Kocaelispor’da gerçekten bir yeni bir dönem başlangıcı olsun

Kocaelispor’da teknik direktör olarak Mehmet Altıparmak işbaşı yaptı. Başarıya aç diyeceğimiz kısmı biraz azaldı, zira 3 sene 3 takımı Süper Lige yükselterek rekor kırmış olan Altıparmak, son zamanlarda bu başarısını devam ettiremedi. En son Samsunspor'da da aynı şeyi yaşadı, yani bir kendini yenileme yapamazsa, Kocaelispor'da da işi kolay olmaz.

Benim sevdiğim, takdir ettiğim, ciddi bir iş anlayışı olan teknik adamın isabetli bir seçim olduğunu söylemeliyim. Her ne kadar İbrahim Üzülmez'in gelmesini istediysem de, Mehmet Altıparmak da başarılarıyla Kocaelispor’a bir ateş, bir taze kan sağlayacak isimdir…

Onun için umutluyum. Şu saatten sonra bizim önceliğimiz ligde kalmaktır. Takımı Süper Lig'e yükselten bir rekortmen hoca, bu kadarcığını başarır herhalde. Zaten takım kötü oynamıyor, ancak son 4 maçtır hep yeniliyordu. Demek ki orada bir müdahale gerekiyor. İnşallah küçük bir müdahaleyle, futbolcuların akıllarına tek bir noktada birleştirebilir.

Mehmet Altıparmak ve ekibi, futbol otoriteleri tarafından desteklenen bir ekiptir. Kocaelispor'a karşı oluşacak yargıları kırabilir. Takımın üzerindeki taraftar, hakem ve rakip takım güçlerinin baskısı, Altıparmak tarafından kırılabilir. Bu ortamda, fazla yazabilecek bir şey yoktur. Altıparmak’ın oyun sistemi bellidir. Belki çok farklı galibiyetler bekleyemezsiniz ama, yenilmeyecek bir takım olacaktır.

Sırf bu yüzden de, bunun bir transfer boyutu var. Yine elleri cebe atma zamanıdır. Altıparmak, imza atmadan önce, istediği futbolcuları mutlaka yönetime bildirmiştir. İmza attığı için oyuncular alınmış demektir. Altıparmak'ın 3 takımı Süper Lig'e yükseltirken geliştirdiği ve kazandırdığı futbolcular mevcuttur. Mutlaka bunlardan 3-4 kilit ismi getirecektir. Dünden itibaren da takımın başına geçmiş ve kampa başlatmıştır. Zaten büyük ihtimalle de bu kamp, çok önceden görüşülmüş, Altıparmak'ın isteği doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Bunun için de her şeye sıfırdan başlama zamanıdır. Teknik adam değişimi için zamanlama kötüdür. Daha doğrusu geç kalınmış bir karardır. Yine de neresinden bakarsanız bakın, yeniden başlamak için milli maç arası iyi gelecektir. Kaybedilen zorlu 3 maçın ardından, 4 maçlık periyoda giriliyor. Bolu iç saha maçından sonra, Balıkesir deplasman maçının ardından asıl zorlu Tuzla ve İstanbul deplasman maçları geliyor. Bundan böyle hiçbir maçın kolayı yok. İşte bu noktada, yeni bir teknik adamla, birkaç takviyeyle, yepyeni bir takım yaratma kararı yine de isabetlidir…

Dedim ya…

Bırakın Playoff’u…

Küme düşmeyelim de…

Mehmet Altıparmak kimdir; tanıyalım…

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, yeşil siyahlı kulübü 2006-2007 sezonunda çalıştıran merhum Teknik Direktör Ümit Kayıhan’ın yardımcılarındandı. Antrenörlük kariyerine Kocaelispor ile başlayan ve yeşil siyahlı kulüple yolları 15 yıl, 2 ay ve 19 gün sonra, bu kez A takım teknik direktörü olarak kesişen Altıparmak’ı yakıdan tanıyalım.

Futbolculuk kariyeri

Forvet arkasında mevkiinde oynayan Mehmet Altıparmak profesyonel futbola 1989’da Gençlerbirliği'nde başladı. Başkent ekibinde 3 sezon oynadıktan sonra 1993-94 sezonunda kiralık olarak Petrol Ofisi'ne gitti o sezon sonunda Denizlispor'a transfer oldu. Sırası ile Bursaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Sakaryaspor, Çanakkale Dardanelspor, Yozgatspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Beypazarı Şekerspor takımlarına forma giydi. Altıparmak 183 Süper Lig maçında 21 gol attı, 6 da asist yaptı.

Teknik direktörlük kariyeri

Mehmet Altıparmak futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra antrenörlük yapmaya başladı. Denizlispor'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Ümit Kayıhan'ın yanında 2006-2007 sezonunda Kocaelispor'da yardımcı antrenörlük yaparak antrenörlük kariyerine merhaba dedi. O sezonun ikinci yarısında Kartalspor’da teknik direktörlük görevine getirildi.

Kartalspor mucizesi

Altıparmak Kartalspor'da görevi üstlendiğinde takım düşme hattında bulunuyordu. Buna rağmen Mehmet Altıparmak ile Kartalspor sezonun kalan kısmını oldukça başarılı geçirdi, ligi ikinci sırada bitirdi İstanbul ekibini 1. Lig'e taşıdı. Kartal ekibinin ardından Tarsus İdman Yurdu, Konya Şekerspor, Altay ve Malatyaspor’un başarısı için ter döktü.

