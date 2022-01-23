Uğur Mumcu’yu düşünmek…

Bugün, 24 Ocak 1993’de alçakça bir suikast sonucu bedensel yaşamına son verilen Uğur Mumcu’nun aramızdan ayrılışının 29. yıldönümü.

Uğur Mumcu, çok iyi yetişmiş bir HUKUK adamı ve “Araştırmacı Gazetecilik” alanının ilk ve en güçlü örneğiydi.

O, bu ülkenin “GERÇEK BİR AYDINI” idi.

Dürüsttü, kimliğini hiç saklamadı.

Kişisel çıkarlarının tutsağı olmadı.

ÖZGÜR bir insandı.

Yaşadığı ülkenin insanlarının da özgür ve mutlu olmalarını istiyordu.

Parasal ve siyasal gücün tutsağı olmuş kimi tetikçiler gibi insanları uyutmak değil, UYANDIRMAK istiyordu.

Yazdığı yazılar, kitaplar ve katıldığı söyleşilerde bunu kanıtladı.

Emperyalizmin ve ülkemizdeki işbirlikçilerinin iç yüzlerini korkmadan sergiliyordu.

Bunlar için tam bir “baş belası” örneğiydi! Tehlikeliydi!

7 Ocak 1993 tarihli “MOSSAD ve Barzani” başlıklı yazısında, Barzani-İsrail ilişkilerine dikkat çekiyor, bu ülkenin siyasetçilerini, vatandaşlarını yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarıyordu.

“Büyük İsrail Projesi” ve bu projeye hizmet edenlere dikkat çekiyordu!

İsrail Büyükelçisi, O’nu 4 kez karşılıklı görüşmeye davet etti. Mumcu ise, üçüncü bir kişinin de görüşmede bulunması koşulunu öne sürüyordu. Büyükelçi ise yalnız görüşmek istiyordu!

Sonunda, Ankara’da bir lokantada buluştular, görüştüler…

Kısa bir süre sonra, arabasına konulan bomba düzeneği ile katledildi.

Uğur Mumcu diyordu ki;

“Ben Atatürkçüyüm.

Ben, Cumhuriyetçiyim.

Ben, Laik’im.

Ben, Emperyalizme karşıyım.

Ben, Özgürlükçüyüm.

Ben, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’den yanayım.

Ben, İnsan Hakları savunucusuyum.

Ben, terörün karşısındayım.

Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım,

Dün gece, sabaha kadar araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız;

Öyleyse, vurun, parçalayın!

Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar çıkacaktır!”

Nitekim, aracına konan bir bomba ile O’nu parçaladılar, bedensel olarak aramızdan aldılar.

Suikastin arkasında MOSSAD ve Kontrgerilla’nın olduğu iddia edildi.

Ergenekon Davası sanıklarından Ümit Oğuztan; “Mumcu’nun, seri numaraları silinmiş ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal Talabani’ye götürülen silahlarla ilgili araştırması nedeniyle öldürüldüğünü söylüyordu!?

Yazdığı hiçbir konuyu yalanlayamadılar!

Ama bu yurtsever aydınımızı bedensel olarak aramızdan kopardılar.

Bu ülkenin ve insanlarının yanında olan pek çok “namuslu aydın” insanımız bu kirli düzen içinde yok edildi.

12 Eylül 1980 faşizmi de bu süreç içinde oluşmuştu!

Ne yazık ki, yaşadığımız pek çok ulusal ve uluslar arası sorunların bugün de hala farkında olamayan insanlarımız az değil!

Uyanmak için daha ne kadar insanımızı kurban etmeliyiz?

Ne diyordu Sokrates?

“Uyan, uyan da düşün! Düşün de uyan!..”