Cambaza bak!..

İnsan için yaşamak, “huzur ve güven içinde yaşamak” olmalı.

Yaşam koşullarımızı kim belirliyor?

Elbette, öncelikle BİZ belirliyoruz.

Eğer iyi bir eğitim görmüş, iş olanakları bulmuş, kazandığımız para ya da aldığımız ücretle huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak ne mutlu!

Ancak, bir ülkede yaşayan insanların “yaşamsal güvencesi” o ülkeyi yönetme iradesine sahip olan siyasi iktidardır.

Siyasi iktidar, siyasi görüş farkı gözetmeden bütün vatandaşlara EŞİT koşullarda yaklaşıyorsa, “halka hizmet” etmek için topladığı vergileri “halkın ortak çıkarları” için kullanıyorsa, bireysel ve toplumsal REFAH artıyorsa, o ülkede insanlar huzur ve güven içinde olabilir.

Yaşadığımız ülkeye bir bakalım;

TÜİK’e göre, son bir yıllık enflasyon yüzde 36.1 imiş! Sizce böyle mi? TÜİK’in enflasyon hesaplaması yaptığı 25 temel gıda maddesindeki artış yüzde 47 olarak belirleniyor!?

Elektrik, doğalgaz, otoyol, köprü, vergi, harç ve cezalara gelen zamlar ne kadar? Pasaport-ehliyet harcı, veraset vergisine yüzde 36, sigara ve içkiye yüzde 47 vergi zammı geldi.

Elektriğe son 4 yılda yüzde 370, akaryakıta son bir yılda 48 kez zam gelmiş!

Köprüler ve otoyollara da yüzde 25 zam geldi.

Buna karşın 2021 bütçesi 192 milyar lira açık vermiş!

Kısa vadeli dış borcumuz 124.1 milyar dolar ve Merkez Bankası kasası boş!

2022’de daha iyi olacağımıza dair bir ışık yok!

Çünkü;

Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamları nedeniyle, hem sanayi hem de tarım üretiminde maliyetler yükseliyor.

Bu ülkede 1.4 milyon vatandaş banka borçları nedeniyle takipte!

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamasına göre, 2 milyon 500 bin vatandaşın doğalgazı kesilmiş!

İki evden birinde işsiz var.

Yüzde 48’i faturalarını ödeyemiyor!

Yabancılara konut satışında “VATANDAŞLIK” veriliyor!

Borsa İstanbul, 66 borsa arasında en fazla değer kaybeden borsa! Türk şirketleri yabancılar için sudan ucuz!

“YERLİ ve MİLLİ” masalı bir yana, “Türk Malı” olarak bildiğimiz birçok ürünü üreten fabrikalar yabancıların eline geçmiş!

Vatandaş çaresiz…

Bu koşullarda türlü yollardan vatandaş soyuluyor!

Örneğin “faizsiz ev ve otomobil sahibi olmak” için varını yoğunu yatıranların büyük çoğunluğu şimdi MAĞDUR! Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra önlem alındı, bazılarının faaliyeti durduruldu!

Müteahhitler Ziraat Bankası’nın başına dert olmuşlar! Kredi verdiği 114 müteahhitten 114’ü 2.1 milyar liralık borcunu ödeyememiş. Banka, borç takibi yerine vadeyi uzatmış! Tarıma ve çiftçiye destek amacıyla faaliyet göstermesi gereken kamu bankası ne hale gelmiş!

Bu koşullar altında kamuda lüks ve israf durmuyor!

Merkez Bankası emir-komuta ile faiz indiriyor, birileri dolar alışveriş oyunları ile vurgun yapıyor ama KREDİ FAİZLERİ düşmüyor!

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 39’a çıkıyor!

“Kamu-Özel İşbirliği” denilen, araç geçişi, yolcu ve hasta garantili projeler için dolar bazında servet ödüyoruz! Torunlarımız da bizden sonra borç ödeyecekler!

Bütün bu acı gerçeklere karşın, “Cambaza bak” misali, bir takım “siyaset oyunları” ile uyutuluyoruz!

Uyanmanın zamanı gelmedi mi dersiniz?