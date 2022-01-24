4 kişilik ailenin insanca yaşamı için aylık 15 bin 13 lira lazım!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, ekonomiyle ilgili araştırma yaptı… Araştırmada, Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği kriz ortamı açlık ve yoksulluk riskini büyüttüğü belirtildi… Sözcü gazetesi yazarı İsmail Akın, KAMU-AR’ın araştırmasını paylaştı. Birlikte okuyalım.

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KAMU-AR’ın araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre göre 272 lira artarak 4 bin 924 liraya yükseldi. Gıda dışındaki barınma, ev eşyası, ulaştırma, giyim, gibi harcama kalemlerinin fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışla da yoksulluk sınırı Ocak'ta 15 bin liranın üzerine taşındı. Türk lirasının değerinde geçen yılın son dört aylık döneminde yaşanan ve bu yıl da devam eden değer kaybının yol açtığı fiyat artışları, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor.

DÖRT KİŞİLİK AİLE

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak 2022 sonuçları açıklandı.

YOKSULLUK SINIRI

Açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre 272 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 572 lira ve yoksulluk sınırı da bin 415 lira arttı. Geçen yıl ocak ayına göre ise açlık sınırı bin 657 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 496 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da son bir yılda toplam 4 bin 126 liralık artışla 15 bin 13 lira oldu. Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte bu ay 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin 670 lira üzerine çıkarken, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine 2022 yılı başından itibaren yapılan yüzde 30,9 oranındaki zammı da anlamsız kıldı.

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para ocak ayında için 4 bin 924 lira olarak hesaplandı. Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 110 lira, son bir yılda ise 478 lira artarak bin 406 liraya kadar çıktı. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 12 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 70 liralık artışla 156 lira oldu.

MEYVE İÇİN YAPILAN HARCAMA

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ocakta bir önceki aya göre 54 lira azalarak bin 157 liraya indi. Son bir yıllık dönemde ise 377 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ocakta önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 83 lira artarak 342 liraya çıktı. Sebze harcamasının parasal tutarı da ocakta önceki aya göre 145 lira arttı. Sebze için ödenmesi gereken para geçen yılın sonuna göre ise 157 lira artarak 512 lira oldu.

SIVI YAĞ VE MARGARİN

Ocakta 755 liraya yükselen ekmek, un ve makarna için yapılması gereken harcama son bir ayda 48 lira, son bir yıllık dönemde ise 301 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları ocakta 22 lira son bir yılda ise 41 lira artarak 128 lira oldu. Sıvı yağ ve margarin için yapılması gereken harcama ocakta değişmedi, yıllık olarak ise 47 lira artarak 114 liraya yükseldi. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da ocakta 33 lira azalarak 252 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 27 lira daha artarak 103 liraya çıktı. Ocakta açlık sınırı yetişkin bir erkek için bin 415 lira, yetişkin bir kadın için bin 132 lira, çocuk için 849 lira ve genç için de bin 528 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ocakta 10 bin 89 liraya çıktı. Ocakta giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 766 liraya çıktı. Barınma (kira dahil) harcamaları 2 bin144 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları bin 323 lira, sağlık harcamaları 425 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 2 bin 582 liraya çıktı, haberleşme harcamaları 548 lira, eğlence ve kültür harcamaları 410 lira oldu.

MAL VE HİZMETLER

Eğitim harcamaları 290 lirada kalırken, otel harcamaları 904 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 695 lira olarak hesaplandı. Gıda dışı harcamalarda 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre 2 bin 469 liralık artış yaşandı. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise ocakta bin 415 lira artarak 15 bin 13 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yılda toplam 4 bin 126 liralık artış oldu.

HANIMELLER BİSKÜVİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın araştırmasını yukarıda sizinle paylaştım…

Şu bir gerçek ki, her şeye yüksek miktarda zam geldi…

Kasım ayında 2 liraya aldığım Hanımeller bisküvi, şimdi 4.5 lira olmuş…

Yani yüzde yüzden daha fazla zam gelmiş…

Kasım ayında 10 liraya 5 tane aldığım bisküviden şimdi 2 tane alabiliyorum.

Bu durumda açlık sınırının da, yoksulluk sınırının da artması normal…

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İstanbul-Ankara istikametine

yollar kapanmamalıydı

Karar alındı ve İstanbul-Ankara yönüne TEM ve D-100’den gidişlere izin verilmiyor… Neden, hava muhalefeti… Otogardan arayan yazıhane sahiplerinden biri, yolun kapanmasına bir anlam veremediğini söyledi… Yollarca şehirlerarası yollarda şoförlük yaptığını belirten yazıhane sahibi, “Eskiden yol tek şeritti, yine de yollar açıktı. Şimdi arabalar çok lüks, yolda kalmaları ihtimali yok. Ankara’da Kargasekmez, Azapderesi ve Bolu Dağı’nda sorun vardı, ama şimdi yollar çift şerit. Hem otobüsler yenilendi, hem de kamyonlar yenilendi. Bu nedenle yollar kapanmamalı diye düşünüyorum” dedi. Gerçekten de bu yönlere ulaşımın kapanması, benim de garibime gitti.

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Türkler kriptoya

akın ediyormuş!

İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye'de kripto paralara artan ilgiyle ilgili araştırma yaptı… Yüksek enflasyon, belirsizlik ve Türk lirasındaki oynaklık nedeniyle Türk vatandaşlarının kripto varlıklara yöneldiği aktarıldı.. Doğrusunu söylemek gerekirse, gerekirse bu tezin doğru olduğunu düşünüyorum. Zira çevremde de kripto paraya yönelme var…

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Karadaşlı’nın

istifası önemli

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, yönetimi ile birlikte, genel merkezle yaşadıkları uyuşmazlık sonrası sendikadan istifa etti. Mehmet Ali Hoca, sıra dışı bir insan. Sıra dışı bir din adamı. Atatürkçü. Sıra dışı söylemleri var. Türk Diyanet Vakıf-Sen, kendisine hitap etmediğini görünce, Diyanet Birlik Sendikasına geçti… Arkadaşlarıyla birlikte sendikal mücadelesine, bu sendikada devam edecek. Mehmet Ali Hoca’ya yeni sendikal mücadelesinde başarılar diliyoruz.

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AKP’ye mazot tepkisi

İzmitli iş adamı Cuma Karavar, AKP’li idi… CHP’ye geçti… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu… Nakliye firması var… Karavar, önceki gün yaptığı açıklamada mazot fiyatı üzerinden AKP iktidarına tepki gösterdi. Karavar, 33 yıllık nakliyeci olduğunu, akaryakıta gelen zamlarla artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi… Akaryakıta gelen zamlara tepki olarak bir aracını Ankara’da yakmaya hazır olduğunu ifade etti… Karavar, bu açıklamasıyla ne kadar zor durumda olduğunu özetliyor… Bu açıklamayla nakliye firması olanların durumunu özetliyor…

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Kar altında ucuz

ekmek kuyruğu!

Ekmeğin tanesi 3 lira… Durum böyle olunca, ekmek fiyatları aile bütçesini sarsmaya başladı… Halk ekmek kuyruklarına İstanbul’da rastlardık… Bu kez Bursa’da da ekmek kuyruğu yaşandı… Vatandaş, nerede ucuz gıda varsa oraya koşuyor. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ'ın ucuz ekmek büfesi önünde vatandaşlar, 2 liradan ekmek alabilmek için kar altında kuyrukta bekledi. Bu manzara, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetlemeye yetiyor…