Kocaelispor’un 41 numaralı formasını yakmak büyük yanlış

Kocaelispor'un Muhteşem Süleyman olarak Türk futboluna armağan ettiği Süleyman, Kocaelispor yönetimleriyle sürekli ters düştüğü için, son 3 yıldır takımdan uzak kaldı. Geçen yıl ikinci yarıda coştu, şampiyonlukta pay sahibi de oldu, ama yine gitti. Başkan Koyun yönetimi ile bir türlü anlaşamadı, Mustafa Reşit Akçay da gönderilmesinden yana oy kullandı. Takımın içinde İzmitli olarak kalan bir isim olan Başiskeleli Burak Süleyman, Bandırma macerasından sonra Sakarya’ya imza attı.

Tabii ki bu hepimizi şaşırttı, kolay kabul edilebilecek bir şey değildi. Yıllarca Sakarya'da bir sürü futbolcumuz oynadı. Zeki Kaya’dan tutun Ceyhun'a kadar, Erhan Aslan’a kadar Sakarya'da oynayan birçok Kocaelilimiz vardı. Derinceli Sinan Kahraman Sakaryaspor’da yıllarca kaptanlık yaptı. Bunlar, hele hele o yıllarda da çok normal karşılanmazdı ama, çok da tepki gösterilmezdi.

Burak Süleyman olayı ise farklı. Çünkü Burak Süleyman, bu kentte Muhteşem Süleyman ismiyle damga vurdu, herkesin sevgilisi oldu. Onun için İzmit çarşıda duvarlara “Yönetim Gitsin, Burak kalsın” diye yazılar yazıldı. Profesyonel futbolcu, parayı kim fazla verirse ona imza atar elbette. Ama Sakarya’ya değil. Hele de sana ‘Muhteşem’ dedilerse…

Boşta kalacak hali de yok elbette. Ancak taraftarın tepkisini de bir nebze olsun anlayışla karşılamak lazım. Ona gönül verenler, onu çok sevenler ve Kocaeli'nin ayrılmaz bir parçası olarak görenler, 41 numaranın çok çok yakıştığı Burak Süleyman'ın formasını önceki gece yakarak eylem yaptılar.

Öncelikle şunu yazayım: Kocaelispor’un, hem de 41 numaralı formasını yakmak, gerçekten üzücü, çok çok ağır bir tepkidir. Kocaelispor forması, bu kentte ilk kez, hem de Kocaelisporlu taraftarlar tarafından yakılmıştır. Bu kolay kolay olmayacak bir şeydir. Gerçi son 10 yıldır bu kulüpte artık her şeye alıştık, olmaz denen şeyleri gözümüzle gördük, pek de şaşırmıyoruz.

Süleyman'ın ve yönetimin, bu tepkiyi ne olursa olsun sakinlikle karşılamasını istiyoruz. Ama gerçekten de forma yakmanın çok ağır bir davranış olduğunu , çok ağır bir tepki olduğunu, Burak Süleyman'dan çok Kocaelispor'u yaraladığını anlamak lazım. Keşke bu taraftarlar, böyle bir eylem yapmasaydı. 41 numaralı Kocaelispor formasını İzmit'in ortasında yakmak, ağır yara vermiştir. Kabul edilemez bir davranıştır. Ben de anlayışla karşılamak istiyorum ama, içime sindiremiyorum. Böyle bir eylemin olmasını kabullenemiyorum.

Başka şeyler yapılabilirdi. Mesela 41 numaralı formadan sadece Burak ismi sökülerek, forma isimsiz bırakılarak, güzel bir eylem yapılabilirdi.

Burak da şunu anlamalıdır. Dünyanın her yerinde, Madrid ve Barselona’da bile örneklerini gördük. Ezeli rakip bir takıma giden takımın oyuncusu, taraftarlarca tepki ile karşılanır. Maç sırasında ıslıklanır. Bunlar hoş tepkilerdir ancak, forma yakmak ağır olmuştur. Kulübü yaralamıştır. Camiayı kırmıştır. Ben, aynı taraftarların 41 numaralı bir forma ile Burak ismini sökerken yapacağı eylemin daha anlaşılabilir olacağına inanıyorum. Yine unutmayın ki, Sinan Pektemek, Taner Gülleri Sakaryaspor forması giymiş ya da Sakarya'da doğmuş kişiler olarak, Kocaelispor’u alıp sırtlamışlardır. Bu görüntü, Sakaryasporlular karşısında bizi küçük düşürmüştür. Bizim formayı yakışımız, bize karşı Burak’ın alınmasından daha da mutlu etmiştir Sakaryalıları…

Bu çok açık ve net bir gerçektir. Talihsiz bir protesto yapılmıştır, ama taraftarı da, her şeye rağmen anlamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü Muhteşem Süleyman gibi bir futbolcunun Sakarya gibi ezeli rekabette taraf olması, komşu ama ezeli rakip bir takıma gitmesi, kenti yaralamıştır. Başka bir futbolcu gitse, bu kadar tepki olmazdı.