Erzurum ve Gaziantep ile 1. Lig şampiyonlukları yaşadı

Altıparmak 2017’de Erzurumspor’un başına geçti. Normal sezonu beşinci tamamlayarak Play-Off oynayan Dadaşların temsilcisi, Play-Off finalinde penaltıların ardından Gazişehir Gaziantep'i 5-4 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. 53 yaşındaki Ankaralı çalıştırıcı ertesi sezon Gazişehir Gaziantep takımı ile de 1. Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Mehmet Altıparmak bu sezona ise Samsunspor’da başladı ve kırmızı beyazlı ekipte 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi sonrası görevi bıraktı. (Teşekkürler erdem Övüç kardeşim)…

Bakalım kimler nasıl şahlanacak ?..

Futbolcu vardır gerçekten gol atamaz…

Futbolcu vardır, cambazdır, isterse gol atar…

Futbolcu vardır her tarafı oynar, dışarıdan kim ne derse ona göre gol atar…

Bakalım bu saatten sonra Kocaelispor’da hangisini daha çok göreceğiz…

Sıra yönetimde mi ?..

Lafı kıvırmaya, eğmeye bükmeye gerek yok…

Taraftar teknik heyeti gönderdi…

Bazı futbolculara da yol verdi…

Yönetime de tepkisi var…

Bakalım sıra başkan ve yöneticilere gelecek mi ?..

Bazı isimler kulislerde dolaşmaya başladı bile…

Yani sert muhalefet var…

Mevcut yönetim buna dikkat etmeli…

GÜNÜN TARİHİ

26 ocak 2003 Pazar

KOCAELİSPOR: 0

FENERBAHÇE: 4

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbehçe Kocaelispor ile oynadığı hazırlık maçından 4-0 galip ayrıldı. İzmit İsmet Paşa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında maçı yöneten Kocaeli Bölgesi hakemlerinden Serkan Sarıöz sahayı alkışlar içinde terk ederek, hakemliğe veda etti. Bu dakikadan sonra mücadeleyi Cem Deda yönetti. 10. dakikada Lazarov'un pasıyla Hüseyin'in, yaklaşık 30 metreden attığı sert şut yan ağlarda kaldı. 18. dakikada topla birlikte soldan ceza sahasına giren Volkan'ın pasında Hüseyin kaleci Rüştü ile karşı karşıya kaldı ancak bu futbolcunun vuruşunda top kalecide kaldı. 63. dakikada, Tuncay'ın pasıyla buluşan Ceyhun'un ceza sahası dışından sert vuruşu filelere buluştu. 1-0. 69. dakikada Ceyhun-Beschastnykh verkaçında topla en son buluşan Ceyhun, kaleciyi Koraç'ı da geçerek topu ağlara yolladı. 2-0. 78. dakikada, Fenerbahçe atağında Beschastnykh'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Erhan Albayrak, çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu filelere yolladı. 3-0. 90. dakikada Ceyhun'un pasıyla Kocaelispor defansının arkasına sarkan Ali Akdeniz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı Koraç'a çarpan top filelerle kucaklaştı. 4-0.

STAT: İsmet Paşa

HAKEMLER: Yılmaz Kalk **, Selçuk Öklü **, Onur Küçük **, Halis Özkahya **

KOCAELİSPOR: Ahmet Şahin * (Koraç dk. 45 *), Faruk *, Engin * (Altan dk. 87 ?), Ahmet ** (Güvenç dk. 90 ?),Uğur Yasan * (Abdülkadir dk. 74 *), Orhan Ak *, Ömer * (Stanimir dk 66 *),Lazarov ** (Fabiano dk. 74 *), Emrah **, Volkan ** (Savaş dk. 67 *), Hüseyin * (Atilla dk. 84 ?)

TEKNİK DİREKTÖR: Güvenç Kurtar

FENERBAHÇE: Rüştü **, Ümit **, Mirkovic * ( Mustafa Doğan dk. 63 *), Hakan **, Ceyhun ***, Tuncay ** (Cem dk. 74 **), Abdullah **

(Erhan dk. 73 ***), Fatih **, Semih ** (Beschastnykh dk. 63 ***), Johnson ** (Steviç dk. 69 **), Ali Güneş *** (Ali Akdeniz dk. 63 **)

TEKNİK DİREKTÖR: OĞUZ ÇETİN

GOLLER: Ceyhun (dk. 62 ve 68), Erhan Albayrak (dk. 78), Ali Akdeniz (dk. 90)

………………………..

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

GÜNÜN KARİKATÜRÜ

GÜNÜN SÖZÜ:

Zafer, zafer benimdir diyebilenin; başarı, başaracağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir.

GÜNÜN FIKRASI

Fanatik muhabir

İzmir’de iki çocuk Karşıyaka’da çimli bir alanda top oynarken, aniden çocuklardan birine bir pitbull saldırır. Diğer çocuk sert ve kalın bir odun bulur ve köpeğin kafasına vurur, boynunu kırarak etkisiz hale getirir. O esnadan haber peşinde koşan yerel bir gazeteci olayı görür ve kahraman çocuğu anlatmaya başlayarak:

‘Genç bir Karşıyaka taraftarı, arkadaşını pitbullun ağzından son anda kurtardı’.

Kahraman çocuk birden gazetecinin sözünü keser ve:

– Ben Karşıyakalı değilim ki.

– Ee o zaman hangi takımı tutuyorsun? Diye sorar gazeteci.

– Ben Göztepeliyim! Diye gururla söylenir kahraman çocuk.

Gazeteci de kameramana bandı başa almasını söyler ve şöyle devam eder:

Serseri bir çocuk, dürüst bir Karşıyakalı ailenin sadık dostunu hunharca öldürdü.