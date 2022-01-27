Ah! Be Necmi abi Neoliberalizm senin neyine…

Bonkör Necmi abinin cenazesi kalkacak birazdan ve imam, “Merhumu nasıl bilirdiniz?” diye soracak. “-İyi bilirdik ” demekten başka cevap verilir mi? Neyse!

Necmi abi babadan kalma bahçeli evde otururdu, çocukları mahalle bakkalının önünde gördüğünde Bakkal Mustafa’ya, “Çocuklara birer Karamürsel gazozu, birer de püskevet ver, hesabı da bana yaz” derdi.

Velhasıl çok tanımasam da mahalledeki ilginç ve zararsız iyi giyinen insanlardan biriydi benim için rahmetli Necmi abi.

Cenazede oğulları üzüntülü değil tam tersine öfke içindeydiler. Necmi abi babadan kalma evi müteahhide satmış. Böyle bir satıştan normalde yirmi daire alması gerekirken, “Sen bana on daire parası ver, yaşadığım müddetçe de kapımı çalma, ölünce tüm arsa senin” demiş. Ölüm haberini alınca müteahhit de elinde evraklarla cenaze evinin kapısını çalmış.

On dairenin parasını eski borçlarını kapatmaya harcayan Necmi abi, bir yandan da yepyeni borçlar yapmış. Öyle böyle borç değil, torunları bile bu borcu ödeyemezler.

Uzun lafın kısası, Necmi abi büyüklerinin seksen yıllık birikimini tükettiği yetmezmiş gibi çocuklarına ve torunlarına seksen yıl ödeyemeyecekleri bir borç bırakmış miras olarak.

Cenaze töreninde bakkal Mustafa’yı gördüm, “Dünyanın borcunu bıraktı da gitti, deyyus” dedi.

Rahmetli gibi insanlar her mahallede, hatta her ailede en az bir tane vardır. Bu insanlar kendi üç günlük konforları için gelmişlerini, geçmişlerini satmaktan çekinmezler.

Necmi abinin hayatı, sanki neoliberalizm olarak dünya çapında nam salmış bir fikre dayanıyor: “Geçmişini sat, geleceğini borçlandır, bugün ye iç, yarına Allah kerim.”

Bu düşünce halk dilinde, “Kefenin cebi yok”, “Battı balık yan gider” gibi sözlerle karşılık bulur.

İşte Necmi abinin hayatı müsrif hükümetler gibidir. Herkes “bugünü” yaşar, devletler borçlanır, milletler borçlanır, maması taksitle alınan kediler bile borçlanır ama o an için Karamürsel gazozu beleş dağıtıldığından kimse durumu sorgulamaz. Nasılsa her şey bol keseden dağıtılıyor, kimse anlamaz ne olduğunu. Takii halkın cebine, tenceresine dokunana kadar.

İşte bu anlayışın hâkim olduğu iktidar tam tamına tek başına yirmi senedir sahnede. O gün doğan bebeler bugün yirmi yaşında gençler, Bir ömür kadar uzun süredir tek başına ve en neo şekilde liberal takılıyor.

Tıpkı Bonkör Necmi abi gibi iktidar da yandaşlara dağıttı durdu. Görüntüsü yerinde, ipek takkesi cebinde, beyaz lüks arabalar altında. Mirasını yediği geçmiş nesillerin ihtişamlı servetinden arta kalan kırıntılarla çoluk çocuğa Karamürsel gazozu ısmarlıyor, ölene dek alacaklıların da kapıyı çalacağı yok, nasılsa. Öldükten sonra kalanlara Allah kuvvet versin.

Liberal hükümetler tüm dünyada ne yaptıysa, bizde de onu yapıyorlar:

Önce ülkenin tüm fabrikalarını, iletişim kuruluşlarını, limanlarını sattılar. Çimento, çelik, şeker gibi temel üretim yapan fabrikalar ve arazileri satıldı, gitti. O satılan tüm fabrikalar ülkenin kuruluşundan bu yana nesiller boyunca yapılan tasarruflarla yokluk yıllarında açılmıştı. Ama bir gecede alınan kararlarla eş dost müteahhitlere satıverdiler. Nenen deden, anan baban aç gezmiş bu fabrikalar yapılmış ama bir gecede gitti hepsi.

Her ülkenin, her kamu kuruluşu ve çalışan birliğinin sigorta fonları vardır. Bu fonlarda işçi ve emekçinin alın terinden zorla alınan paylarla büyük paralar birikir. İşte liberal hükümetler bu birikimleri de birkaç yıl içinde tüketirler. Bizde de biliyorsunuz, deprem fonları bile harcandı. Bu fonların harcanacağı tek yer, fon sahiplerinin, yani halkın eğitimi, sağlığı, refahı olacakken, halkın bu hırsızlıklardan haberi bile olmadı.

Enerji ve maden işletmeleri özelleştirildi. Enerji için ekolojik uyum değil verimlilik esasıyla en pervasız hamleler yapıldı.

Bu kez birkaç neslin değil, insanlığın ve tabiatın binlerce hatta milyonlarca yıllık birikimi yirmi yıllık servet yağması için bir kalemde yok edildi.

Hatırlıyorsunuz dimi geçtiğimiz günleri. Yılbaşında elektriğe, doğalgaza, aylardır akaryakıta gelen zamları unutmadınız değil mi? Artık ne akan su kaldı, ne çay ne de dere. Artık bir başka şeyi yemeye geldi sıra: Geleceğimizi… Aksini söyleyebilecek olan var mı?

Aaa! Neoliberal ekonominin yaptığı en önemli şeyi hatırladım uluslararası tefecilerden düşük faizle alınmakta olan kredileri, halka yüksek faizle dağıtılıp tefeciliğin en iğrencinin yapılmakta olanı.

Gariban halk bir yanda yanıyor bir yandan da zargana gibi yutuyor yemi. Bilmiyor ki bu borç ona kaldı. Ödenemezse halkın malı, mülkü, çocuğunun rızkı, bebeğinin süt parası, hiç olmadı canı çıkıyor.

Boğazına kadar borçlu işçi, memur, köylü, esnafın tek korkusu var; istikrarın bozulması ve borçlarının katlanması. Bunun için herkes istikrar aman bozulmasın der sana sessizce itaat eder. Zamanla hiçbir şeye itiraz etmeyen biçare insanlar oluşur, tıpkı.

Halk biraz mırıldanmaya başladı mı, suçlu ararsın. Bu suçlu Bay Kemal olur, bir sanatçı olur hatta ve hatta bütün hilelere rağmen yenemediğin belediye başkanı olur. Vur abalıya vur olur. Ezilen halk anlamaz birde o seninle vurmaya başlar.

Aman neyse! İmam geldi, saf tutacağız… Hadi cemaati Müslimin, safları sıklaştıralım. Buyurun cenaze namazına.