Unutmayın ki, kendini Kocaelili olarak her platformda ilan eden 41 numaralı Serdar Topraktepe, Bursa formasıyla İsmetpaşa’da şov yaparken de taraftar tepkisini göstermiştir…

Ama tarihten bu yana hiçbir taraftar kendi takımının formasını yakmamıştır…

Kocaelispor ‘Deli İbo’ ile asla Üzülmez !..

Kocaelispor yönetimlerinin teknik adam ve futbolcu seçimlerinde yönlendirme, algı yönetimi davranışında bulunma gibi bir huyum yoktur. Bunu iğrenç bulurum. Hiç bir futbolcunun gönderilmesi ya da getirilmesi öncesinde herhangi bir tutumum olmaz…

Dino’ya olan tepkime rağmen, büyük bir golcü olduğunu, muhteşem yetenekli bir futbolcu olduğunu yazmış biriyim. Yine tekrarlıyorum: İlk 4 hafta benimle beraber tüm Kent ona tepki göstermiştir, ülkesine kaçıp döndüğünde, Balıkesir maçı ile başlayan iç sahadaki seride güzel goller atmış, şapka çıkarılmış isimdir. Ama ben kıvırmadım ve bu şapşiğe şapkamı da çıkarmadım, özür de dilemedim.

Çünkü ilk 4 haftadan sonra coşsa da, benim tepkim onun karakterineydi. Biz onu kötü oynadığında olumsuz eleştirdiysek, onun bize dönüp, “Hepiniz amatörsünüz, bana saygı göstereceksiniz” sözleri herkesi yaralamıştır. Ben de bir Kocaelisporlu ve İzmitli olarak tepkimi gösterdim. Ara transfer dönemi açıldığında da, iki de bir gitmek istediğini söyleyen, bonservisini ucuza isteyen şımarık Dino, 400 bin avroya bir kulüple anlaştı. O kulüp yurtdışından bir kulüp…

Şimdi durum ortada…

Sonraki gelişmeleri bekliyorum. 2 maçtır oynaması gereken Dino ortada yok. Ona çok güvenen, transfer ettiren, büyük adam diyen Mustafa Reşit Akçay da artık yok. Bu garip bir olaydır. Bence Dino, Akçay'a da rest çekti. Karakter yapısı buna müsait…

İbrahim Üzülmez teknik adam olarak ön plana çıkıyor. Bu kentte İbrahim'i iyi tanıyorum. Amatör kümelerde haberini yapmış biri olarak, onun bugünlere gelmesinde en önemli isim Kayhan Çubuklu’dur. Teknik adamlığının yanı sıra menajerlik de yaptığı dönemlerde, onu Bursa'ya götürmüş, ardından Gaziantep, Beşiktaş derken, İbrahim bugünlere gelmiştir. Karabükspor’da da oynamıştır. Türk futbolunun efsane “Deli İbo”su olmuştur. Barcelona maçındaki soldan bindirişi ve gol hala unutulmaz. İşte o İbo, teknik adamlıkta da bence başarılı oldu. Çünkü futbolun içinden gelmiş, milli takım ve Beşiktaş'ta uzun yıllar kaptanlık yapmış, hala taraftarın sevgilisi olan bir isimdir İbrahim Üzülmez…

Eski başkan Hüseyin Üzülmez'in yeğeni olması da ayrı bir paragraftır. Hüseyin Üzülmez gerçekten trajedik bir sonla, 2.Lig şampiyonluğunu göremeden vefat etmiştir. 3. Lig şampiyonluğu ile yetinmek zorunda kalmıştır. Ona buradan yine rahmet diliyorum…

Yeğeni İbrahim Üzülmez'in mevcut isimler içerisinde en öne çıkan isim olarak görülmesi, beni gerçekten de mutlu etti. İnşallah olur.

Takım milli arada bugün kampa başlıyor. Akçay da takımın ve yeni teknik adamın önünü açmıştır. Tabii ki takımın şu anda hocası bellidir aslında. Pürüzler vardır ve yönetim de doğal olarak ismi açıklamaz. Her an hocanın adı açıklanacaktır elbette. Ama, bu yazı yazılırken henüz isim belli değildi.

