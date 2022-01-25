TBMM Başkanvekili Akar milletvekili adayı olmayacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ( TBMM) milletvekilleri tatile çıktı.

TBMM’de grubu bulunan partiler anlaşarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması ile birlikte tatile çıkma kararı aldı.

Meclis çalışmalarına 1 hafta ara verilirken, Genel Kurul’un çalışmayacağı bu süreçte partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

Meclis 1 Şubat 2022 Salı günü çalışmaya başlayacak.

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Bu tatili fırsat bilen milletvekilleri, soluğu memleketlerinde aldı…

Soluğu memleketinde alanlardan biri de TBMM başkanvekili Haydar Akar.

Akar, dün gazetemize geldi. Genel Müdürümüz Erkan Ünal’ın da bulunduğu ziyarette Akar ile bir süre sohbet ettik.

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Bilmeyenler için TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın özgeçmişiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.

1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi matematik bölümünden mezun oldu. 23 yıl boyunca Türk Pirelli Lastikleri AŞ'de görev yaptı. Akar 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde CHP’den Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerinde CHP tarafından ikinci sıradan Kocaeli milletvekili adayı gösterildi ve seçildi. 18 Haziran 2020 Tarihinde Meclis Başkanvekili olarak seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Akar, evli ve iki çocuk babası.

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Akar’a, “Sayın TBMM Başkanvekilimiz, sizi televizyondan izlerken, Meclis’i yönetmenizi görmek, bir Kocaelili olarak mutlu ediyor” dedim.

Akar da, “Meclis’te bulunmak, Meclis’te hizmet etmek önemli. TBMM Başkanvekili olarak da görev yapmak, Meclis’i yönetmek çok gurur verici. Çocuklarımıza, torunlarımıza, ailemize bırakacağımız güzel bir miras.”

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Akar’a, Haziran 2023’te milletvekili adayı olup olmayacağını sorduk.

Akar, “2011 yılından beri milletvekili olarak görev yapıyorum. 2023’te yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmayacağım.”

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Akar’a, madem milletvekili adayı olmayacaksınız, Haziran 2023 sonrası ne yapacağını sorduk

Akar, “Yaşım 60 oldu. Bundan sonra biraz kendime zaman ayıracağım. Ayrıca her hangi bir işle uğraşmayacağım. Elbette siyasetten tamamen uzaklaşmayacağım, bilgi ve birikimimi gençlerle paylaşacağım, partime hizmet etmeye çalışacağım. Bizim parti olarak iktidar hedefimiz var. 2023 Haziran’ında iktidar olacağız. Buna yürekten inanıyorum. Seçimlerin ardından partide görev yapma noktasında bir talebim olmaz. Partim bana ihtiyaç duyulursa, verilen görevi yaparım”

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Akar’a, milletvekilliği döneminiz nasıl geçti diye sorduk.

Akar, “Arkadaşlarımızla birlikte başarılı hizmetler yaptık. Bu süre zarfında Kocaeli tarihinde ilk kez bir kadın milletvekili çıkardık. Kentin sorunlarını dile getirdik, çözülmesi noktasında yardımcı olmaya çalıştık. Haziran 2023’te iktidar olacağız. Bütün çabamız bu yönde”

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Akar, kısa sohbetimiz ardından izin istedi ve başka gazeteleri ziyarete gitti.

TBMM başkanvekili Akar, konumu gereği siyasi söylemlere girmedi.

O, CHP Kocaeli Milletvekili olabilir.

Ama şu anki konumu TBMM Başkanvekili.

Akar, seçimlere kadar bu görevine devam edecek, sonrasında özel hayatına geri dönecek. Seçimden sonra partisi kendisine ihtiyaç duyarsa, verilecek görevi de yapmaya hazır.

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