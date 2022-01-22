Eleştiride amaç doğru ile yanlışı ayırt edebilmektir!

Eleştirel düşüncenin, problemleri doğru tespit edebilmek ve onlara doğru çözümler bulmak için yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, toplumda “eleştiri” kelimesinin maalesef negatif bir içerik kazandığına dikkat çekiyor.

Her insanın hayata dair farklı yaklaşımları olduğunu kaydeden uzmanlar, eleştirel düşüncenin, bu farklılıkların bilincinde olmayı ve ben-merkezci yaklaşımlarımdan uzak durmayı gerektirdiğine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, eleştirel düşünce kavramına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eleştirel düşünce entelektüel bir tutumdur

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, eleştirel düşüncenin entelektüel bir tutum olduğunu ve eğitimli insanların ayırt edici vasıflarının başında geldiğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, “Eleştiri bir düşüncenin, konunun, kişinin, kurumun ya da eserin değerini takdir edebilmek için yapılır. Eleştiri sayesinde düşünce dünyamızı zenginleştirmek ve sınırlarımızı genişletmek üzere yeni yollar keşfederiz. Eleştiri yeni anlatım biçimleri ve yeni yöntemler için bize ilhamlar verir” dedi.

İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt edebilmek

Eleştirinin daha iyi anlama ve açıklama için yapıldığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, “Buradaki temel amaç doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt edebilmek ve elde edilen sonucu bireysel, toplumsal ve kültürel belleğe yerleştirebilmektir. Eleştirel yaklaşım düşünce, sanat, bilim ve din gibi alanların gelişimine daima katkıda bulunur” dedi.

Eleştirmek, kritik etmekle eş anlamlı

“Eleştirmek” sözcüğünün kökeninde “elemek” fiili bulunduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, “Elemek bir fikir, inanç, duygu ya da eserin diğerlerinden ayrılan ya da diğerleriyle benzeşen değerli ya da kusurlu yanlarının ortaya çıkarılması anlamına gelir. Eleştirmek sözcüğü ile eş anlamı olan ‘kritik etmek’ ve ‘tenkit etmek’ fiilleri de benzer anlamlar içerir. ‘Kritik’ Yunanca ayırt etmek ve yargılamak anlamına gelen ‘kritikós’ sözcüğünden türemiştir ve tefrik, idrak ve yargılama süreçlerini içerir. Eskiden kullanılan ‘tenkit’ ise Arapça sahte parayı gerçeğinden ayırt etmek anlamına gelen ‘nakd’ ve ‘intikad’ sözcüklerinden türemiştir” dedi.

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Eleştiride önemli olanın bir konunun farklı yönlerinin, farklı sebeplerinin ve sonuçlarının ve farklı türlerinin anlaşılması, bunların ortaya konması ve diğerlerinden ayırt edilmesi olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, “Bu ayırt etme ve kavrama işlemi bir yargı süreciyle neticelenmektedir. Önemli olan doğru, isabetli ve kuşatıcı yargılara ulaşabilmektir. Tüm bunları yapmak elbette en başta bilgi sahibi olmayı gerektirir. Derin bir birikime ve metoda sahip olmadan eleştirel düşünce sürecini işletmek mümkün değildir” diye konuştu.

Eleştirel düşünce açık fikirli olmayı gerektirir

Eleştirel düşüncenin, ileri sürülen iddiaların temellerini soruşturmayı ve açık fikirli olmayı gerektirdiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, “Toplumda zaman içinde yerleşmiş bazı önyargılar ve klişeler, ister istemez bireyleri de etkisi altına alabilir. Eleştirel düşünce becerisini kazanmış bir insan bu önyargılardan ve basmakalıp düşünme biçimlerinden uzak durmaya ve zihnini arındırmaya özen gösterir. Burada önemli olan husus düşüncelerin akıl ve mantık kurallarına göre temellendirilmesidir” dedi.

Eleştirel düşünce farklılıkların bilincinde olmayı gerektiriyor

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, “Her insanın hayata dair farklı yaklaşımları vardır. İnsanların düşünce biçimleri, duyguları, arzuları, inançları ve mensubiyetleri çeşitlilik arz eder. Bu farklılıklar kültür, din, coğrafya, tarih, sosyoloji ve siyasal yapının farklılığından kaynaklanır. Eleştirel düşünce bu farklılıkların bilincinde olmayı ve ben-merkezci yaklaşımlarımdan uzak durmayı gerektirir” dedi.

