Türkiye’deki gizli iktidar, tarikatlar

Şu 20 yaşındaki Enes Kara’nın intiharı bir kez daha gösterdi ki, Türkiye’de “tarikatların gizli iktidarı” var.

Tamam, AKP’yi anladık da “muhalefet partilerinin sessizliğine” ne demeli?

Her biri, “gerçek sorunun etrafından” ustaca dolaşmaya çalıştı.

“Aman ha, seçimlerde bu kesimden oy alamayız” kaygısına kapıldılar.

Kartlarını açık oynamadılar.

Yanlış!

Türkiye’de “dini kaygılarla” sandık başına gidenler, araştırmalar ortada, toplam seçmenin sadece yüzde 20’si.

Muhalefet, yüzde 20’nin oyunu düşünürken, geri kalan yüzde 80’nin “din istismarı” konusundaki hassasiyetini görmezlikten geliyor.

“İktidara geldikten sonra gereğini yaparız” diye düşündüklerini sanıyorum.

Geçmiş olsun!

Onlardan oy alarak iktidar olacaksan, onlarsız iktidarını sürdüremezsin.

Yakanı bırakmazlar, onlarca yıldır yaptıkları gibi, başka şer güçlerle işbirliği yaparak seni boğarlar.

“Tarikatların gölgesinde”, iktidarını sürdüremezsin.

Sürdürürsün de işte öylesine.

İç içe, kucak kucağa…

“Bazı ipleri onların tutmasına” izin vererek…

Bugünkünden pek farkı olmaz.

Sen “laik iktidar” mı istiyorsun, yoksa “cemaat iktidarının sürmesini” mi istiyorsun?

Öyle “fıs fıs” değil, açıkça ve haykırarak söyle.

Türkiye, 70 yıldır “tarikatların gölgesindeki iktidarlar” tarafından yönetiliyor.

Tarikatlar “gizli iktidar”, siyasi partiler “görünür iktidar”…

Ülkenin bu kaderini, tarikatlara teslimiyetçi bu tutumunu değiştirebilecek misin, önemli olan bu.

Atatürk, taa 97 yıl önce tarikat ve cemaatlerin ülkemizi bataklığa sürükleyeceğini görmüş, 30 Kasım 1925’te çıkartılan 677 sayılı kanunla “tekke, zaviye ve türbeleri” kapatmıştı.

O kanun kaldırılmış değil, hâlâ yürürlükte, ama özellikle 1950’den beri “oy kaygısı” nedeniyle iktidarlar tarafından uygulanmıyor.

Tarikatların “dernek” veya “vakıf” adı altında çalışmalarına izin veriyorlar, yani ilgili kanuna “hile” uyguluyorlar.

Araştırın bakın, ülkemizde binlerce “tarikat derneği-tarikat vakfı” var.

Ve bu vakıflara ait binlerce “tarikat şirketi”…

Ülkemizi hem ekonomik, hem sosyal, hem siyasal, hem de dinsel yönden iyice kuşatmış durumdalar.

Tarikatlara “gizli iktidar” demem ondan.

Şimdi muhalefet partileri karar vermeli.

Bu “tarikat düzeninin” bir parçası mı olacaklar, yoksa bu düzeni değiştirecekler mi?

Toplumun karşısına çıkıp, doğruları söylemek cesaretini göstermeliler.

Yutkunup susmakla, sorunun etrafından dolaşmakla, bu iş olmaz.

“Laiklikten” yana mısınız, “tarikat düzeninden” yana mı?

İktidara geldiğinizde “İslam dininin istismar edilmesine” sessiz mi kalacaksınız, karşı mı çıkacaksınız?

Bu işler öyle “yan cebime koy” tavrıyla yürümez.

“Tarikatlara aslında karşıyız, ama…” diye başlayan ifadeleriniz hiçbir sorunu çözmez.

Eğer “Aman sesimi çıkarmayayım, seçimlerde üç beş oy daha fazla alırım” diye düşünüyorsan, vah bu memleketin haline!

Atatürk “tarikat hastalığına” teşhisi 97 yıl önce koymuş, ülkemizin selameti için gereğini yapmış, siz “oy kaygısıyla” tarikat lafını ağzınıza almaya çekiniyorsunuz.

İktidarın yaptığı “din istismarı” da, muhalefetin yaptığı başka bir şey mi?

Bir Atatürk’ün 97 yıl önce tarikatlar konusunda söylediklerine bakın, bir de muhalefetin bugünkü sessizliğine!

İşte Atatürk’ün 1925 yılında söyledikleri:

*”Tekkeler kesinlikle kapanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, her kolda doğru yolu gösterecek güce sahiptir. Hiçbirimiz tekkelerin uyarmasına muhtaç değiliz. Biz uygarlıktan, bilim ve teknikten kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz; başka bir şey tanımayız. Doğru yoldan sapmışların amacı, halkı kendinden geçmiş ve abdal yapmaktır. Halbuki halkımız, abdal ve kendinden geçmiş olmamaya karar vermiştir. Bunlar basit bir iş görünür; fakat önemi vardır. Biz dünya ailesi içinde uygarız. Her görüş noktasından uygarlığın gereklerini uygulayacağız.”

*”Ölülerden yardım istemek, uygar bir toplum için ayıptır. Var olan tarikatların amacı kendilerine bağlı olan kimseleri dünyevî ve manevî yaşamda mutluluğa eriştirmekten başka ne olabilir? Bugün bilimin, tekniğin, bütün kapsamıyla uygarlığın alevi karşısında filân veya falan şeyhin yol göstermesiyle maddî ve manevî mutluluk arayacak kadar ilkel insanların Türkiye topluluğunda varlığını asla kabul etmiyorum. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat, uygarlık tarikatıdır.”

Eğer böyle giderse…

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Tarikatların en hoşlandığı iklim, “cahillik ve yoksulluk iklimi”dir.

Türkiye’yi onlarca yıldır yöneten sağ iktidarlar, oy kaygısıyla tarikatların istediği bu iklimi fazlasıyla yaratıyorlar.

Türk toplumu, planlı bir şekilde cahilleştiriliyor ve yoksullaştırılıyor.

“Gizli iktidar” veya “iktidar ortağı”…

Adına ne derseniz deyin, eğer muhalefetin “oy kaygısı” ve toplum dinamiklerinin “vurdumduymazlığı” böyle devam ederse, hiç şüpheniz olmasın tarikatların “açık iktidarı” yakındır.