2 yıldır yazdığım gibi, İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesi, tıpkı Hikmet Karaman gibi Güvenç Kurtar gibi bizi mutlu eder. Başarılı olacağına da inanıyorum. Yeter ki kentin içindeki muhalefet, buna engel olmasın. Engin Korukır’a yapılanlar ortadadır. Tabii ki onun da hataları vardır, yine gelecek bir İzmitlinin de hataları olacaktır. Kol kırılır yen içinde kalır gerçeğini de kimse unutmasın. Dışarıdan gelen bir teknik adamın görev yapması başka şey, İçimizden olabilecek bir teknik adamın görev yapması başka şeydir. Bu kentin bir geleneği vardır, o da efsane Kocaelispor’dur. Kocaelispor bu kentin sembolüdür. Orada görev yapanlar da, hayatında ilk defa gelmiş olanlar da, buna çok dikkat etmelidir…

Dino dikkat etmedi, saygısızlık yaptı, kente, yönetime ve bize hakaret etti. Bir de üstüne üstlük özür dileme gereği bile görmedi. Büyük futbolcu ama, karakter açısından o kadar büyük değil…

Hani bir adam oğluna “Sen adam olamazsın” demiş. Oğlu kenti terk etmiş, hırs yapmış, gitmiş Vali olmuş. Babasını ayağına çağırtmış. “Bana adam olamazsın demiştin Vali oldum” diye yine böbürlenmiş. Babası ise “Ben sana Vali olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Bak hala adam olamamışsın” demiş…

Dino örneği bu işte…

İnşallah bu sefer anlatabilmişimdir, Dino hayranları…

Günün tarihi:

25 Ocak

Beşiktaş, Kocaelispor maçına hazır

Ligin ilk yarısını averala ikinci olarak tamamlayan Beşiktaş, yarın Kocaelispor'la oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör John Benjamin Toshack yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda, siyah-beyazlı futbolcular çift kale maç oynadı. Asker olan Serdar Topraktepe, milli maçlar sebebiyle ülkelerinde bulunan Amokachi, Ohen, Sellami, sakatlıkları süren Oktay ve Aydın antrenmana katılmadı.

Teknik Direktör Toshack antrenmandan sonra yaptığı basın toplantısında, takımı ve kadrosu hakkında hiçbir fikri olmadığını belirterek, "Kocaelispor maçı arifesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmedik. 6 futbolcumuzdan yoksun çalıştık. Amokachi ve Ohen'in yarınki maça yetişmelerini bekliyoruz, Sellami ise gelemiyor. Kendileriyle konuşmadan bir şey söyleyemem. Oktay ise 1 ay yok. Sezon öncesi yaşadığımız olayları yine yaşıyoruz. Beşiktaş'ta yaşadığım olumsuzlukları 20 yıllık futbol hayatımda yaşamadım. 5. yabancı için ise kulübün ekonomik sorunu çok. Bu şartlarda kulübü daha fazla sıkıntıya sokmamak için 5. yabancıyı düşünmüyorum" dedi.

Öte yandan, Toschack'ın, Kocaelispor maçında forvette sakatlanan Oktay'ın yerine Ertuğrul'a görev vermesi beklenirken, Beşiktaş'ın yarınki muhtemel 11'i şöyle: Kalede Fevzi, Ali Eren, Rahim, Alpay, Mutlu, Tayfur, Del Solar, Yasin, Mehmet, Ayhan, Ertuğrul.

Günün karikatürü:

Günün fotoğrafı:

Günün sözü:

Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım… - Muhammed Ali…

Günün fıkrası:

Kekeme Dağcı…

Birisi kekeme olan iki dağcı dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanacaklarmış. Dağın ortasına tırmandıklarında, bizim kekemenin yine dili tutulmuş:

-"Çad.. çad.. çad..!" demeye başlamış. Öbür ki de;

-"Yukarı çıkalım, söylersin." demiş.

Çıkınca sormuş; "Ne diyecektin ?".

-"Çad.. çad.. çad.. Çadırı aşağıda unuttuk!" demiş kekeme.

Çadır olmayınca aşağı inmeye karar vermişler, inerken dağın ortasında kekeme yine;

-"Şak.. şak.. şak..!" diye konuşmaya çalışmış.

Öbür ki de, yine;

-"Aşağı inelim, söylersin" demiş.

Aşağı inmişler. Adam bakmış, çadır madır yok! Dönmüş ve sormuş:

-"Sen ne diyecektin?" diye…

-"Şak.. şak.. şak.. şaka yaptım!"