Eleştiri, inşa edici bir süreçtir

Toplumda “eleştiri” kelimesinin maalesef negatif bir içerik kazandığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, “Oysa eleştirel düşünce yıkıcı ve negatif bir düşünme biçimi değildir. Aksine inşa edici bir süreçtir. Eleştirel düşünebilen bir insan problemleri titiz, sabırlı ve kuşatıcı bir biçimde ele almaya özen gösterir. Eleştirel düşünce, problemleri doğru tespit edebilmek ve onlara doğru çözümler bulmak için yapılmalıdır. Bunu yapabilmek için uygun bilgileri, sağlam delilleri ve doğru tanımları bir araya getirmek gerekir. Mevcut durumu farklı yönleriyle tartışmak ve bunları yorumlamak önemlidir. Bunu yaparken subjektif olmaktan uzak durulmalı ve ideolojik fanatizmden kaçınılmalıdır” dedi.

Kişinin kendini eleştirmesi de gerekiyor

Eleştirel düşüncenin sadece kendi dışımızdaki kişileri, düşünceleri veya kurumları eleştirmeyi değil, aynı zamanda kendimizi de eleştirebilmeyi gerekli kıldığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu, “Düşüncelerini eleştirilere kapatmış birisi kibirli, anlayışsız veya hoşgörüsüz, yeni bilgi ve yorumlara ilgisiz ve kayıtsız bir karakter sergilemiş olur. Oysa eleştirel düşünceyi benimsemiş bir insan hakikati seven ve onu arayan araştırmacı bir kişiliğe sahiptir. Hakikate saygılı, aklına güvenen, analitik ve sistematik düşünen bir insan aynı zamanda tarafsızlık özelliğine de sahip olur. Eleştirel düşünce sayesinde tevazu ve empati sahibi, sebatkâr ve disiplinli, cesur ve saygılı davranış özellikler sergilemiş oluruz. Eleştirel düşünceyi benimsemiş bir insan bu türden olumlu karakter özelliklerini entelektüel bir alışkanlık haline getirmiş olur” diye konuştu.

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Dr. Öğretim Üyesi Ömer Osmanoğlu’nun eleştiriyle ilgili değerlendirmesini yukarıda okudunuz…

Genellikle olumsuz bir durum olarak algılansa da her insanın eleştiriye ihtiyaç duyduğu anlar var. O nedenle özellikle iş hayatında eleştirildiğinizde yeteri kadar iyi olmadığınızı, yanlış yaptığınızı hatta işinizin tehlikede olduğunu hissediyorsanız, yanılıyorsunuz. Uzmanlara göre eleştiri pozitif algılanabilir ve kişisel gelişim için kullanılabilir. Bu uyarıları dikkate almakta fayda var…

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Değersizlik duygusu ile nasıl baş edilir?

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, değersizlik duygusu hakkında önemli bilgiler verdi.

Değersizlik duygusu ve kendini değerli hissetmek birçok insan için önem taşır. Kendini değersiz hisseden kişi toplum içerisinde ya da içsel olarak kendini önemsiz görür ve varlığının bir değer taşımadığına inanır. Ancak aslında “Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.” Bu söz öyle doğru bir söz ki, size kim ne söylerse söylesin, size her kim ne yaparsa yapsın eğer sizde “Ben değersizim” inancı yoksa kimse sizi değersiz hissettiremez.

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“Mesajıma cevap vermedi acaba bana kırıldı mı?”

“Yoldayken karşılaştık bana baktı ama selam vermedi, acaba görmemezlikten mi geldi?”

“Bana tip tip bakıyor, acaba neyimi beğenmiyor?”

“Çaya davet ettim kabul etmedi, acaba benden hoşlanmadı mı?”

“Acaba” diye devam eden o iç sesleriniz aslında zihninizde barındırdığınız olumsuz düşüncelerinizdir. Olumsuz düşünceleriniz size kendinizi olumsuz hissettirir. Olumsuz düşünceleriniz ve duygularınız davranışlarınızı hatta hayata bakışınızı olumsuz etkiler.

