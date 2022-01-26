Altıparmak, varlık içinde yokluk çekilen, mantık dışı yollarla oluşan bir enkaz devraldı

Bu ülkede en basit yapılan şey, enkaz edebiyatıdır…

Birileri görevi bırakır, ardından gelen başarıyı sağlayamazsa, ilk söyleyeceğimiz şey, enkaz devralmak sözcüğüdür …

Yeni başbakan, yeni cumhurbaşkanı, yeni bakan, yeni teknik direktör, yeni futbolcu, yeni yönetimin göreve geldiğinde ve ilk sıkıştıkları anda söyleyecekleri şey:

Enkaz devraldım” edebiyatıdır… Bu ülkeye özgü bir sözcüktür…

Kocaelispor özelinde olaya bakacak olursak, Mustafa Reşit Akçay takımı 11 yıl sonra bir lige çıkaran baş rol modeldir. Bunu kimse inkar edemez. 3.Lig’de şampiyon yapan Selahattin Dinçel, 2.Lig’de şampiyon yapan Mustafa Reşit Akçay, bu kentte iki dakikada “Tu kaka” ilan edilerek, hep cephe alınmıştır. Genel görüntüye bakılacak olursa, Kocaelispor kendini şampiyon yapan başarılı teknik adamları cezalandırmaktadır. Yani bu kentte cezasız kalmamaktadır.

Evet, Mustafa Reşit Akçay dönemi kapandı. Tabii bu ülkede genelde yaşanan bir gecelik değişimler gibi göremeyiz bu olayı. Mustafa Reşit Akçay dönemi “Sezon başı transferi yanlış yaptık” diye itirafta bulunan, ancak bunu pek içeriğini anlatmadan söyleyen biri olarak kentten ayrılmıştır .Umarım bu dönemi anlatacak birileri ortaya çıkacaktır. Sezon başı transferini yanlış yaptık sözü, yönetimi de kendisini de töhmet altında bırakmıştır. Talihsiz bir açıklamadır ya da dürüstçe bir davranıştır ama içi boş bırakılınca, çok dürüstçe gözükmemektedir.

Sokaktaki adamın, hangi transferi kimin yaptırdığını, neden yaptırdığını, futbolcularını istemeden mi alındığını, boşa para harcanıp harcanmadığını doğal olarak öğrenmek istiyor. En doğal hakkı. Ancak bu kulüpte yaklaşık 25 yıldır kimse hesap soramıyor ki. Çünkü kulüp sokaktan çok çok uzak. Kentin kılcal damarlarına giren Kocaelispor, artık bu sokaklarda yok.

Asıl tehlike şu…

Bu taraftarın, Burak Süleyman'ın Sakaryaspor’a imza atmasını protesto etmesi harika bir şey. Ama forma yakması yanlış. Sessiz kalması daha da büyük yanlış olan yönetim, yine krizi yönetememiştir. “Ne kadar haklı olursanız olun, Kocaelispor formasını, armasını, bu kentin ortasında yakamazsınız” diyecek bir başkan ve yönetimi beklemek beyhudedir…

Benimki de boşa beklenti işte. Neyse, ileride bu konuları tartışmak üzere şimdilik kapatıyoruz.

Bugünkü asıl konumuz, yeni teknik adam Mehmet Altıparmak’tır. Ümit Kayıhan Hoca'nın yardımcılığını yaparak Kocaelispor'da önemli bir dönemi geride bırakan Mehmet Altıparmak, rahmetli hocadan aldığı derslerle, Türkiye'de teknik adamlığa genç yaşında damga vurmuş bir isimdir. Arka arkaya playofflarda canını yaktığı takımları, bir sonraki sezon devralmış ve onları da Süper Lig'e taşımıştır. Bu öyle kolay bir başarı değildir, Dünyada belki de ilk ve tektir. Mehmet hoca gerçekten enkaz gibi bir takımı devralmış durumdadır. Sezon başı yanlış yapılan transferler, rakiplerin maçlarda elini kolunu sallaya sallaya üzerimize gelmesi, ceza sahası içinden mahalle maçındaymış gibi gol atması,onlara dur diyebilen tek adam kaleci Korcan Çelikay ın idam sehpasına çekilmesi, kolay anlaşılabilecek şeyler değildir. Gerçekten dünya çapında usta golcü Dino'nun tek adamlığa soyunması, takımı küçük görmesi, alacakları ve aldıklarıyla dengeleri altüst etmesi takımın huzurunu bozmuştur.

