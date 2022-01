Jeofizik Yüksek Mühendisi Ömer Sayar İzmit’in ulaşımı için önerilerde bulundu!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ömer Sayar, Haziran 2020’de gazetemize “Kocaeli’nin İÇME SUYU ihtiyacı” başlıklı bir yazı göndermişti… Yazının bir bölümü şöyleydi; “

“Kocaeli’de kayıp kaçak miktarları çıktıktan sonra gerçekte mevcutta kullanılabilir içme suyu miktarı net olarak 50 milyon metreküptür. Günlük 250 bin metre küp civarında olan ve resmi istatistiklerdeki yaklaşık 2 milyon nüfus barındıran ilimizin 2019 yılı içme suyu ihtiyacı ise yaklaşık 92 milyon metreküptür. Bu durumda önümüzdeki beş yılı da öngörerek 2025 yılına kadar ilimizin içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için Yuvacık barajının yılda iki sefer dolması anlamına gelmektedir ya da Yuvacık Barajı kapasitesi kadar ikinci bir baraja ihtiyaç duyulmaktadır.”

Sayar, 2025 yılına kadar Kocaeli’nin içme suyunun karşılanması için ikinci bir baraja ihtiyaç olduğunu söylemişti…

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ömer Sayar, önceki gün de “D-100 Karayolu İzmit şehir geçişi” başlıklı bir yazı gönderdi.

Sayar, önemli tespitlerde bulundu. Birlikte okuyalım;

“Anadolu’yu İstanbul’a Avrupa’ya bağlayan, tarih boyunca önemli geçiş noktalarından biri olan İzmit şehir merkezi (Halkevi) geçişi, şehir içinden/dışından TEM Otoyolunun (E-80 Karayolu) yapılması ile çok önemli trafik yükünün alınmasına vesile olmuştur.

KUZEY MARMARA OTOYOLU

Sakarya Akyazı’dan başlayan ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Silivri Kınalı kavşağından Avrupa Otoyoluna bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapılması ve hizmete girmesi ile de, hem günümüzde TEM Otoyolu’nun yükünün azalarak yoğun trafiğin neden olduğu sorunlarla karşılaşmadan gecikmeksizin İstanbul’a ulaşımın sağlanmasına ve hem de İzmit geçişinde olası trafik sorunlarının önünün alınmasında da çok önemli katkı sağlanmıştır. Ancak, tüm bu ulaşım ağları yapıldığı halde, sanayisi gelişen ve nüfusu hızla artan Marmara Bölgesi’nin coğrafik ve stratejik olarak en kritik bölgesi olan İzmit şehir merkezinin trafik yüküne günümüzde bile bir çözüm getirememiştir.

TÜRKİYE’DE 25 MİLYON ARAÇ VAR

Refah düzeyi artan toplumumuzda Haziran 2021 tarihi itibarıyla TÜİK verilerine göre 83 milyon altı yüz bin nüfusa karşılık Türkiye’de toplam 25 milyon araç bulunmaktadır ve her 3.5 kişiden birine bir araç düşmektedir. Türkiye geneli binek araç sayısı 13 milyon dört yüz kırk bin ile her 6 kişiden birine bir binek araç düşmektedir. İki milyon nüfusa sahip Kocaeli’de toplam araç sayısı 433 bin iki yüz otuz ile her 4.5 kişide bir araç bulunmaktadır. Binek araç sayısı ise 258 bin üç yüz kırk ile her 8 kişiden birine bir binek araç düşmektedir.

İZMİT 42 EVLER MAHALLESİ

İlimizin ve özellikle şehir merkezinin coğrafik ve topoğrafik yapısı ve şehrin konumlanması trafik ulaşım ağlarının yapılmasına ve yenilenmesine engel teşkil etmektedir. Şehir merkezine araçla girmek ve çıkmak mümkün olmadığı gibi mevcutta bulunan ulaşım ana akslarının da ihtiyaca cevap vermediği yaşanarak görülmektedir. İzmit şehir merkezinde doğu batı istikametinde geçen dört ana unsurdan oluşan ulaşım ağı bulunmaktadır. Meskȗn alanla fuar alanları ile 42 Evler mahalleleri arasındaki 100 metrelik kesitte TCDD hatları, demiryoluna paralel uzanan kuzeyinde Salim Dervişoğlu Caddesi, güneyinde ise D-100 Devlet Karayolu ve kent içi kuzey yan yol bulunmaktadır. Hatta İzmit’in Akçaray tamvay hatları, Yeni Cuma Cami ile Adliye arasındaki bu bölgeden geçmektedir.

FEVZİYE CAMİ -YENİ CUMA CAMİ

Fevziye Cami ile Yeni Cuma Camii’nden itibaren 300-600 m. mesafede deniz dolgusunun bulunduğu ve alan itibarıyla Kocaeli Adliyesine kadar Kumla Deresi ile çevrelenen Fuar’ın da içinde bulunduğu yaklaşık 800 dönümlük bir alan ve ortalama 50.00 metre¹ derinliğinde denizde dolgu yapıldığı anlaşılmaktadır. Şehri doğu batı istikametinde boydan boya kesen ulaşım aksları 80-90 yıl önce² doldurulmaya başlanmış 1960’lı yıllardan itibaren yoğunlaşmış, 1970’li yıllarda tamamlanarak İzmit Fuar Alanı olarak hizmete açılmıştır.

HALKEVİ TÜNEL BÖLGESİ

İzmit Tren Garı ile adliye kavşağı arasındaki bin beş yüz metrelik mesafe tamamen deniz dolgusundan ibarettir ve bu alan üzerinden geçen D-100 Karayolunun altından tünel yöntemiyle battı-çıktı olarak geçilmesi, hem deniz seviyesinin altına inilmesi ve hem de yer altı su seviyesi ile yüzey/yağmur sularının denize deşarj bölgesi olması nedeniyle teknik olarak mümkün gözükmemektedir ya da çok yüksek maliyetleri içeren bir projelendirmeyi göze almak demektir. Üç şeritli devlet karayolunun şehir merkezinden geçişinde iki şeride düşmesi ve tüm toplama yollarının Halkevi ile tünel bölgesinde düğümlenmesi ve günün özellikle sabah ve akşam saatlerinde tüm araçların trafikte olması, Kuruçeşme ile Yahya Kaptan arasında 8.00 km.’lik mesafede her iki yönde de trafik sıkışıklığına ve araç kuyruklarına neden olmaktadır.

İZMİT TREN GARI İLE KANDIRA SAPAĞI

Bu durumda, İzmit şehir merkezinde yatay düzlemde kamulaştırmaksızın ilave bir ana yol yapılması mümkün değildir. Günümüzde bile sorun teşkil eden araç dolaşımının şehir merkezindeki trafik yükünün ve yoğunluğunun çözülmesi için, kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında, İzmit Tren Garı ile Kandıra Sapağı Akçakocabey Köprüsü arasındaki 3.00 km.’lik mesafeyi havadan viyadükle geçişi değerlendirmekten başka bir seçenek gözükmemektedir. İlimizin ilgili ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarının konunun önemine binaen öncelikli ve ivedi bir sorun olarak ele alınıp değerlendirmesi ve bir çözüm yolunun bulunması kamuoyu vicdanında beklenmektedir.”

Jeofizik Yüksek Mühendisi Ömer Sayar’ın İzmit’teki trafik değerlendirmesini yukarıda okudunuz. Sayar, birçok önemli tespitte bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Ömer Sayar’ın tespitlerini değerlendirmeye alsa iyi olur.