Ülkeleri anlatan “simge fotoğraflar” vardır.

Dünya, o ülkeyi o fotoğrafla tanır.

Fotoğraf olumluysa ülkeye “iyi not” verir, olumsuzsa “kötü”…

Türkiye’yi anlatan en son fotoğraf, “bir işçinin bir devlet görevlisi tarafından tekmelenmesi” fotoğrafı.

Üstelik o devlet görevlisi, devletin en tepesindeki kişinin özel kalem müdür yardımcısı.

İşte o kişi, Yusuf Yerkel, nam-ı diğer “tekmeci Yusuf”, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsilen TC Frankfurt Başkonsolosluğu’na “ticari ateşe” olarak atandı.

Şimdi başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa basınında o “tekmeci ateşe fotoğrafı” boy boy haber yapılıyor.

Ülkemizin zaten kötü olan imajı, bu fotoğrafla birlikte iyice dip yaptı.

Son günlerde Avrupa’da Türkiye denince, akla ilk “tekmeci ateşe” fotoğrafı geliyor.

Bu nasıl bir devlet yönetimi anlayışıdır, analiz etmek güç.

Bir tekmeciyi Almanya’ya “ticari ateşe” olarak atayarak, dünyaya nasıl bir mesaj vermek istiyoruz?

Bu atamayı yapanlar, çıksın kamuoyuna bunu bir anlatsın.

“Kendi ayağımıza kurşun sıkmak” gibi bir şey bu.

Bu yanlıştan dönülmeli.

Türkiye, “bu utançtan” biran önce kurtulmalı.

Ülkemizi dünyaya kötü tanıtacak böylesine olumsuzluklardan özenle kaçınacağımıza, tam tersini yapıyoruz, ne kadar olumsuzluk varsa dünya kamuoyunun gözüne gözüne sokuyoruz.

Muhalefetin seçim stratejisi

Dikkat ediyor musunuz?

Muhalefet partilerinde şöyle bir hava var; iktidar çok hata yapıyor, nasıl olsa seçimi kaybedecek, biz iktidar olacağız…

Bir kişi, başarısını “diğer bir kişinin başarısızlığı üzerine” kurmamalı.

Bir siyasi parti de, bir başka partinin başarısızlıkları nedeniyle iktidara gelmeyi düşünmemeli.

Çünkü “başkalarının başarısızlığı üzerine kurulan başarılar”, fazla uzun sürmez.

Muhalefet, hızla bu seçim stratejisini değiştirmeli.

Daha yoğun çalışmalı, seçmene “iktidara geldiklerinde başaracakları” konusunda güven vermeli.

Gördüğüm kadarıyla, ülkemizde yaşanan bunca rezilliğe rağmen, seçmenin kafası hâlâ karışık.

Kafaya koydu “AKP’nin kapısından” çıkmak istiyor, ama gönül rahatlığıyla girebileceği “yeni bir kapı” bulamıyor.

AKP oylarının iyice dip yapması gerekirken, hâlâ yüzde 30’larda dolaşmasının en önemli nedenlerinden biri bu.

İbrahim Kahveci ve iktidarın yaptığı işler

Sabahları kahvaltı yaparken Halk TV’deki “Neden Sonuç” programını beğeniyle izlerim.

Seda Selek, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci’nin hazırlayıp sundukları program, başlayan günle ilgili ipuçları verir, genel bir Türkiye fotoğrafı çizer.

Geçenlerde İbrahim Kahveci, iktidarın görüntüsünü şöyle analiz etti:

“Otobanda ters yönde son sürat gidiyoruz ve karşımızdan gelen tüm araçları ‘hain’ ilan ediyoruz. Ters yönde olan tek sürücünün bizim olduğumuz aklımızın ucundan bile geçmiyor. Ortada sadece laf kalabalığı var.”

İktidarın tutumu üç cümleyle ancak bu kadar güzel anlatılabilir.

İki rakam ve Türkiye gerçeği

Öyle uzun uzadıya anlatmaya gerek yok.

Size iki rakam vereceğim, bu iki rakam “Türkiye gerçeğini” bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Geçenlerde cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 yılı yatırım programı açıklandı.

Bu programda, fen liseleri inşaatlarına 25 milyon, imam hatip liseleri inşaatlarına ise 465 milyon lira harcama yetkisi verildi.

Yeter mi?

Başka söze gerek var mı?

Demek “ilim, bilim ve fen”, ülkemiz için öyle çok fazla gerekli değil.

Çok sayıda imam hatip okulu açalım, inşallah maşallahla Türkiye’yi düzlüğe çıkarırız.