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Aslında bunların tüm sorumlusu kendinizin nasıl olduğunuza inandığınız ile ilgilidir. Yani kendi benlik şemanızın “değersiz biriyim, sevilebilir biri değilim” olduğu inancıyla ilgilidir. O halde tedaviye bu inancı değiştirmekle başlayın. Bunun yolu da; olumsuz düşünceleriniz zihninize geldiğinde onları geri göndermekten geçer. Yani yolda karşılaşmış olduğunuz dostunuzun size baktığı halde selam vermemesini, görmemiş olabilir diyerek olumlu düşünmenizle bu tedavi mümkündür.

O halde ne yapmalıyız?

Bardağın boş tarafına değil, dolu tarafına bakarak bana neden eksik su koydu demeyip beni de düşündü diyerek olumlu düşünmeli ve olayları kendimize bağlamamalıyız. Unutmayın insanı olaylar üzmez, olaylara bakış açısı üzer.

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Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi’nin değerlendirmesini yukarıda okudunuz…

Siz siz olun, her zaman kendinizi değerli kılın…

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Kalbini seven beyaz çikolatadan uzak dursun

Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açabilir. “Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Diyetinizde bunları azaltmaya çalışmalısınız” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:

•Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi

•Hamur işleri, börek, poğaça

•Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler

•Margarin, palm yağı

•Hindistan cevizi, Hindistan cevizi kreması, hurma yağı

•Krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri

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Kış aylarında dışarıda soğuktan korunmak için neler yapmalıyız?

1-Güçsüz ve dayanıksız bir bünyeye sahipseniz çabuk hasta olursunuz. Bu yüzden kışın da spor yaparak vücudunuzu dinç tutun.

2. Beslenmeniz, sizi sıcak tutacak aşamalardan biri. Bu mevsimde de genellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenin.

3. Hem soğuktan koruyan hem de rahat edebileceğiniz bir mont veya ayakkabı alın.

4. Düzenli uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Her gün 7-8 saat uyuyup, uykunuzu alırsanız daha az hasta olduğunuzu göreceksiniz.

5. Dışarıya çıktığınız zaman hava iyi olsa da önleminizi alın. Her zaman yanınızda ekstradan kaşkol, eldiven, atkı taşıyın.

6. Sık sık sıcak içecekler tüketmeye özen gösterin. Mesela meyve çayları ve ev yapımı dumanı üstünde tüten çorbalar büyük kurtarıcınız olabilir.

7. Yaz aylarındaki gibi dışarıya çıkmadan hemen önce duş almayın. Arada muhakkak 1-2 saat olsun. Kesinlikle ıslak saçlarla dışarıya çıkmayın.

8. Arkadaşlarınızla buluşmalarınızda kapalı mekanları tercih etmeye çalışın. Açık havada zaman geçirecekseniz de üzerinize muhakkak ekstradan şal isteyin.

9. Karlı ve buzlu havalarda dışarıda yürürken elleriniz cebinizde dolaşmamaya özen gösterin. Olası bir kayıp düşme durumuna karşı her zaman tedarikli olun.

10. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız dışarıdan hastalık kapmamak için muhakkak sonrasında ellerinizi ve yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

11. Ofis, ev gibi bulunduğunuz ortamları kısa süreliğine de olsa belirli aralıklarla havalandırın. Dışarısı soğuk gelse de yine de içeride bir hava akışı sağlayın.

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KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

-Lif oranı yüksek olan kestane tok tutarken kan şekerini yükseltmez.

-Kompleks karbonhidrat içeriği ile enerji kaynağıdır.

-Demir kansızlığına birebir olan meyve, demir eksikliği olanlarca sıklıkla tüketilmelidir.

-Magnezyum ve fosfor içeriği ile kemik metabolizmasını destekler.

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BAŞARI ÜZERİNE SÖYLENMİŞ SÖZLER!

-Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın. (Theodore Roosevelt)

-İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. (Jean-Paul Sartre)

-İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum. (Henry David Thoreau)

-Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. (Ben Sweetland)

-Başarı: “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir. (Mümin Sekman)

-Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden alınır. (Mark Twain)

-Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. (Ziya Gökalp)