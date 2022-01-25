Kripto intiharlar

Özellikle yeni nesil gençler, işsiz kalan vatandaşların son çare olarak sarıldıkları Bitcoin yani kripto para dünyası ocak söndürmeye başladı.

İlk olarak 2009 yılında Bitcoin ile birlikte tanıştığımız kripto para, kolaydan zengin olmak ya da geleceğini garantiye almak isteyenlerin sığındığı bir liman haline geldi.

Şehir efsaneleri kulaktan kulağa ve abartılarak yayıldı.

Herkes kripto parayla zengin olanlardan bahsetti.

Olmayan bir değerin peşinden koşmaya başladı. Yatırım yapmak isteyen, parasını üçe beşe katlamak isteyenler sosyal medyanın da propagandasıyla kripto hesaplar açtı.

Hayallerinde milyonlar kazanmak olanların büyük bir çoğunluğu hayal kırıklığına uğradı.

Bu uğurda evini satan, arabasını satan, kredi çeken insanlar oldu. Çoğu hüsrana uğradı. Aileler arası kavgalar, boşanma olayları ve nihayetinde intiharlar yaşanmaya başladı.

Kripto parayla ilgili yeterli bilgisi olmayan hemen herkes battı. Servetini ve birikimini kripto paraya yatıranlar, zengin olmayı beklerken birikimlerini sıfırladı.

İş kurup tutunmak yerine çarçabuk zengin olma hayalleri kuranların çoğu karanlık bir geleceğin kapısını, uzun süreli borçlu olmanın acısını yaşadı.

Son günlerde kripto parada paralarını batıran gençlerin, kurtuluşu ölümde bulduklarını izliyor ve okuyoruz.

Yatırım yapmak, doğru yatırımı doğru zamanda yapmak, bilgi ve tecrübe gerektirir. Kolay kazanılan paranın değeri, çalışarak kazanılan paradan çok daha azdır.

Ve dünyadaki hiçbir maddiyat bir insan canından, bir annenin evladı için, bir evladın babasının ardından dökeceği gözyaşından daha değerli değildir.

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Geleceğin bilim insanlarından

Selim Yürekten’e videolu teşekkür

Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerjileri Teknolojileri 9-G sınıfı öğrencileri Caner Yıldız ve Rabia Talay okulda yapılan güneş paneli, rüzgar tribünü, yapımı bitmek üzere olan yeni atölyeyi ve bu mekanik atölyenin özelliklerini anlatan bir video çektiler. Öğrenciler, okulun yapımını sağlayan ve elini okulun üzerinden çekmeyen ENPAY Grup Onursal Başkanı ve sanayici Selim Yürekten için bir video çekti. Desteklerinden ötürü Selim Yürekten’e teşekkür eden öğrenciler, çektikleri videoyu da sosyal medyadan paylaştılar.

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Onlar en şanslı olanları

KOÜ Tıp Fakültesi önünde görmeye alıştığımız sokak hayvanları, soğuk ve yağışlı havadan korunmak için hastane içerisine kadar girdi. Dondurucu soğuklar yüzünden hoşgörüyle yaklaşılan bu sokak hayvanları en şanslılardan. Onlar gibi niceleri, dondurucu soğuk ve açlıkla baş etmek zorunda.

KAPIMIZIN ÖNÜNE BİR KAP YEMEK KOYALIM

Soğuk ve kar yağışı sadece biz insanları değil, sokakta yaşayan başıboş hayvanları da olumsuz etkiliyor. Karda yiyecek bulmakta zorlanan ve soğuktan etkilenen sokak hayvanları için bugünlerde biraz daha duyarlı olmakta fayda var. Yerel yönetimlerin, sokak hayvanları için mama dağıtımını artırdığı günlerde, bizler de evimize yakın bölgelerde yaşayan sokak hayvanları için elimizden geleni yapmalıyız.

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KÖPEK