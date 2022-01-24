Yargılama insan onurunu çiğnememelidir

Gazeteci Sedef Kabaş günler öncesinde sayın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile hafta sonu gece yarısı önce gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı.

Savunmaya göre ise gazeteci aslında bir atasözünü yumuşatarak dillendirmiş.

Hakaret var mı, yoksa yok mu?

Bunu bağımsız mahkemelerin ayıklaması gerekiyor.

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Hakaret ile ilgili temel düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 125 maddesinde ”Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

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Cumhurbaşkanına hakaret ile ilgili yasal düzenleme olan Türk Ceza kanununun 419 maddesi “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır” ” şeklindedir.

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İnsanların tutuklanması için işlenmesi gereken suçlar da CMK da, işkence, uyuşturucu ticareti, cinayet gibi katalog suçlar olarak tarif edilmiş olup, böyle suçlarda kişinin delilleri karartabileceği, yok edebileceği, kaçabileceği şüphesinin varlığı prensip olarak kabul edilir. Bu suçları işleyen kişi gözaltına alınıp tutuklanabilir.

Hakaret suçları katalog suçları içerisinde değildir. Yani hakaret suçunu işleyenin kaçma, delilleri yok etme şüphesi içinde olduğu prensip olarak düşünülemez. Burada hukuk ve adalet açısından sorulması gereken temel soru şudur.

Öyle ise gazeteci neden gece yarısı göz altına alınarak tutuklamaya sevkedilebiliyor.

Hele ; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir Fransız vatandaşının zamanın Fransa Cumhurbaşkanı SARKOZY için “DEFOL GİT,GERİ ZEKALI” şeklindeki pankartının suç olmadığına dair kararı düşünüldüğünde, böyle bir suçta alınan gözaltı ve tutuklamaya sevk kararlarının ülkemizde ne derece adilane kullanılmadığını göstermektedir.

Bütün bunlar Adalet Bakanlığı tarafından bilinmesine rağmen, bakanlık neden bunun suç olduğuna dair yorum yapar, neden suç üstü hükümleri uygulanır ve tutuklamaya sevk edilir ki

İşin özü şudur.

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Yargılamak devlet için kamu düzeni açısından en temel görevdir.

Yargılanmak da bir vatandaş için aklanma hakkıdır.

Ama yargının işine kimsenin karışmaması, yargının dış etkilerden arındırılması ve bağımsız olması şarttır. Yargı kişi yada kurumlardan değil hukukun üstünlüğünden ve adaletten etkilenmeli ve bağımsız kararlar verebilmelidir.

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Birçok kamu görevlisinin bu olayın suç olduğuna dair yorumlar yapması, bizzat Adalet Bakanı’nın HSK Başkanı olarak bu konuda taraf mantığı ile açıklama yapması, yargıda olması gereken silahların eşitliği prensibine aykırı davranış ve adil yargılanma hakkının ihlali, hatta yok edilmesidir.

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Yukarıda bahsetmeye çalıştım. İnsanlar hakkında soruşturma açılabilir, insanlar yargılanabilir. Ama bunun silahların eşitliği ilkesi çerçevesinde ve adil yargılanma hakkı korunarak yapılması gerekir.

İnsanlar haklarındaki mahkeme kararları kesinleşene kadar masumdur. İnsanları kamuoyunda mahkum etmek, yargıya doğrudan müdahale anlamına gelecek biçimde iktidar gücünü kullanmak adil yargılanma hakkını ortadan kaldırır.

İşte ülkemizde yargıya güvenin % 10’lara kadar inmesinin temel nedenlerinden birisi de budur.

İktidarlar iktidar gücünü acımasızca kullanmak yerine müşfik olmayı tercih etmelidir.

Herkes suç işleyebilir ve karşılığı cezalar verilebilir.

Ancak hiç bir yargılama süreci insan onurunu çiğnememeli, soruşturma aşaması insanlar için bir ön ceza olarak uygulanmamalıdır.