Dino, eski Kocaelispor'daki profesyonel ortamda yer bulamayacak seviyede bir futbolcudur. Sürekli yazmamın sebebi de budur…

Bu kaotik sistemde Dino kazanmış, Kocaelispor kaybetmiştir. Bu da onun tamamen kendi yapısı ile ilgilidir. Ben sadece çıkarım, işimi yaparım, golümü atarım, attırırım, paramı alır giderim mantığı Kocaelispor gibi şanlı tarihi olan kulüplerde sökmez. Çünkü o kulüplerde Dino gibi, hatta çok çok daha üstün isimler gelip geçmiştir. Yani bu kulüp, sonradan görme değildir, senin gibi nicelerini görmüştür. Mehmet Altıparmak'ın disiplini, bu tip olayların önüne geçecektir. Dinoların ortaya çıkmasına izin vermeyecektir ve Kocaelispor en azındann küme düşmeyecektir.

Mehmet hoca gibi teknik adamlar ortaya çıkıp, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bol keseden atmaz…

Hocanın, yaşadığı çocukluk ve yaşadığı yer itibarıyla da, hayallere kapılma gibi bir lüksü yoktur. Mehmet hoca gerçekçi, sokaktan gelen bir teknik adamdır.

Yeni bir bölüm: Kocaeli Günlükleri…

03.06.1966 İzmit Çukurbağ, Çınarlı, Baç doğumluyum…

Rahmetli halam ve babam Yenidoğan doğumlu…

Ben ve kardeşlerim ile kuzenim Çukurbağ Musa Kazım Çıkmazı doğumluyuz… (Sokağın bittiği yerdeki karşınıza çıkan ev)…

O küçük çıkmaz sokaktan çıkan isimler…

İtfaiye amiri Kerim Çetin…

Ayakkabıcı Seyfettin bakan…

Deniz Kuvvetleri Komutanı Veysel Kösele…

Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek…

Efsane kaptanımız Orhan Görsen…

Bunlar bir kaç örnek…

Bir sokak sonrasında da Lastik İş Genel Başkanı rahmetli Abdullah Karacan…

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Musa Kazım Sokak’tan sonra Derince Limanyolu, Bakkal Durağı (Tahir Büyükakın başkan komşumuz, çocukluk arkadaşımızdı) ve Turgutreis İlkokulu macerası…

Turgutreis’de birinci yarıyılda okul birinciliği…

İkinci yarıyılda Çukurbağ Gebeşoğlu’na muhteşem dönüşümüz…

Mehmet Akif yerine Hızırreis’te öğrenimime devam edişim…

Orada da 1., 2., 3. Sınıf birinciliklerim, 4.sınıfta okul birinciliğim…

İzmit Ortaokulu, İzmit Lisesi yıllarım…

500 metrekarede geçen eğitim hayatım…

Orada da dereceler…

1980 darbesi ve Kanan Evren’in nefretim nedeniyle liseyi aksatışım ve 5 yılda bitirişim…

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Çukurbağ doğumlu halamın Tütünçiftlik Hava Lojmanları, Derince Limanyolu ve Tütünçiftlik Sahil Güven Sitesi macerasına katılışım…

Gölcük İskele yolunda eşimle tanışmam ve oradaki bir sitede kız isteme maceram…

Derince 60 Evler’de eşimle sözlenişim…

Derince Dar Sokak ve 60 Evler maceralarım…

Deniz Mahallesi maceram…

Kandıra’da 80-85 arasında, Nihat Erim tepesindeki Kızılay çadırında yaşadığımız 3’er aydan toplam 15 aylık aşkla, gece ateşiyle, yakamozlarla, müzikle, futbolla, denizle dolu ömrümün en güzel yılları…

