

Kulüplerin başındaki giyotin iniyor…

2-2 dört eder…

Görelim bakalım, daha neler olacak ?..

Dino için bana hakaret edenler…

Özür dile diyenler…

Sizleri Dino ile mutlu bir yaşam diliyorum…

Ama Kocaelispor’un yakasından düşün artık…

Problemlerimiz hâlâ aynı…

Babadan miras olan sıkı bir Kocaelisporlu genç meslektaşım Emre Timur güzel bir yorumda bulunmuş…

Buyurun okuyun…

***

“Oyun kalitemizde her hafta olduğu gibi cuma akşamı da bir gelişme olmadığını hep birlikte izledik…

Futbol geliştikçe ve yenilendikçe, farklı sorunlar ortaya çıkar. Ama bizim takımımızın problemleri de aynı olup, futbolun felsefesine aykırı ilerliyor. Oyunumuz farklılaşabilse, değişik problemlerden söz edebileceğiz. Rakibimiz Samsunspor bunu bize bir kere daha kanıtladı. Temel sorunlarımız, ileri hatta çoğalamama, defans ve orta saha bloğu arasındaki anlamsız boşluk, en önemlisi birbirinden kopuk oyunun futbolcular üzerinde yarattığı enkaz oluyor.

Samsunspor çok zorlanmadı

Maça her daim olduğu gibi 4-2-3-1 formasyonuyla başladık. Samsunspor, hücum hattı, ara ara bizi rahatsız etse de, pres yoğunluğu hızı zorlayamadı. Ancak kendi kendimizi ele verdik. Kadro mühendisliğinde olan hatalardan dolayı, orta saha siperini maçın başında rakibimize teslim ettik. Geriden oyun kurmayı beceremediğimizden ve elimizde o yeterlilikte oyuncularımız olmadığından, kritik yerlerde top kayıpları yapıp, oyunu ileriye taşıyamadık. Bununla beraber sağ tarafımızdan yüklenen Samsunspor, Mehmet’in henüz ilk maçı olması sebebiyle de net ataklar geliştirdi. Mehmet Yılmaz ilk maç için fena bir görüntü vermedi. Yalnız, kullandığı toplardan sonra, ileriye koşuları pek görülmedi . Daha çok pozisyonun da kalmayı tercih etti…

Fofana, bu ligin en kaliteli kanat oyuncularından biri olduğunu tekrar herkese gösterdi. Yediğimiz 3 gol de savunmada yapılan paylaşım hatalarından geldi. Halletmemiz gereken çok önemli sorunlarımız var. Kısacası takımdaki isimleri suçlamadan önce bir “ takım “ olabilmiş miyiz, hangi oyunu oynamaya çalışıp eksiklerimizi görmüşüz, bunları tartışmalıyız. Futbolda oyuncuları işletip, parlatan oyun sistemidir…

Umarım kaleci İsmet’in yaptığı hatalar maçın asıl sorunlarının önüne geçmez...

GÜNÜN TARİHİ:

(23 OCAK 2013 Çarşamba)

Yedek kaleci, as kaleciyi bıçakladı

Kocaelispor'un yedek kalecisi Buğra Bilgin, as kaleci Muhammet Rıza Altıntaş'ı bıçakladı. Alınan bilgiye göre, Kocaelispor'un as kalecisi Muhammet Rıza Altıntaş, takım arkadaşı 3. kaleci Buğra Bilgin ile İzmit Merkez Bankası yakınlarında karşılaştı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kaleci, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buğra Bilgin bıçakla saldırdığı takım arkadaşı Muhammet'i kolundan ve sırtından bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Altıntaş 112 tarafından hastaneye kaldırılırken, üçüncü kaleci Buğra Bilgin ise polis tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

Günün sözü:

Muhabir: İspanya’da başarılı olabilecek misin?

Maradona: Top orada da yuvarlak değil mi?

Günün fotoğrafı:

-Ben size Samsunspor şampiyon demiştim…

GÜNÜN FIKRASI:

Şampiyonluk sevinci…

Bir İtalyan, bir Rus, bir Fransız bir de bizim Temel şampiyonlar liginde karşılaşmışlar. Başlamışlar muhabbete.

İtalyan demiş ki: “Bizim ülkemizde şampiyon olan takım iki gün iki gece kutlamalar yapar.”

Rus demiş ki: “Bizim ülkemizde şampiyon olan takım iki tanker votka içerek kutlama yapar.”

Fransız demiş ki: “Bizim ülkemizde şampiyon olan takım 300 güzel kızla şampiyonluk kutlar.”

Bizim temel de demiş ki: ”Haçan bizum oraya şampiyon kim olursa olsun kutlamasını Fenerbahçe yapar.”