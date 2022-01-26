Yollar nasıl çöküyor?

Zonguldak-Kilimli sahil yolu çökmüş!

Nasıl çökmüş?

Karadeniz’in hırçın dalgalarına dayanamamış!..

Daha önce yapılan “Karadeniz Sahil Yolu” da aynı nedenlerle çökmedi mi? Bu yanlıştan hiç mi DERS almadılar?

Karadeniz hırçın deniz.

Siz, denizle aynı düzeyde yol yaparsanız, o yol hırçın dalgalara dayanamayacak, çökecektir!

Bu acı gerçek ortadayken, Zonguldak-Kilimli arasındaki 11 kilometrelik yolu yarıya indirecek diye neden Karadeniz’in dibinde, aynı seviyede yol yaparsınız?

Yol yapmak bir MÜHENDİSLİK işidir!

Bu bilim ve teknik dışı yolu yapan kim?

Yaptıran kim? Denetlemeyen kim?

Bir de insan aklı ile dalga geçer gibi, “yola nazar değdi” palavrası ile kurban kesmişler!

Peki, çöken yalnızca Zonguldak-Kilimli yolu mu?

Ne yazık ki Hayır!

“Çöken Yollar” başlıklı bir kupür arşivim var.

Size bu arşivden örnekler vereceğim;

D-100 Adapazarı-İzmit yolu Uzuntarla mevkiinde yol çöktü! ( 13 Aralık 2010)

Ordu’dan başlayan Karadeniz-Akdeniz otoyolunun Ulubey ilçesinde yaklaşık 1 kilometrelik yol kağıt gibi yırtıldı! ( 24 Eylül 2011)

Karadeniz Sahil Yolu’nun Hopa geçişinde 60 metrelik bölümü çöktü! ( 1 Şubat 2012)

Karabük’te meydana gelen heyelan Duble asfalt yolun 20 metrelik bölümünü parçaladı. ( 15 Kasım 2012)

Çanakkale-İzmir karayolunun 18. Kilometresinde viyadük heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı! ( 15 Şubat 2013)

Son bir ayda Çanakkale, Mardin ve Muğla’da bölünmüş yollar çürük çıktı! Metrelerce yol yağışlar sonucu kayıp gitti.. (14 Şubat 2013)

“Sakin Şehir” Taraklı ilçesi yolu çöktü! (31 Mayıs 2015)

Duble yollar bir bir çöktü, maliyet dörde katlandı. Yolların yüzde 80’i ancak birkaç yıl dayanan malzemeyle yapıldığı anlaşıldı. Yolların sürekli yenilenmesi gerekiyor! ( 23 Haziran 2015)

Ankara Büyükesat’ta çöken yolun yeşil alan olarak planlandığı ancak rant için imara açıldığı öne sürüldü.

( 17 Haziran 2016)

Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun 40. kilometresinde Ereğli Bayat Köyü yakınlarında duble yol çalışmasında sona gelindi. Ancak, yolun 50 metrelik bölümünde çökme oluştu! ( 7 Şubat 2017)

Tasarruf için Karayolları’nın denetim yetkisi kaldırıldı! Şirketler kendi kendilerini denetleyecekler! Karayolları’na duble yolları denetlemesi için artık ek bütçe verilmeyecek! ( 23 Eylül 2018)

Kütahya’nın Emet-Tavşanlı ilçelerini bağlayan ve yapımına 30 milyon lira harcanan yol 1 yılda 3 kez çöktü! (2 Şubat 2019) Bu yol, Mart 2020’de 5. Kez çöktü!..

İzmir-Manisa yolu Sabuncubeli Tüneli yönündeki karayolunda çökmeler oldu. ( 18Mart 2019)

Salarha Deresi’nin yükselmesi sonucu Rize-Güneysu yolu çöktü! ( 27 Ağustos 2020)

Samsun’da Çalköy köprüsü açılmadan çöktü! (15 Kasım 2020)

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattı yağışlar nedeniyle çamurla kaplandı. Raylar altındaki dolgu alanları çöktü! ( 5 Temmuz 2021)Pist 9 Ekim 2021’de yeniden çatladı!)

Bakımı bir yıl önce yapılan Trabzon Havalimanı pisti çatladı! (22 Ağustos 2021)

Düzce’de çöken yol nedeniyle trafik yan şeride verildi, otobüs ile otomobil çarpıştı 4 kişi öldü! (29 Mart 2021)

Adıyaman-Diyarbakır arasında ulaşımı sağlayan Nissibi Köprüsü girişindeki yol çöktü. ( 7 Ağustos 2021)

Daha başka örnekler de var. Ama “Arif” olana bu kadarı yeter!

Bir de farklı örnek verelim;

Sabiha Rıfat Gürayman, Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi. 1936’da inşa ettiği köprü, hala dimdik ayakta!

Cumhuriyet’in kurucu iradesi “yandaş müteahhit” kültüründen yoksunmuş! İŞİ EHLİNE VERMİŞ!

Gelelim bu günlere.

İnsaf ve akılla soralım;

Bu ÇÖKEN YOLLARI kimler yapıyor?

İhaleleri nasıl veriliyor? Nasıl denetleniyor?

Yanlışların bedelleri ödeniyor mu?