Kefken’den Kerpe’ye sahilden yürüyerek yaptığımız adrenalin dolu günlerimiz…

Karamürsel Altınova’da yaptığımız kamp… (3 ay)…

Yarımca Belediye kampında (şimdiki Alparslan Türkeş Stadı) geçen çocukluk…

Uzuntarla’da yaptığımız piknikler…

86-89 arasında Güvenç Kurtarlı, Kamilli, Yaşarlı, Velili Darıca’yı adım adım takip edişim…

Ona keza Gebze-Darıca arasındaki turlarım…

Darıca köprüsünün altında bir saat minibüs bekleyip, mezarlığın karşısındaki yoldan stada yaz sıcağında, kış soğuğunda yaptığım uzun yolculuk…

Açıköğretim sınavları nedeniyle İstanbul’un en ücra köşelerini ezberleyişim…

Türkiye’nin dört bir yanına otobüslerle yaptığım seyahatler ve anılarım…

Çukurbağ’dan dünyaya açılan penceremi, burada sizlere de açmak istiyorum…

Kente belki bir yakın tarih kültür hizmeti olarak kabul edilebilir…

Umut fakirin ekmeği…

***

Sözün özü: Musa kazım Çıkmazı’nın sonundaki evin birinci katında, pencereden bodrumun çatısına girip çıkarak başlayan muavinlik tutkum, futbol ve gazetecilikle devam etti. Hakemlerin içinde büyüyen biri olarak, iyi futbol oynayan ve babasının kırmızı kartla oyundan attığı bir adamın öyküsü bu…

Amacım kendimden söz etmek değil…

Kocaeli’de sporun hafızası olmadığı için, bire bir tanıklıklarımı sizlere aktarmak…

Yoksa beni tanıyan tanır…

Gazetem sayesinde de zaten 36 yıldır tüm kent ve Türkiye’de birçok insan beni tanıyor…

Teşekkürler KOCAELİ…

Teşekkürler babam Balon İsmail...

Teşekkürler Şafakspor…

Teşekkürler Baçspor…

Tabii ki Kocaelispor…

Bundan böyle bu köşede sizlere Kocaeli kentini, sporunu, gazeteciliğiyle ilgili anılarımı tarih belgesi olarak aktarmaya devam edeceğim…

(Dip not: Katıldığım etkinliklerde ve gezilerimde, bu ilçeler, mahalleler ve sokaklara gittiğimde oradakiler uzun süre yaşadığım yerleri anlatmaya başlarken, ben onlara çok daha eskisini anlatınca nasıl şaşırıyorlar, bilemezsiniz. Bu gurur bana yetiyor… Ben bu acı dolu kentin aşığıyım… Oğluma tek mirasım da budur)…

Günün tarihi

(27 OCAK 1999 ÇARŞAMBA)

SAMSUNSPOR, KOCAELİ MAÇINA HAZIR

Samsunspor, cumartesi akşamı deplasmanda Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çift idmanla sürdürüyor. Samsunspor Teknik Direktörü Metin Türel, Kocaelispor maçına kazanmak için çıkacaklarını ve kazanan tarafın Samsunspor olacağını söyledi. Samsunspor, yarın THY uçağıyla İstanbul'a oradan ise, kara yolu ile İzmit'e geçecek. Samsunspor'da kadro dışı kalan yedek kaleci Göksel'in yönetim ve Teknik Direktör Metin Türel tarafından affedilerek idmanlara çıkması Kocaeli maçı öncesi futbolcuları sevindirdi. Samsunspor'un bu akşam ki yapılan idmanına izinli olan Serkan, Celil, Uğur, İmdat, Mehmet, Rıfat, Murat, Erman katılmadı. Yapılan yan top idmanında başta kaptan Ercan olmak üzere İlhan, Vural, İsmet, Güngör, Tümür, Oruma ve Ali'nin attıkları goller Teknik Direktör Metin Türeli Kocaeli maçı öncesi umutlandırdı.

Günün fotoğrafı

Günün karikatürü

Günün sözü

Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. K.Atatürk

Günün fıkrası

Yedek…

Futbolcu Temel yeni bir kulübe transfer olmuş. Kendisiyle yapılan röportajda:

-Şimdi yedekte kalmak içun çalişayrum.

-Herhalde takıma girmek için demek istediniz?

-Yoo, yedekte kalmak içun.

-Nası yani?

-Maçlari rahat seyretmek içun daa…