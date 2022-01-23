Başarıya aç bir teknik direktörü acilen göreve getirelim: İbrahim Üzülmez- Tayfur Havutçu

Kocaelispor olarak zaman kaybedilmemelidir. Mustafa Reşit Akçay dönemi öyle veya böyle kapandı, bir daha açılmaz. Kendisine başarılar diliyorum ve ilk yazdığımı şimdi yine yazıyorum: Eğmeden bükmeden, kıvırmadan…

Mustafa Reşit Akçay teknik direktör olmadan önce, adı bile anılmamışken, köyemde onu gelmesini hayal ettiğimi belirtmiştim. Sadece 3 ay sonra Kocaelispor'a geldiğinde, ben bile büyük bir şaşkınlık yaşamış ve sevinmiştim. Benim yıllardır hayalini kurduğum bir olaydı. Ancak o kötü hastalık, Mustafa hocanın rahat çalışmasını engelledi, yine de öyle ya da böyle takımı 1.Lig’e yükseltti, sezon başı bir takım kuruldu, yanlış olduğunu geçen hafta kendisi de itiraf ederken, bir çok oyuncunun onu aldattığını düşünüyorum. Güvendiği dağlara kar yağdı..

Tabii bu durumda Bizim de güvendiğimiz dağlara kar yağmış oldu… Neyse, acısıyla, tatlısıyla artık bu dönem kapandı. Bundan böyle biz başımızın çaresine bakacağız…

Kocaelispor çok akıllı hareket etmeli ve buna göre yol almalıdır. Yeşil Siyahlı kulübün bugüne gelene kadar harcadığı paranın haddi hesabı yoktur, adeta bir servettir. Bunun bedelini Büyükşehir Belediyesi ödemiştir. Dolayısıyla Bu saatten sonra da Büyükşehir Belediye'den başka desteği, artık hiç yoktur. O açıdan kullanılan paranın ya da kullanılacak paranın mutlaka kuruşu kuruşuna iyi hesaplanması lazımdır. Kocaelispor'un bu kadar para harcadıktan sonra 1.Lig’de tutunamaması, kulübün sonu olur. Bir daha kimse bu Kocaelispor'dan bahsedemez. Büyükşehir Belediye kozu da elden kaçırılmış olur. Bunu bilir, bunu söylerim.

Bu saatten sonra başarıya aç bir teknik adam, Kocaelispor’da görev almayı gerçekten onur sayacak bir isim göreve getirilmelidir. Adaylar arasında İbrahim Üzülmez ve Tayfur Havutçu’nun, kulübün Yavuz yapısını bilmesi önemlidir, avantajlıdır ve bizim bu saatten sonra vakit kaybetme lüksümüz yoktur.

İbrahim Üzülmez büyük isabet olur. Geçen yıl amcasını yitiren Üzülmez, onun vaadini yerine getirmiş olmaktan gurur duyacaktır. Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor yolunda yaşamını yitirmiştir. Zaferi görememiştir. Yine de biliyorum ki yattığı yerde huzur içindedir. İbrahim Üzülmez ile gelecek bir Süper Lig, başarısı, gerçekten de hepimize onurlandırır. Başarıya aç, bu kentin bir çocuğunun göreve gelmesinden daha mantıklı bir şey olamaz. Ona keza, İbo’nun da yapacağı çok şeyler vardır. Kendini ülkeye yeniden ispatlamak zorundadır. Piyasada isim silinirse, bir daha hatırlanmaz. Tayfur da bu forma altında kaptanlık yapmış, ailesinin yarısı İzmitli bir isimdir. O halde yapılacak şey belli. Bu ismin dışındaki kişilerin ağzı ile kuş tutması gerekmektedir. Bu sadece benim görüşümdür. Bir kişi ile de konuşmam olmamıştır. Bundan sonra yanlış adım atma lüksümüz kalmamıştır. Yönetim bunu iyi irdelemelidir.

Hakkı ödenemeyen usta: Muzaffer Yoldaş…

Haldun Alagaş…

Dünyanın yaşayan efsanesi…

İbrahim Erçin…

Dünya şampiyonumuz, milli takım antrenörü…

Ve onların talebeleri…

Bu iki ismin arkasındaki isim ise Muzaffer Yoldaş’tır…

Hocaların hocası…

Doğma büyüme İzmitli…

Onları bu kente tanıtan, kuzenleri gazeteci arkadaşım Murat Yoldaş vasıtasıyla bendenizim efenim ve bununla gurur duyuyorum…

Muzaffer hocam, maalesef kendini camiadan yılladır uzak tuttu…

Hiç gerek yoktu…

Gölgede aldı…

Baba ocağı Dereboğazı’na tıkıldı…

Haldun Alagaş ise dünyanın efsanesi oldu…

Örül yönetmeliği geç çıktığı için rahmetli kardeşi Halit Yoldaş ve Muzaffer hocam, maalesef destek alamadı…

Alın terinin karşılığını bulamadılar…

Ama muzaffer hocam kardeş acısını yüreğine gömerek Tatamide yine yıldız yetiştirmeye devam ediyor…

Samuray Spor ise marka olarak onun tescilli markasıdır…

Bunu bilir bunu söylerim…

Nokta…

Yürüyüş Yolu iyi gelecek…

Siyesi görüş ne olursa olsun, hizmet hizmettir…

Sağı solu olmaz…

Yürüyüş Yolu’nda yaklaşık bir yıldır süren çile bitmek üzere…

İzmit yürüyecek, esnaf büyüyecek” sloganıyla inşa edilen Yürüyüş Yolu tarihinin en geniş alanına sahip oldu…

Tren 20 metreye yaklaştığında çan çanların altından geçip heyecan yaşayan biz çocukların yaşadığı 70’lenden bugüne bu kadar değişen bir konum yoktur…

80’ler de de gazeteci olduğumuzda, haftada bir tren kazasında parçalanmış ceset haberleri yapmayana muhabir demezdik…

Şimdi tren de gitti, bu tür intihar ve kaza haberleri de…

Şimdi hayli yeşillenmiş, çocuk oyun grupları eklenmiş, bankları daha fazlalaşmış, ferah bir alan kazanılmış durumda kentin göbeğinde…

Rahat bir nefes alabilir durumdayız…

Ancak tek şeride inen trafik ileride ne hale gelecek onu da merak ediyorum…

Oradaki araç parklara engel olamazsanız, Anıtpark yönü, Eski Garajlar girişinin önünü alamazsınız…

Yine de güzel oldu…

Dedim ya…

Hizmetin sağı solu olmaz…

GÜNÜN TARİHİ:

(24 Ocak 1999 Pazar)

Liberyalı Sawıeh Körfez'de

Kocaelispor 4. yabancı hakkını Liberyalı Santrafor Jonah Sawieh ile kullandı. Yeşil-siyahlı takım ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan siyahi futbolcuya aylık 7 bin dolar verileceği bildirildi. Körfez ekibi Kocaelispor bir süredir denediği Liberyalı santrfor Jonah Sawieh ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya kampından bu zamana kadar gerek hazırlık maçlarında gerekse antrenmanlarda çok iyi performans gösteren siyahi oyuncu hakkında Teknik Direktör Güvenç Kurtar olumlu not verince yönetim Liberyalı oyuncu ile masaya oturdu. Kocaelispor'un sözleşme imzaladığı Liberyalı Jonah Sawieh için eski kulübü Frankfurt'a 50 bin dolar ödeyeceği öğrenildi. Siyahi oyuncunun aylık 7 bin dolar alacağı ve diğer futbolcular gibi primlerden faydalanacağı açıklandı.

SAMSUN MAÇINA YETİŞECEK

Kocaelispor'un son transferi Liberyalı Jonah Sawieh'in Samsunspor maçına yetiştirileceği öğrenildi. Teknik Direktör Güvenç Kurtan siyahi oyuncunun Kocaelispor'a çok faydalı olacağını belirterek, "Çok iyi bir kumaş, her geçen gün performansı yükseliyor. Kocaelispor'a uzun yıllar faydalı olacağına inanıyorum. Yakın bir gelecekte milyon dolarlık bir yıldız olacak. Yerinde bir transfer yaptık" şeklinde konuştu.

KARİKATÜR

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

At murattır…

GÜNÜN FIKRASI:

Dünyanın en kısa fıkrası…

Fanatik bir Fenerli, bir Beşiktaşlı, bir Galatasaraylı beraber oturuyorlardı ve kavga etmiyorlardı…

Günün sözü:

“Eğer biraz çirkin olsaydım ne Pele’nin ne Maradona’nın adı hatırlanırdı” - George Best